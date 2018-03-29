 В Волоколамске сотни людей обратились за медицинской помощью | Новости из Германии о России | DW | 30.03.2018
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Россия

В Волоколамске сотни людей обратились за медицинской помощью

Жителям Волоколамска начали выдавать средства индивидуальной защиты.

Жители Волоколамска

Жители Волоколамска

Более 500 жителей подмосковного Волоколамска, из них 418 детей, обратились к врачам за помощью с жалобами, которые они связывают с выбросами газа на мусорном полигоне "Ядрово". Об этом заявил в пятницу, 30 марта, первый замминистра здравоохранения Подмосковья Владимир Ющук на совете депутатов Волоколамского район​а, передает корреспондент РБК. Позднее РБК в пресс-службе Минздрава Московской области пояснили, что только часть из обратившихся связывают жалобы с выбросами газа, а именно - 165 детей и 101 взрослый.

Контекст

После бунта в Волоколамске из-за переполненных мусорных полигонов в центре внимания – Коломна, где активистов задерживает полиция, а глава города ведет переговоры с населением через правозащитников. Репортаж DW. (30.03.2018)

После ограничения на прием мусора в "Ядрово" выросло количество мусоровозов на других свалках Московской области, утверждают очевидцы. Жители соседних регионов опасаются, что теперь лишние отходы повезут к ним. (25.03.2018)

После введения в Волоколамске в пятницу режима повышенной готовности жителям города уже выдана первая партия средств индивидуальной защиты - респираторы и маски. Однако по информации ряда СМИ, эти средства быстро закончились.

Исполняющий обязанности главы Волоколамского района Подмосковья Андрей Вихарев, по информации РБК, заявил в пятницу, что оператора "Ядрово" могут привлечь к уголовной ответственности. По его словам, у администрации района есть данные, что "почва и вода заражены".

21 марта на полигоне "Ядрово" произошел выброс свалочного газа. В городе начались массовые протесты жителей, требующих закрыть полигон. 23 марта глава Волоколамского района Евгений Гаврилов был отправлен в отставку.

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    Автор: Елена Барышева


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Мусорный бунт в Волоколамске: как горожане борются за чистый воздух

Больше месяца жители подмосковного Волоколамска борются с разросшимся мусорным полигоном в паре километров от города, а власти - с протестами горожан и их неверием в то, что в свалка безопасна. Об этом галерея DW. (26.03.2018)  

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