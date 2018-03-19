В восточных регионах РФ подсчитывают голоса на президентских выборах | Новости из Германии о России | DW | 18.03.2018

В ряде восточных регионов России завершилось голосование на выборах президента. В Хабаровском, Приморском, Камчатском крае, Еврейском и Чукотском АО, Магаданской, Сахалинской областях начался подсчет голосов.

По данным ЦИК, в Москве на 12.00 мск проголосовали 18,14% избирателей, в Санкт-Петербурге - 16,24%. По словам председателя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, в 2012 году в Москве к 12.00 проголосовали 13,6% избирателей. "То есть плюс 5%", - прокомментировал Горбунов.

Максимальная явка на это время была зафиксирована в Кабардино-Балкарии (45,98%). Показатели явки в Чувашии составили 38,87%, Чечне - 38,21%, Мордовии - 37,92%, Карачаево-Черкесии - 37,36%, Татарстане - 37,04%, Дагестане - 32,09%, сообщает "Интерфакс". Как заявил заместитель главы Центризбиркома РФ Николай Булаев, на 12.00 мск явка избирателей на выборах президента России составила 34,72%.

В Крыму и Севастополе на 12.00 проголосовали 32,57% и 29,37% избирателей соответственно.

Выборы президента РФ проходят в воскресенье, 18 марта. На пост главы государства претендуют восемь кандидатов: действующий президент РФ Владимира Путин, кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак, лидер "Коммунистов России" Максим Сурайкин, лидер партии роста Борис Титов и основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский.

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