В Германии бизнес опасается последствий санкций США против России

Восточный комитет немецкой экономики обеспокоен последствиями для Германии, к которым могут привести новые санкции США против России. Ряд подпавших под штрафные меры лиц и компаний активно сотрудничают с немецкими фирмами, которые ведут бизнес в США, сообщается на сайте комитета в понедельник, 16 апреля. Теперь этим компаниям из ФРГ предстоит решить, прекращать ли деловые отношения с Россией, которые в большинстве случаев имеют многолетнюю историю. По данным экспертов, отмены текущих сделок могут стоить немецким компаниям более 100 миллионов евро.

Под штрафные меры США могут подпасть европейские компании, участвующие в транзакциях, которые проводят россияне и российские фирмы из санкционного списка, поясняют эксперты. Кроме того, подпавшие под санкции лица и компании владеют акциями около 8000 фирм по всему миру, и на некоторые из них штрафные меры тоже распространятся - если доля участия в общей сложности составляет 50 или более процентов.

Так как санкции угрожают, прежде всего, международным банкам, могут возникнуть новые проблемы с финансированием сделок с участием российских партнеров - даже если они не находятся под санкциями, отмечают в комитете, поясняя, что это негативно скажется на шансах немецких компаний получить новые крупные заказы в России.

Пример "Русала"

В качестве примера негативного воздействия санкций приводится случай с подпавшей под них компанией "Русал", которая, по данным экспертов, до сих пор покрывала 30-40 процентов европейских потребностей в алюминии. Если приостановится производство этого металла, который используется, в основном, в авто- и авиапромышленности, то цены на него могут вырасти.

Немецкие компании, активно ведущие бизнес в России, находятся под давлением с двух сторон, отмечает комитет. Так, банки критически относятся к сделкам с российскими партнерами, и продолжение деловых отношений в этом случае может навредить репутации. С другой стороны, власти РФ планируют принять ответные меры, что может означать потерю американских субпоставщиков.

Комитет призывает правительство Германии и Евросоюз защитить европейские компании от этих и других подобных санкций, а также выступить против того, чтобы действие принимаемых США штрафных мер выходило за пределы страны, в отношении которой они вводятся.

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