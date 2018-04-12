В Гамбурге вновь бесплатно показывают эротику

Как сообщает агентство dpa, музей расположен в районе Санкт-Паули, где также находится знаменитый квартал красных фонарей Репербан. Музей был основан в 1992 году и уже скоро стал одной из городских достопримечательностей, однако в прошлом году был закрыт, в частности, из-за разногласий с владельцем помещений. За это время его посетило более двух миллионов человек. Сейчас проблемы удалось решить. Вход бесплатный. Финансирование осуществляется за счет выручки от музейной лавки.
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Моральный переворот
Сфера сексуальной морали подверглась в ФРГ радикальной трансформации в 1960-е годы. В молодежном журнале Bravo стали открыто обсуждаться проблемы секса, а в кинопрокате появились эротические фильмы. В 1968 году рекорд популярности побила комедия "Сделай это, крошка!", поставленная Май Спилс (на фото - в центре). Главные роли сыграли Уши Глас (Uschi Glas) и Вернер Энке (Werner Enke).
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Грешница
А в 1951 году кинофильм "Грешница" с совсем молодой тогда актрисой Хильдегард Кнеф (Hildegard Knef) в главной роли вызвал скандал в ФРГ из-за одной-единственной эротической сцены, невинность которой сегодня вызвала бы только улыбку. Но при консервативном правительстве канцлера Конрада Аденауэра (Konrad Adenauer) такие сцены были просто немыслимы.
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Контрацепция как залог женской свободы
Когда в 1961 году фирма Schering стала выпускать противозачаточные таблетки, в ФРГ разразился страшный скандал. Церковь предрекала "моральное разложение молодежи", газеты взахлеб писали о том, что женщины, принимающие подобные медикаменты, становятся нимфоманками. Тем не менее, таблетки пользовались большим спросом, а контрацепция стала залогом женской свободы.
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Сексуальная революция
Немецкое молодежной движение в конце 1960-х годов не только пошатнуло политическую систему ФРГ, но и дало толчок сексуальной революции. Первым пристанищем "свободной любви" стало знаменитое западноберлинское сообщество "Коммуна 1", в числе основателей которого были хиппи Райнер Лангханс (Rainer Langhans) и его красавица-подруга Уши Обермайер (Uschi Obermaier).
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Секс-шопы и каталоги по "гигиене брака"
В послевоенные годы в ФРГ завоевала известность Беате Узе (Beate Uhse), открывшая первый в мире секс-шоп и основавшая фирму по торговле "эротическими принадлежностями", со временем превратившуюся в целую империю. Ее имя знало 98 процентов взрослого населения страны. Компания Беате Узе также конфиденциально рассылала своим клиентам каталоги товаров по "гигиене брака".
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Немцы и эротика: история отношений
"Не гомосексуал извращен..."
Еще недавно к людям с "нетрадиционной", как принято говорить, сексуальной ориентацией и в Германии относились не слишком толерантно. Кинорежиссер и гей-активист Роза фон Праунхайм (справа) много сделал для того, чтобы это изменилось. Один из его документальных фильмов называется "Не гомосексуал извращен, а ситуация, в которой он живет".
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Немцы и эротика: история отношений
Проблема гомофобии
В Германии гомосексуализм был щекотливой темой. Долгое время политики предпочитали ее не затрагивать. Положения антигомосексуального параграфа 175 в ФРГ смягчили лишь в 1969 году, и однополые связи между мужчинами перестали быть уголовно наказуемы. А в 1994 году закон был и вовсе отменен. При этом в профессиональном спорте, например, гомосексуалы и сегодня не афишируют свою сексуальную ориентацию.
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Немцы и эротика: история отношений
Очаровательная Лило Вандерс
В прошлом году в Бонне прошла выставка, которая рассказывала об изменениях сексуальной морали в ФРГ, ГДР и объединенной Германии. На ее открытии побывала дрэг-квин и телеведущая Лило Вандерс (Lilo Wanders). Этот сценический образ создал актер Эрни Райнхард (Ernie Reinhardt), давно ставший в Германии культовой фигурой.
Автор: Хайке Мунд, Наталия Королева
Подборка из студенческих календарей
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Как раздеваются студенты
За дело берутся ветеринары
"VetMen-2016" - календарь студентов факультета ветеринарной медицины Свободного университета Берлина. Как не сложно догадаться по названию, в дебютной фотосессии приняли участие только мужчины, но не ради забавы.
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Как раздеваются студенты
Звери и мужчины
Полуобнаженные студенты с крысами, змеями и ястребом - такого в немецком кампусе еще не видели. Средства от продажи календаря пойдут на финансирование выпускного бала. Всего - 500 экземпляров.
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Как раздеваются студенты
Собака - лучший друг студента
Не только грызуны и рептилии попали на страницы календаря берлинского университета, но и домашние животные. Собака - не только лучший друг, но и самый частый пациент ветеринарных врачей. Впрочем, как отмечают руководители проекта, сложнее всего было найти моделей не среди животных, а среди студентов. Ведь на факультете девушек гораздо больше.
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Как раздеваются студенты
В южном полушарии
Лошади, быки, овцы и другие звери попали и на страницы календаря Сиднейского университета. 65 студентов-ветеринаров разделись для съемок календаря "After Hours Calendar - 2016". Как и берлинские студенты, австралийцы преследуют благие цели: прибыль они потратят на борьбу с засухой.
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Как раздеваются студенты
На лоне природы
Сюзанн - студентка из Мюнстера. Она изучает науку о питании, а в свободное время с удовольствием позирует для крестьянского календаря - "Deutscher Bauernkalender". Уже не в первый раз. Представляем "Мисс Август - 2016".
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Как раздеваются студенты
Против гомофобии
Британские студенты из Ворвикского университета с 2009 года публикуют календарь с изображением обнаженных студентов-спортсменов. Деньги, собранные от продажи календаря, идут на борьбу против гомофобии. Студентам, занимающимся греблей, удалось собрать уже более 300 тысяч фунтов стерлингов.
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Как раздеваются студенты
Гламурный кампус
Исключением из правил можно назвать "Гламурный кампус". Вместо эротики в его фокусе - привлекательность жизни студентов. Семь лет подряд студенты Высшей школы региона Анхальт издают "CampusGlamour Kalender". Календарь на 2016 год уже в продаже. Самыми удавшимися издатели считают январь, апрель и июль. Виктория и Нико в кампусе. При съемках мотива для капризного месяца апреля пошел дождь.
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Как раздеваются студенты
Что год грядущий мне готовит?
Январский мотив - невесомость. Студентка Виктория погружена в свои мечты.
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Как раздеваются студенты
Легкость бытия
Самый любимый мотив в "Гламурном календаре-2016" у его издателей - на июльской странице. "Он, конечно, далек от жизни в кампусе, но нам очень нравится", - признаются авторы идеи. Студентка Майка позирует в поле. Тепло, ветер и чувство легкого бытия пытались уловить фотографы. "Гламурный календарь" так и излучает легкость студенческой жизни. Фантазия или реальность?
Автор: Марина Борисова
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