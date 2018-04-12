 В Гамбурге вновь бесплатно показывают эротику | Кадр дня | DW | 13.04.2018
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Кадр за кадром

В Гамбурге вновь бесплатно показывают эротику

После долгого перерыва в Гамбурге вновь открылся музей эротического искусства Erotic Art Museum.

Во время вернисажа по случаю открытия музея в Гамбурге

Как сообщает агентство dpa, музей расположен в районе Санкт-Паули, где также находится знаменитый квартал красных фонарей Репербан. Музей был основан в 1992 году и уже скоро стал одной из городских достопримечательностей, однако в прошлом году был закрыт, в частности, из-за разногласий с владельцем помещений. За это время его посетило более двух миллионов человек. Сейчас проблемы удалось решить. Вход бесплатный. Финансирование осуществляется за счет выручки от музейной лавки.

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    Звери и мужчины

    Полуобнаженные студенты с крысами, змеями и ястребом - такого в немецком кампусе еще не видели. Средства от продажи календаря пойдут на финансирование выпускного бала. Всего - 500 экземпляров.

  • Vetmen-2016

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    Собака - лучший друг студента

    Не только грызуны и рептилии попали на страницы календаря берлинского университета, но и домашние животные. Собака - не только лучший друг, но и самый частый пациент ветеринарных врачей. Впрочем, как отмечают руководители проекта, сложнее всего было найти моделей не среди животных, а среди студентов. Ведь на факультете девушек гораздо больше.

  • Студенты австралийского вуза

    Как раздеваются студенты

    В южном полушарии

    Лошади, быки, овцы и другие звери попали и на страницы календаря Сиднейского университета. 65 студентов-ветеринаров разделись для съемок календаря "After Hours Calendar - 2016". Как и берлинские студенты, австралийцы преследуют благие цели: прибыль они потратят на борьбу с засухой.

  • Студентка позирует для Deutscher Bauernkalender - 2016

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    На лоне природы

    Сюзанн - студентка из Мюнстера. Она изучает науку о питании, а в свободное время с удовольствием позирует для крестьянского календаря - "Deutscher Bauernkalender". Уже не в первый раз. Представляем "Мисс Август - 2016".

  • Студенты Ворвикского университета

    Как раздеваются студенты

    Против гомофобии

    Британские студенты из Ворвикского университета с 2009 года публикуют календарь с изображением обнаженных студентов-спортсменов. Деньги, собранные от продажи календаря, идут на борьбу против гомофобии. Студентам, занимающимся греблей, удалось собрать уже более 300 тысяч фунтов стерлингов.

  • Студенты Высшей школы региона Анхальт

    Как раздеваются студенты

    Гламурный кампус

    Исключением из правил можно назвать "Гламурный кампус". Вместо эротики в его фокусе - привлекательность жизни студентов. Семь лет подряд студенты Высшей школы региона Анхальт издают "CampusGlamour Kalender". Календарь на 2016 год уже в продаже. Самыми удавшимися издатели считают январь, апрель и июль. Виктория и Нико в кампусе. При съемках мотива для капризного месяца апреля пошел дождь.

  • Девушка парит в воздухе

    Как раздеваются студенты

    Что год грядущий мне готовит?

    Январский мотив - невесомость. Студентка Виктория погружена в свои мечты.

  • Девушка в поле

    Как раздеваются студенты

    Легкость бытия

    Самый любимый мотив в "Гламурном календаре-2016" у его издателей - на июльской странице. "Он, конечно, далек от жизни в кампусе, но нам очень нравится", - признаются авторы идеи. Студентка Майка позирует в поле. Тепло, ветер и чувство легкого бытия пытались уловить фотографы. "Гламурный календарь" так и излучает легкость студенческой жизни. Фантазия или реальность?

    Автор: Марина Борисова


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