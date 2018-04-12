В Гамбурге вновь бесплатно показывают эротику

Как сообщает агентство dpa, музей расположен в районе Санкт-Паули, где также находится знаменитый квартал красных фонарей Репербан. Музей был основан в 1992 году и уже скоро стал одной из городских достопримечательностей, однако в прошлом году был закрыт, в частности, из-за разногласий с владельцем помещений. За это время его посетило более двух миллионов человек. Сейчас проблемы удалось решить. Вход бесплатный. Финансирование осуществляется за счет выручки от музейной лавки.

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Немцы и эротика



Немцы и эротика: история отношений Моральный переворот Сфера сексуальной морали подверглась в ФРГ радикальной трансформации в 1960-е годы. В молодежном журнале Bravo стали открыто обсуждаться проблемы секса, а в кинопрокате появились эротические фильмы. В 1968 году рекорд популярности побила комедия "Сделай это, крошка!", поставленная Май Спилс (на фото - в центре). Главные роли сыграли Уши Глас (Uschi Glas) и Вернер Энке (Werner Enke).

Немцы и эротика: история отношений Грешница А в 1951 году кинофильм "Грешница" с совсем молодой тогда актрисой Хильдегард Кнеф (Hildegard Knef) в главной роли вызвал скандал в ФРГ из-за одной-единственной эротической сцены, невинность которой сегодня вызвала бы только улыбку. Но при консервативном правительстве канцлера Конрада Аденауэра (Konrad Adenauer) такие сцены были просто немыслимы.

Немцы и эротика: история отношений Контрацепция как залог женской свободы Когда в 1961 году фирма Schering стала выпускать противозачаточные таблетки, в ФРГ разразился страшный скандал. Церковь предрекала "моральное разложение молодежи", газеты взахлеб писали о том, что женщины, принимающие подобные медикаменты, становятся нимфоманками. Тем не менее, таблетки пользовались большим спросом, а контрацепция стала залогом женской свободы.

Немцы и эротика: история отношений Сексуальная революция Немецкое молодежной движение в конце 1960-х годов не только пошатнуло политическую систему ФРГ, но и дало толчок сексуальной революции. Первым пристанищем "свободной любви" стало знаменитое западноберлинское сообщество "Коммуна 1", в числе основателей которого были хиппи Райнер Лангханс (Rainer Langhans) и его красавица-подруга Уши Обермайер (Uschi Obermaier).

Немцы и эротика: история отношений Секс-шопы и каталоги по "гигиене брака" В послевоенные годы в ФРГ завоевала известность Беате Узе (Beate Uhse), открывшая первый в мире секс-шоп и основавшая фирму по торговле "эротическими принадлежностями", со временем превратившуюся в целую империю. Ее имя знало 98 процентов взрослого населения страны. Компания Беате Узе также конфиденциально рассылала своим клиентам каталоги товаров по "гигиене брака".

Немцы и эротика: история отношений "Не гомосексуал извращен..." Еще недавно к людям с "нетрадиционной", как принято говорить, сексуальной ориентацией и в Германии относились не слишком толерантно. Кинорежиссер и гей-активист Роза фон Праунхайм (справа) много сделал для того, чтобы это изменилось. Один из его документальных фильмов называется "Не гомосексуал извращен, а ситуация, в которой он живет".

Немцы и эротика: история отношений Проблема гомофобии В Германии гомосексуализм был щекотливой темой. Долгое время политики предпочитали ее не затрагивать. Положения антигомосексуального параграфа 175 в ФРГ смягчили лишь в 1969 году, и однополые связи между мужчинами перестали быть уголовно наказуемы. А в 1994 году закон был и вовсе отменен. При этом в профессиональном спорте, например, гомосексуалы и сегодня не афишируют свою сексуальную ориентацию.

Немцы и эротика: история отношений Очаровательная Лило Вандерс В прошлом году в Бонне прошла выставка, которая рассказывала об изменениях сексуальной морали в ФРГ, ГДР и объединенной Германии. На ее открытии побывала дрэг-квин и телеведущая Лило Вандерс (Lilo Wanders). Этот сценический образ создал актер Эрни Райнхард (Ernie Reinhardt), давно ставший в Германии культовой фигурой. Автор: Хайке Мунд, Наталия Королева



Подборка из студенческих календарей

Как раздеваются студенты За дело берутся ветеринары "VetMen-2016" - календарь студентов факультета ветеринарной медицины Свободного университета Берлина. Как не сложно догадаться по названию, в дебютной фотосессии приняли участие только мужчины, но не ради забавы.

Как раздеваются студенты Звери и мужчины Полуобнаженные студенты с крысами, змеями и ястребом - такого в немецком кампусе еще не видели. Средства от продажи календаря пойдут на финансирование выпускного бала. Всего - 500 экземпляров.

Как раздеваются студенты Собака - лучший друг студента Не только грызуны и рептилии попали на страницы календаря берлинского университета, но и домашние животные. Собака - не только лучший друг, но и самый частый пациент ветеринарных врачей. Впрочем, как отмечают руководители проекта, сложнее всего было найти моделей не среди животных, а среди студентов. Ведь на факультете девушек гораздо больше.

Как раздеваются студенты В южном полушарии Лошади, быки, овцы и другие звери попали и на страницы календаря Сиднейского университета. 65 студентов-ветеринаров разделись для съемок календаря "After Hours Calendar - 2016". Как и берлинские студенты, австралийцы преследуют благие цели: прибыль они потратят на борьбу с засухой.

Как раздеваются студенты На лоне природы Сюзанн - студентка из Мюнстера. Она изучает науку о питании, а в свободное время с удовольствием позирует для крестьянского календаря - "Deutscher Bauernkalender". Уже не в первый раз. Представляем "Мисс Август - 2016".

Как раздеваются студенты Против гомофобии Британские студенты из Ворвикского университета с 2009 года публикуют календарь с изображением обнаженных студентов-спортсменов. Деньги, собранные от продажи календаря, идут на борьбу против гомофобии. Студентам, занимающимся греблей, удалось собрать уже более 300 тысяч фунтов стерлингов.

Как раздеваются студенты Гламурный кампус Исключением из правил можно назвать "Гламурный кампус". Вместо эротики в его фокусе - привлекательность жизни студентов. Семь лет подряд студенты Высшей школы региона Анхальт издают "CampusGlamour Kalender". Календарь на 2016 год уже в продаже. Самыми удавшимися издатели считают январь, апрель и июль. Виктория и Нико в кампусе. При съемках мотива для капризного месяца апреля пошел дождь.

Как раздеваются студенты Что год грядущий мне готовит? Январский мотив - невесомость. Студентка Виктория погружена в свои мечты.

Как раздеваются студенты Легкость бытия Самый любимый мотив в "Гламурном календаре-2016" у его издателей - на июльской странице. "Он, конечно, далек от жизни в кампусе, но нам очень нравится", - признаются авторы идеи. Студентка Майка позирует в поле. Тепло, ветер и чувство легкого бытия пытались уловить фотографы. "Гламурный календарь" так и излучает легкость студенческой жизни. Фантазия или реальность? Автор: Марина Борисова



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