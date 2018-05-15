В Германии вновь цветет "1000-летняя роза"

Согласно современным исследованиям, возраст этой розы составляет не более семи столетий, что, впрочем, тоже впечатляет.

Собор Вознесения Святой Марии, возведенный в Хильдесхайме в романскую эпоху и освященный в 1061 году, включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь находится одна из старейших епископских кафедр Германии и хранится уникальная коллекция произведений искусства из бронзы.

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Достопримечательности Германии. Часть I

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть I ТОП-100 Национальный комитет Германии по туризму (DZT) опубликовал свой новый рейтинг немецких достопримечательностей 2016 года, составленный на основе опроса иностранных туристов. В нем приняло участие более 40 тысяч посетителей сайта www.germany.travel со всего мира. По сравнению с прошлым годом список обновился примерно на одну треть. Новые места в нашей галерее мы отметили звездочками (*).

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть I Дополнительная информация Прежде, чем перейти к рейтингу, отметим, что о многих достопримечательностях из списка мы уже подробно рассказывали в нашей туристической рубрике "По Германии". Ссылки на эти статьи и репортажи можно открыть, нажав на значок " + " (Еще по теме) справа под фотографиями. Поехали!

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть I 1. Миниатюрная страна чудес, Гамбург Первое место по результатам опроса заняла Миниатюрная страна чудес (Miniatur Wunderland) в Гамбурге. В этом популярном музее, расположенном в квартале Шпайхерштадт, находится самый большой железнодорожный макет в мире. В прошлом году его посетили 1,25 миллиона человек. На фотографии изображен один из новых тематических разделов экспозиции - модель античного города Помпеи. (*)

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть I 2. Старый город и замок, Гейдельберг Над этим городом возвышаются самые фотогеничные руины Германии. Первое письменное упоминание Гейдельбергского замка (Heidelberger Schloss) датировано 1225 годом. Он существенно пострадал во время Тридцатилетней войны и Войны за пфальцское наследство в XVII веке и остался лежать в руинах. Развалины замка и его история особенно впечатляли писателей и художников эпохи романтизма.

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть I 3. Европа-парк, Руст В прошлом году он возглавлял рейтинг, а в этом переместился на третью строчку. Крупнейший в Германии парк развлечений - Европа-парк (Europa-Park) был открыт в 1975 году около баден-вюртембергского города Руст. Сейчас его посещает более четырех миллионов человек ежегодно. Среди них - много иностранцев, что объясняет позицию парка в верхней части списка.

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть I 4. Замок Нойшванштайн, Фюссен Нойшванштайн (Neuschwanstein) - немецкий эталон сказочного замка в баварских Альпах. Ежегодно в нем бывает около 1,4 миллиона туристов. Его возводил для себя король Людвиг II, однако прожил здесь в еще недостроенном замке всего около 170 дней. Влюбленный в произведения Вагнера, во время прогулок по окрестностям он любил представлять себя в образе мифического Рыцаря Лебедя - Лоэнгрина.

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть I 5. Старый город, Ротенбург-об-дер-Таубер Небольшой баварский город Ротенбург-об-дер-Таубер (Rothenburg ob der Tauber), в котором живет всего около одиннадцати тысяч человек, известен во всем мире. Здесь без дополнительных декораций можно снимать фильмы, действие которых происходит в Средние века. Атмосфера древних времен сохранилась в Ротенбурге наилучшим образом. Ежегодно его посещает более трех миллионов туристов.

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть I 6. Боденское озеро Боденское озеро (Bodensee) находится в альпийских предгорьях на границе Германии, Австрии и Швейцарии. Среди его достопримечательностей особой популярностью пользуются цветочный остров Майнау (Mainau), включенный в список Всемирного наследия монастырский остров Райхенау (Reichenau), города Линдау (Lindau) и Констанц (Konstanz), а также замок Меерсбург (Meersburg).

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть I 7. Резиденция курфюрстов, Мангейм Мангеймский дворец (Residenzschloss Mannheim) - барочная резиденция на Рейне, возведенная для правителей Курпфальца в 1720-1760 годах. Образцом служил Версаль, а при строительстве тогдашний курфюрст приказал, чтобы его резиденция имела на одно окно больше. Он входит в число самых больших дворцовых комплексов Европы. Сейчас в его помещениях расположен городской университет. (*)

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть I 8. Ульмский собор Этот готический храм был заложен в немецком городе Ульме в 1377 году, однако его строительство неоднократно прерывалось и было завершено лишь в конце XIX века. Сейчас Ульмский собор (Ulmer Münster) является самой высокой церковью в мире. Высота его колокольни составляет почти 162 метра.

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть I 9. Кафедральный собор, Кельн Его называют самым длительным долгостроем в немецкой истории. На возведение этого храма с учетом всех перерывов ушло 632 года. Две его остроконечные 157-метровые башни видны с далеких подступов к городу. В момент окончания строительства в 1880 году он был самым высоким зданием в мире. В 1996 году готический Кафедральный собор Кельна (Kölner Dom) включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть I 10. Достопримечательности Дрездена По плотности художественных и архитектурных памятников на квадратно-исторический километр Дрезден может соревноваться с любой из ведущих культурных столиц мира. В Старом городе (Altstadt) посетителей ожидают дворцово-парковый ансамбль Цвингер (Zwinger), церковь Фрауэнкирхе (Frauenkirche), Опера Земпера, сокровищница в Зеленых сводах и многие другие достопримечательности.

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть I 11. Природные парки Шварцвальда Общая площадь обоих природных парков немецкого "Чернолесья" - Шварцвальда составляет около 7,45 тысяч квадратных километров. При этом Южный Шварцвальд (Naturpark Südschwarzwald) - самый большой такой парк в Германии. В регионе создана прекрасная инфраструктура для разных видов туризма.

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть I 12. Долина Мозеля От баварского пива - к мозельским винам. Именно с долины реки Мозель (Moseltal) началось распространение виноделия на территории нынешней Германии. Первые виноградники заложили еще древние римляне 2000 лет назад. Очень славятся здешние рислинги. Среди любителей активного отдыха популярностью пользуется многодневный маршрут, например, от Трира до Кобленца, где эта река впадает в Рейн.

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть I 13. "Немецкая дорога романтики" Почти 400-километровый туристический маршрут "Немецкая дорога романтики" (Romantische Straße) является самым известным и старым в Германии. Начинается он в Вюрцбурге, а заканчивается на баварском курорте Фюссен. На этом маршруте также находятся небольшие живописные города в уютной долине Таубера, Аугсбург со знаменитым кварталом Фуггерай, а также замок Нойшванштайн.

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть I 14. Старый город, собор и Мост лавочников, Эрфурт Эрфуртский собор (Erfurter Dom) - древний храм, заложенный в VIII веке. Вместе с находящейся рядом церковью Северикирхе (Severikirche) является главным архитектурным символом столицы нынешней Тюрингии. Широко известен также эрфуртский Мост лавочников (Krämerbrücke). Этот жилой мост через реку Гера построили в XIV веке. По обеим сторонам на нем расположены дома.

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть I 15. Бранденбургские ворота, Берлин Бранденбургские ворота (Brandenburger Tor) были построены в 1789-1791 годах в стиле классицизма. В 1989 году после падения Берлинской стены этот главный символ немецкой столицы стал также символом воссоединения страны. Колесницу с богиней Победы установили в 1794 году. Завоевав Берлин, Наполеон приказал перевезти скульптуру в Париж, однако после победы над французами Квадригу вернули на место.

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть I 16. Цугшпитце и Партнахкламм Гора Цугшпитце (Zugspitze), около которой расположен город Гармиш-Партенкирхен, является самой высокой точкой Германии. На вершину (2962 м) можно добраться по одной из канатных или зубчатых железных дорог - с немецкой или австрийской стороны, что делает около 500 тысяч человек ежегодно. Рядом также находится горное ущелье Партнахкламм (Partnachklamm) с протекающей по нему бурной рекой.

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть I 17. Людвигсбургская резиденция Людвигсбургская резиденция (Residenzschloss Ludwigsburg) относится к числу самых больших дворцово-парковых ансамблей эпохи барокко в Германии. Она была построена для правителей Вюртембергского дома в 1704-1733 годах. В парке было заложено несколько садов. В середине прошлого века здесь открыли Сказочный сад (Märchengarten), который также стал туристической достопримечательностью.

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть I 18. Монастырь Маульброн Монастырь Маульбронн (Maulbronn), расположенный в земле Баден-Вюртемберг, был основан в 1147 году. Из всех средневековых обителей, возведенных севернее Альп, он сохранился наиболее лучшим образом. В 1993 году его включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Среди учеников монастырской школы значатся имена Иоганна Кеплера и Германа Гессе.

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть I 19. Скала Лорелей на Среднем Рейне "Не знаю, о чем я тоскую"… Эти знаменитые строки Генриха Гейне посвящены овеянной легендами скале Лорелей (Loreley). Согласно преданию, сидевшая на ней русалочка, одна из Дев Рейна, становилась причиной гибели кораблей - столь прекрасным и магическим было ее пение. В 2002 году часть рейнской долины, 65 километров от Бингена до Кобленца, включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть I 20. Шпайхерштадт, Гамбург В 2015 году в Германии появился новый объект Всемирного наследия. Этот статус получили гамбургский Шпайхерштадт (Speicherstadt) - складской квартал, построенный для беспошлинной торговли в конце XIX - начале XX веков. В свое время он был самым большим в мире. С 2000 года здесь также находится Миниатюрная страна чудес (Miniatur Wunderland) - крупнейший в мире железнодорожный макет.

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть I 21. Парк дикой природы, Бад-Мергентхайм Этот филин живет в Парке дикой природы Бад-Мергентхайма (Wildpark Bad Mergentheim). Он был основан здесь в земле Баден-Вюртемберг по частной инициативе в 1974 году. Сейчас в парке можно увидеть представителей более семидесяти разных видов фауны европейских лесов. В частности, стаю, насчитывающую до тридцати волков. Она считается самой большой в Европе. (*)

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть I 22. Саксонская Швейцария Национальный парк Саксонская Швейцария (Nationalpark Sächsische Schweiz) находится на границе Германии и Чехии. Он был создан в 1990 году. Ежегодно его посещает около 1,7 миллиона туристов. Особой популярностью пользуются скалистый массив Бастай (Bastei), со смотровой площадки которого открывается вид на Эльбу, а также крепость Кёнигштайн (Festung Königstein). (19)

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть I 23. Зоопарк "Хеллабрунн", Мюнхен Зоопарк "Хеллабрунн" в Мюнхене (Tierpark Hellabrunn) - самый большой по площади в Европе. Находится в южной части баварской столицы на берегу реки Изар. Стал первым в мире зоопарком, организованным по географическому принципу (Geozoo) - пять континентов и полярные регионы, а также тематические разделы, среди которых - грот летучих мышей и обезьянник. Около 1,5 миллиона посетителей ежегодно. (*)

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть I 24. Остров Рюген Рюген (Rügen) - крупнейший по площади немецкий остров, один из самых популярных морских курортов Германии. Любителей природы здесь ожидает уникальное ландшафтное разнообразие, а также знаменитые Меловые скалы, воспетые в эпоху немецкого Романтизма. На Рюгене много старых кирпичных церквей, есть живописные замки, резиденции и репрезентативные здания в стилях историзма, классицизма, модерна.

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть I 25. Берхтесгаден Регион Берхтесгаден (Berchtesgaden) на юге Баварии словно создан для альбомов с фотографиями идиллических ландшафтов. Одноименный национальный парк относится к числу самых старых в Альпах. Первый участок взяли под охрану в 1910 году. Среди достопримечательностей следует упомянуть горное подворье Кельштайнхаус (Kehlsteinhaus) и старейшую в Германии действующую соляную шахту (Salzbergwerk).

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть I 26. Замок Эльц Замок Эльц (Burg Eltz) спрятался от мира в тихом лесу около Мозеля. Раньше его изображение украшало купюру в 500 немецких марок. Какой-то выдающейся роли в истории он не сыграл, а известен потому, что отлично сохранился и считается одним из самых красивых средневековых замков Германии. Около восьми столетий им владеют представители одного и того же знатного рода - уже в 33-м поколении.

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть I 27. Ганзейский город Любек Любек (Lübeck) был основан в 1143 году на впадающей в Балтийское море реке Траве, вблизи ее устья. Со всех сторон он окружен водой, что было типично для многих городов Ганзейского союза. Любек считался его столицей. Сейчас об истории Ганзы здесь напоминают многочисленные памятники готики, ренессанса, барокко, в частности, Голштинские ворота (Holstentor).

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть I 28. Древнеримские памятники, Трир Трир (Trier) - старейший город Германии. Его заложили на Мозеле во времена правления Октавиана Августа в 16 году до нашей эры. В IV веке он даже был столицей Западной Римской империи. Об этом периоде напоминают многочисленные памятники: термы, амфитеатр, почерневшие от времени ворота Порта Нигра - самые большие и наиболее хорошо сохранившиеся городские античные ворота во всем мире.

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть I 29. Гарц и гора Брокен Брокен (Brocken) - самая высокая точка Гарца. На вершину этой горы, согласно легенде, слетаются ведьмы на празднование Вальпургиевой ночи, о чем можно прочитать в "Фаусте" Гёте. В 2006 году в Гарце был создан национальный парк, пользующийся популярностью среди любителей походов и лыжного спорта. Он находится на территории двух земель - Саксонии-Анхальт и Нижней Саксонии.

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть I 30. Замок Кайзербург, Нюрнберг Заложенный еще при Фридрихе Барбароссе замок Кайзербург (Kaiserburg) более чем пять столетий являлся одной из важнейших императорских резиденций на территории Германии. Особую роль в Священной Римской империи Нюрнберг начал играть еще в середине XI века. С 1050 по 1571 годы все императоры посещали этот город, иногда - проездом, иногда - останавливались на более длительное время.

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть I 31. Остров Йюст Остров Йюст (Juist), он же - Юст. Расположенный в Северном море немецкий остров, на котором запрещено движение автомобилей. Протяженность составляет 17 километров. При этом максимальная ширина не превышает одного километра, а минимальная - 500 метров. Здесь проживает всего полторы тысячи человек, но за год в его отелях и пансионах останавливается около 95 тысяч туристов. (*)

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть I 32. Имперский собор, Шпайер История самого большого романского храма Европы насчитывает почти тысячу лет. В тени Шпайерского собора (Kaiserdom), как образно выражаются немецкие историки, прошли более 50 гофтагов и рейхстагов, а в его крипте похоронены четыре императора и четыре короля. В 1981 году Шпайерский собор стал вторым немецким объектом, внесенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть I 33. Приключенческая деревня Карла Приключенческая деревня Карла (Karls Erlebnisdorf) - крестьянское хозяйство в Рёверсхагене под Ростоком, после воссоединения Германии превращенное в семейный парк развлечений и отдыха. Здесь можно собирать клубнику, кататься по кукурузному полю и найти себе еще много разных занятий. На фото - щука из здешнего аквариума. Филиалы деревни открыты еще в четырех местах, в частности, на Рюгене. (*)

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть I 34. Старый город, Гёрлиц Старый город в Гёрлице (Altstadt von Görlitz) - самом восточном городе Германии на границе с Польшей. Здесь насчитывается более 3500 памятников архитектуры пяти столетий - от поздней готики до барокко. Многие из них в последнее время были реставрированы.

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть I 35. Шверинский замок Эта резиденция главы Мекленбургского дома была построена на Дворцовом острове в Шверине в стиле романтического историзма в 1845-1857 годах. Сейчас здесь работает земельный парламент - ландтаг Мекленбурга - Передней Померании. Шверинский замок (Schweriner Schloss) входит в число немецких кандидатов включение в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. (*)

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть I 36. Музей ГДР, Берлин Музей ГДР (DDR Museum) был открыт в Берлине в 2006 году и уже вскоре вошел в число самых популярных музеев немецкой столицы. Ежегодно здесь бывает более полумиллиона посетителей. В основной экспозиции представлено около тысячи экспонатов.

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть I 37. Замок Данкерн Он расположен недалеко от голландской границы в Нижней Саксонии. История замка на воде Данкерн (Schloss Dankern) насчитывает более 500 лет. Чтобы получать средства на содержание и ремонт этого памятника, его владельцы полвека назад приступили к созданию семейного центра с гостевыми домами и парком развлечений. Сейчас здесь ежегодно бывает около 225 тысяч посетителей.

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть I 38. Старый город и собор, Бамберг "Франконский Рим", как его называли, расположен на семи холмах. На примере Бамберга (Bamberg) можно проследить историю развития городов, зародившихся в Раннем Средневековье. В число памятников Всемирного наследия здесь входят Старая ратуша и бывшее епископское подворье. В соборе находится Бамбергский всадник XIII века - одна из самых известных средневековых скульптур Германии.

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть I 39. Берлинская стена Берлинская стена (Berliner Mauer) пала уже более четверти века назад. Сегодня о стене, разделившей город в 1961 году, в немецкой столице напоминают East Side Gallery - галерея под открытым небом, Checkpoint Charlie Museum - музей КПП Чекпойнт Чарли, Mauerpark - парк на пограничной полосе между улицами Бемштрассе и Бернауэрштрассе, в также тематический пешеходный маршрут - Mauerweg.

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть I 40. Музейный остров, Берлин Расположенный в центре Берлина, Музейный остров (Museumsinsel) в 1999 году был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В его собраниях представлены произведения мирового искусства самых разных стран и эпох. Среди культурных памятников Германии по своей ценности он занимает первое место.

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть I 41. Старый город и собор, Регенсбург Регенсбург (Regensburg) является лучшим в Германии примером отлично сохранившегося крупного немецкого города времен Средневековья. Его история насчитывает более 1800 лет. В 2006 году архитектурные памятники Старого города были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Особое место среди них занимает собор Святого Петра (Regensburger Dom), построенный в стиле французской готики.

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть I 42. Дворец Сан-Суси, Потсдам Дворец Сан-Суси (Sanssouci) в Потсдаме под Берлином. Прусский король Фридрих Великий распорядился начать строительство этой летней резиденции в 1745 году. Она служила ему убежищем от повседневной суеты и придворных. "Без забот" - так переводится его название с французского. В 1990 году дворец получил статус Всемирного наследия ЮНЕСКО.

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть I 43. Замок Морицбург Замок Морицбург (Moritzburg) находится под Дрезденом. В 1972 году здесь снимали фильм "Три орешка для Золушки". Нынешний вид он приобрел в эпоху барокко в начале XVIII века. Использовался в качестве загородной резиденции саксонских курфюрстов. Сейчас этот дворцово-парковый комплекс ежегодно посещает около миллиона человек. (*)

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть I 44. Озеро Кёнигсзе Баварское "Королевское озеро" - Кёнигсзе (Königssee) находится на территории Национального парка Берхтесгаден. В его окрестностях расположено несколько климатических курортов. Среди достопримечательностей особенной популярностью здесь пользуются барочный храм Святого Варфоломея (St. Bartholomä) и круговой пеший маршрут "Уголок художника" (Rundwanderweg Malerwinkel).

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть I 45. Озеро Кимзе и дворец Херренкимзе "Баварским морем" называют в народе это озеро - Кимзе (Chiemsee), расположенное в шестидесяти километрах от Мюнхена. В 1878 году король Людвиг II приказал заложить на одном из его островов свой роскошный загородный дворец - Херренкимзе (Herrenchiemsee). Архитекторам было дано указание построить здесь резиденцию в честь его кумира - французского короля Людовика XIV.

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть I 46. Имперский замок, Кохем Окруженный виноградниками, он возвышается над живописной долиной Мозеля и является главной достопримечательностью города Кохема. История этого Имперского замка (Reichsburg Cochem) насчитывает более тысячи лет. Он был разрушен в XVII веке во время Войны за Пфальцское наследство и восстановлен на частные средства во второй половине XIX столетия.

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть I 47. Ваттовое море Прибрежное мелководье Ваттовое море (Wattenmeer) - необычный природный ландшафт и уникальная среда обитания площадью более десяти тысяч квадратных километров. Этот памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО находится сразу в двух федеральных землях Германии - Шлезвиг-Гольштейне и Нижней Саксонии. Каждый час Ваттовое море меняет свой облик - в зависимости от стадии прилива или отлива.

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть I 48. Парк Вильгельмсхёэ, Кассель Парк Вильгельмсхёэ (Bergpark Wilhelmshöhe) в Касселе - один из самых крупных искусственных горных парков в Европе. Ландграфы и курфюрсты Гессен-Кассельские занимались его созданием на протяжении всего XVIII века. В 2013 году парк был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Эксперты этой международной организации отметили его как выдающийся памятник эпохи европейского абсолютизма.

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть I 49. Фрайбургский собор "Самой красивой башней христианства" назвал когда-то его 116-метровую колокольню известный искусствовед Якоб Буркхардт. Это вошло в путеводители. Речь идет о башне Фрайбургского мюнстера (Freiburger Münster) - готического храма, построенного между 1200 и 1513 годами. В начале XIX века Фрайбург стал резиденцией епископа, а его главная церковь получила статус кафедрального собора.

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть I 50. Дроссельгассе, Рюдесхайм Рюдесхайм (Rüdesheim) - уютный городок на десять тысяч жителей, в котором ежегодно бывает около трех миллионов туристов. По числу гостей на душу населения он занимает первое место в Германии. Приезжают сюда не только за рейнской романтикой, но и попробовать вина из Рейнгау. Здесь расположена улочка Дроссельгассе (Drosselgasse), знаменитая своими винными ресторанами и погребками. Автор: Максим Нелюбин



Достопримечательности Германии. Часть II

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть II 51. Площадь Мариенплац, Мюнхен Мариенплац (Marienplatz) - главная площадь баварской столицы. Здесь всегда многолюдно, а основными архитектурными достопримечательностями являются Старая и Новая ратуши. Первые упоминания о средневековой ратуше датируются началом XIV века. Новую возвели по соседству в неоготическом стиле в 1867-1908 годах. Рядом находятся оживленная торговая улица и знаменитый рынок Виктуалиенмаркт.

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть II 52. Кафедральный собор, Ахен Выдающийся образец сакральной архитектуры Ахенский собор (Aachener Dom) стал первым немецким объектом, включенным в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Он получил этот статус в 1978 году. Центральную часть романского храма составляет восьмиугольник, увенчанный куполом. За долгую историю Ахенского собора в нем было короновано более 30 монархов.

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть II 53. Национальный парк Айфель Находится между Мозелем и Рейном на границе Германии, Люксембурга и Бельгии. Национальный парк Айфель (Nationalpark Eifel) был создан в 2004 году. Особенностью здешних ландшафтов являются вулканические горы и кратерные озера. Среди других достопримечательностей - фахверковые дома, старые церкви, средневековые замки и виноградники на реке Ар. (*)

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть II 54. Октоберфест, Мюнхен Мюнхен можно смело называть мировой столицей пива - во всяком случае во время проведения традиционного пивного праздника Октоберфест (Oktoberfest). Каждый год его посещают около 6,5 миллиона человек. Первый состоялся 17 октября 1810 года. Поводом для него стала свадьба будущего баварского короля Людвига I и принцессы Терезы.

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть II 55. Гамбургский порт и Рыбный рынок Гамбургский порт (Hamburger Hafen) - самый большой морской порт Германии и третий - в Европе после Роттердама и Антверпена. Датой его основания считается 7 мая 1189 года. Сейчас в этот день здесь проходит большой городской праздник. Обязательным для посещения местом также является всемирно известный Рыбный рынок (Fischmarkt), во время штормовых наводнений регулярно уходящий под воду.

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть II 56. Фантазия-ланд, Брюль "Страна Фантазия" (Phantasialand) в Брюле под Кельном входит в число пятнадцати самых посещаемых европейских парков развлечений. Ежегодно здесь бывает более 1,8 миллиона человек. Был основан в 1967 году и является одним из старейших таких парков в Европе.

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть II 57. Старый город, Дюссельдорф Старый город в Дюссельдорфе (Altstadt von Düsseldorf) - самая большая барная стойка в мире. Во всяком случае, так здесь принято считать. Однако исторический центр столицы Северного Рейна - Вестфалии интересен не только своими пивными. Здесь много красивых зданий разных эпох и стилей, других памятников, уютных площадей, а венец всего Старого города - прогулочная набережная Рейна.

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть II 58. Ратуша и статуя Роланда, Бремен Бременская ратуша (Bremer Rathaus) и статуя рыцаря Роланда (Roland) с обнаженным мечом правосудия. Ратуша, возведенная в стиле Везерского ренессанса, считается одной из самых красивых в Германии. Роланд - символ городской свободы и права вести самостоятельную торговлю. В 2004 году эти достопримечательности Бремена были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть II 59. Замок Вартбург, Айзенах Замок Вартбург (Wartburg) в тюрингском Айзенахе - памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО. Считается одним из лучше всего сохранившихся средневековых замков Германии. После предания анафеме и наложения имперской опалы здесь нашел убежище Мартин Лютер. Жилая и рабочая комната отца Реформации (Lutherstube) почти сразу после его смерти стала местом паломничества его приверженцев.

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть II 60. Вюрцбургская резиденция Вюрцбургская епископская резиденция (Würzburger Residenz) - шедевр позднего барокко. В ней нашли свое отражение лучшие идеи этой эпохи. Она считается одним из главных памятников, которые оставил потомкам немецкий зодчий Бальтазар Нейман. В список Всемирного наследия ЮНЕСКО резиденцию внесли в 1981 году. Дворец стал третьим немецким объектом, получившим этот статус.

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть II 61. Замок Гогенцоллерн Замок Гогенцоллерн (Burg Hohenzollern), расположенный в полусотне километров от Штутгарта, считается родовым гнездом одноименной швабской династии, представители которой возвысились еще во времена Средневековья. В XV-XVI веках они стали правителями Бранденбурга и Пруссии, а в 1871 году заняли трон германских кайзеров. Замковая крепость была возведена, предположительно, в XI веке.

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть II 62. Замок Линдерхоф Линдерхоф (Schloss Linderhof) - единственный из замков, заложенных баварским королем Людвигом II, который успели полностью построить при его жизни. Замок расположен примерно в 30 километрах от Гармиш-Партенкирхена. Интерьеры выполнены в стилях барокко и рококо. Ежегодно его посещает более 400 тысяч человек.

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть II 63. Фестиваль шоколада, Тюбинген Ежегодно в декабре в баден-вюртембергском городе Тюбингене проходит крупнейший в Германии фестиваль шоколада chocolART. Впервые он состоялся в 2006 году. За неделю работы его посещает около двухсот тысяч человек. В фестивале участвуют многочисленные производители шоколада со всего мира. Ярмарки chocolART также проходят в городах Вернигероде и Вупперталь. (*)

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть II 64. Городская ратуша, Вернигероде Город Вернигероде расположен в горном регионе Гарц на территории земли Саксония-Анхальт и известен далеко за пределами Германии своими старыми фахверковыми домами и живописным замком. Здание ратуши (Rathaus Wernigerode) было возведено на Рыночной площади в XVI веке. Фасад украшают многочисленные резные фигуры из дерева. (*)

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть II 65. Мотоциклетный маршрут Мотоциклетный туристический маршрут (Motorradstraße), он же - "Pan Germania", соединяет самые популярные среди мотоциклистов немецкие регионы. Его протяженность составляет в общей сложности 10 тысяч километров. Официальная презентация маршрута состоялась в 2004 году. (*)

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть II 66.Немецкая альпийская дорога Немецкая альпийская дорога (Deutsche Alpenstraße) дает возможность увидеть основные достопримечательности баварских Альп. Протяженность этого туристического автомобильного маршрута составляет около 450 километров: от Линдау на Боденском озере - до Берхтесгадена. (*)

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть II 67. Немецкая дорога сказок Немецкая дорога сказок (Deutsche Märchenstraße) - 600-километровый туристический маршрут, посвященный творчеству братьев Гримм. Маршрут был проложен в 1975 году между городами Ханау и Бремен. На фото - памятник братьям Гримм в Касселе, где находится их музей.

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть II 68. Достопримечательности Кобленца Немецкий угол (Deutsches Eck) в Кобленце - коса в месте впадения Мозеля в Рейн. В 1897 году здесь установили памятник первому кайзеру Германской империи Вильгельму I. На противоположном берегу Рейна находится заложенная в XVI веке крепость Эренбрайтштайн (Ehrenbreitstein), которую с городской набережной сейчас связывает канатная дорога.

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть II 69. Вуппертальская подвесная дорога Подвесной монорельсовый трамвай (Schwebebahn) - не только средство передвижения, но и одна из главных достопримечательностей города Вупперталь в Рурской области. Трассу построили над руслом здешней реки в 1901 году. С тех пор дорогу несколько раз модернизировали. Протяженность маршрута - 13,3 километра, количество пассажиров в год - около 19 миллионов человек. Так трамвай выглядел в 1912 году. (*)

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть II 70. Дом крысолова, Гамельн Этот город получил всемирную известность благодаря истории о Гамельнском крысолове. Напоминания о легенде встречаются сейчас на каждом углу, однако главной достопримечательностью, связанной с загадочным происшествием - пропажей здесь всех детей, считается Дом крысолова (Rattenfängerhaus) в Старом городе. Именно мимо него по узкой улочке, если верить легенде, Крысолов увел их из Гамельна.

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть II 71. Шахта "Цольферайн", Эссен Горнодобывающий комплекс "Цольферайн" (Zollverein) в Эссене считается эталоном шахтостроительной архитектуры. Заложили его еще в середине XIX века, а свой нынешний облик он приобрел в 1927-1932 годах. Сейчас шахта является индустриальным памятником и одним из центров культурной жизни региона. В 2001 году эта достопримечательность Рурской области получила статус памятника Всемирного наследия. (*)

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть II 72. Рейхстаг, Берлин Его возвели на берегу реки Шпрее в Берлине для парламента Германской империи. Последний камень на строительстве Рейхстага (Reichstag) был положен 5 декабря 1894 года. После воссоединения страны и реконструкции в 1999 году здание стало частью парламентского комплекса бундестага - федерального парламента Германии. Туристы могут посетить стеклянный купол со смотровой площадкой.

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть II 73. Михельштадт Михельштадт (Michelstadt) расположен в горном регионе Оденвальд в Южном Гессене. Помимо древнего замка в историческом центре этого города сохранилось много старых фахверковых зданий, представляющих интерес для туристов. В 1984 году по случаю 500-летия городской ратуши, построенной в позднеготическом стиле в конце XV века, в Германии была выпушена юбилейная почтовая марка. (*)

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть II 74. "Кильская неделя" Город Киль - столица земли Шлезвиг-Гольштейн. Больше всего гостей здесь принимают во время традиционной "Кильской недели" (Kieler Woche). Эта международная регата одновременно является важным событием в мире парусного спорта и большим летним народным праздником. В регате участвует около сотни кораблей. Число посетителей праздника составляет около трех миллионов человек. (*)

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть II 75. Кведлинбург В Средние века этот город играл важную роль в качестве пфальца - одной из королевских резиденций в немецких землях. Среди главных достопримечательностей Кведлинбурга (Quedlinburg) сегодня - Замковая гора, на которой в X веке император Оттон I основал светское аббатство, а также 1300 фахверковых домов в Старом городе. В 1996 году эти памятники внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. (55-58)

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть II 76. Тевтонский лес Природный парк Тевтонский лес (Naturpark Teutoburger Wald) был основан в земле Северный Рейн - Вестфалия в 1965 году. Среди его достопримечательностей - скалы Экстернштайне, они же - Эксерские камни, памятник Арминию - монумент, посвященный победе германских племен над римской армией в 9 году нашей эры, а также бывшее имперское аббатство Корвей, внесенное в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. (*)

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть II 77. Старый город, Целле Целле находится в южной части Люнебургской пустоши в земле Нижняя Саксония. Первое письменное упоминание датировано 985 годом. В историческом центре города (Altstadt von Celle) прекрасно сохранилось много памятников фахверкового стиля, а также находится замок - бывшая резиденция герцогов Брауншвейг-Люнебурга.

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть II 78. Петля реки Саар в Метлахе Такую живописную излучину река Саар делает в районе Метлаха. Этим местом восхищался еще Виктор Гюго во время путешествия по Германии. Современные туристы могут насладиться панорамой Петли Саара (Saarschleife) со 180-метровой высоты, посетив смотровую площадку Клёф (Cloef) в районе Оршольц. (*)

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть II 79. Немецкий музей, Мюнхен Немецкий музей (Deutsches Museum) в Мюнхене - один из самых больших музеев техники и естествознания в мире. Здесь собрано более 28 тысяч экспонатов. Был создан в 1903 году. Сейчас этот музей ежегодно посещает около 1,5 миллиона человек.

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть II 80. Церковь Вискирхе, Штайнгаден Паломническая церковь в деревне Вис - Вискирхе (Wieskirche) возвышается среди живописных зеленых лугов на фоне альпийских предгорий в баварском районе Штайнгаден. Возведенная в 1745 году на средства соседнего монастыря, она является уникальным памятником барочного стиля. В 1983 году храм внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть II 81. Альгой Альгой (Allgäu) - южногерманский регион на границе между Баварией и Баден-Вюртембергом. Популярен среди туристов в любое время года. Известен своими альпийскими горными курортами. В число его достопримечательностей также входит замок Нойшванштайн. В отелях и пансионах ежегодно останавливается более трех миллионов гостей, а общее число ночевок превышает 10 миллионов. (*)

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть II 82. Национальный парк Хайних Хайних - лесистая горная возвышенность на северо-западе Тюрингии. Часть этого региона объявлена национальным парком (Nationalpark Hainich) и входит в число пяти Старых буковых лесов Германии, включенных в список Всемирного природного наследия. Для туристов здесь проложены разные маршруты. Самый необычный из них - дорожка над кронами деревьев, которой ежегодно пользуется 200 тысяч человек. (*)

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть II 83. "Альянц Арена", Мюнхен "Альянц Арена" (Allianz Arena) в баварской столице впечатляет своей футуристической архитектурой. Один из лучших футбольных стадионов Германии способен вместить до 70 тысяч зрителей. Для желающих здесь также регулярно проводятся экскурсии.

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть II 84. Замок Бургхаузен Замок Бургхаузен (Burg zu Burghausen) в Баварии на границе с Австрией - бывшая резиденция рода Виттельсбахов. Протяженность его оборонительных сооружений составляет более одной тысячи метров. Он считается самым длинным замковым комплексом в Европе. Первое упоминание о замке на этом месте датируется 1025 годом. (*)

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть II 85. Подвесной мост в Хунсрюке "Коршунов утес" (Geierlay) - 360-метровый канатный подвесной мост в регионе Хунсрюк в земле Рейнланд-Пфальц. Был открыт в октябре 2015 года. Является самым длинным таким мостом в Германии. Проложен примерно на стометровой высоте над долиной Мерсдорфского ручья, впадающего в Мозель. За год после открытия им воспользовалось уже более 200 тысяч человек. (*)

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть II 86. Кристкиндлесмаркт, Нюрнберг Кристкиндлесмаркт (Christkindlesmarkt) в Нюрнберге считается самым известным рождественским базаром Германии. Это утверждение не подлежит сомнению и не оспаривается. Ежегодно его посещает около двух миллионов человек. Свою историю он ведет с первой половины XVII века. Относится к числу старейших таких базаров в Германии. Посетителям особенно нравится его средневековая атмосфера.

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть II 87. Хамбахский замок Хамбахский замок (Hambacher Schloss) расположен в регионе Пфальц. Считается символом германского демократического движения, так как именно здесь в 1832 году прошел так называемый Хамбахский праздник - первая в немецких землях крупная демонстрация, участники которой выступили за политические свободы, национальное единство и гражданские права. В нем участвовало 30 тысяч человек со всей Германии. (*)

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть II 88. Термальный комплекс Эрдинг Эти термы в баварском городе Эрдинг под Мюнхеном (Therme Erding) претендуют на звание самого большого термального комплекса в мире. Общая площадь составляет 180 тысяч квадратных метров. Ежедневно здесь бывает в среднем около пяти тысяч человек, а в самые бойкие дни - до одиннадцати тысяч.

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть II 89. Пивная Хофбройхаус, Мюнхен Мюнхенский Хофбройхаус (Hofbräuhaus) - пожалуй, самая известная пивная в мире. В любом случае - одна из самых больших. Ежедневно здесь бывает около 30 тысяч посетителей. Общее число мест - около четырех тысяч. Расположена в центре баварской столицы на площади Плацль. Хофбройхаус был основан в качестве придворной пивоварни в 1589 году.

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть II 90. Гоночная трасса Нюрбургринг, Айфель Легендарная немецкая гоночная трасса Нюрбургринг (Nürburgring) находится примерно в ста километрах западнее Бонна в регионе Айфель. Была открыта в 1927 году, но идея ее создания принадлежала еще кайзеру Вильгельму II. Представляет интерес не только в дни соревнований. Здесь работает автомобильный музей, проводятся экскурсии, а также есть много других возможностей с пользой провести время.

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть II 91. Остров Зюльт Остров Зюльт (Insel Sylt) слывет излюбленным местом отдыха знаменитостей и богачей, но это не значит, что остальным сюда въезд закрыт. Западный песчаный пляж этого Северо-Фризского острова протянулся на четыре десятка километров. Каждый найдет здесь себе участок по вкусу и предпочтениям. Ежегодно Зюльт посещает около 870 тысяч отдыхающих. Каждый из них проводит здесь в среднем около семи дней. (*)

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть II 92. Телевизионная башня, Берлин Телевизионная башня на Александерплац (Berliner Fernsehturm) - самое высокое сооружение Германии и четвертое по высоте в Европе (368 метров). Была введена в эксплуатацию в 1969 году. Характерный силуэт башни давно стал одним из архитектурных символов Берлина. Ежегодное число посетителей превышает миллион человек. Подъем на высоту 210 метров занимает всего 40 секунд.

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть II 93. Остров Боркум Боркум (Insel Borkum) входит в состав Восточно-Фризских островов. Статус лечебного курорта получил еще в 1830 году, благодаря сильно насыщенному ионами соли морскому воздуху и климату, особенно благоприятному для аллергиков. На острове есть не только песчаные пляжи, но также проложены маршруты для пеших и верховых прогулок. (*)

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть II 94. Памятники Баухауза, Веймар и Дессау Высшая школа строительства и художественного конструирования (Bauhaus) была основана в Веймаре в 1919 году, а позже переехала в Дессау, где стала главным центром мирового архитектурно-дизайнерского авангарда своего времени. Была закрыта после прихода к власти в Германии национал-социалистов. На фотографии - главное здание Баухауза в Дессау.

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть II 95. Национальный парк Мюриц Национальный парк Мюриц (Müritz) был основан в 1990 году на юге Мекленбурга - Передней Померании. Является самым большим по площади таким парком в Германии. Входящий в него буковый лес Серран (Serrahner Buchenwald) имеет статус памятника Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. (*)

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть II 96. Национальный парк Баварский лес Баварский лес (Nationalpark Bayerischer Wald) - первый национальный парк, созданный в Германии. Был основан в 1970 году. Вместе с чешским парком Шумава образует самое крупное связное лесное пространство Центральной Европы. Большая часть территории расположена в горах на высоте более 1000 метров. Ежегодное число посетителей превышает 700 тысяч человек. (*)

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть II 97. Кафедральный собор, Берлин Берлинский кафедральный собор (Berliner Dom) был построен на Музейном острове в немецкой столице в 1894-1905 годах. Является самым большим и важнейшим евангелическим храмом Германии. Его создатели использовали в своем проекте архитектурные элементы итальянского Ренессанса и эпохи барокко. Ежегодно этот храм посещает около 700 тысяч туристов.

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть II 98. Зоологический сад, Берлин Зоологический сад Берлина (Zoologischer Garten) в столичном районе Тиргартен - старейший зоопарк Германии. Был открыт в 1844 году. Является одним из самых больших немецких зоопарков и занимает первое место в мире по количеству представленных видов животных. Число посетителей - около трех миллионов ежегодно.

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть II 99. Лейпцигский зоопарк Лейпцигский зоопарк (Zoologischer Garten Leipzig) ежегодно посещает около 1,75 миллиона человек. Был основан в 1878 году владельцем одного из городских ресторанов как частный зверинец. Сейчас в Лейпциге реализуется двадцатилетний проект "Зоопарк будущего", предусматривающий создание здесь новых тематических ландшафтов. (*)

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Часть II 100. Висмар и Штральзунд Немецкие портовые города Висмар и Штральзунд находятся на побережье Балтийского моря. В Средние века они имели большое значение для Ганзейского союза. Здесь сохранилось много памятников кирпичной готики - характерного архитектурного стиля городов немецкой Ганзы. В 2002 году их достопримечательности были включены в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. (*) Автор: Максим Нелюбин



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