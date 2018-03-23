В Волоколамске прошла акция протеста против полигона ″Ядрово″ | Новости из Германии о России | DW | 24.03.2018

В центре Волоколамска прошла акция протеста против расположенного рядом с городом мусорного полигона ТБО "Ядрово". По оценкам корреспондента DW, в пикете в субботу, 24 марта, участвовали около 500 человек, в основном местные жители. Граждане собрались у здания городской администрации во время проходившего там совещания, в котором участвовали власти района, активисты, а также нидерландские эксперты, которые готовят проект системы дегазации на полигоне "Ядрово".

Целью участников акции было обратить внимание властей на возникшие за последний год проблемы, связанные с резким увеличением объемов завозимого мусора. По словам корреспондента DW, люди были настроены очень решительно, много кричали. Кроме того, они заявили о попытках врачей скрыть причину заболевания волоколамских детей, госпитализированных 21 марта. Участники пикета сообщали, что в официальных документах медики указывают самые разные диагнозы, но прописывают детям медикаменты от отравления.

Новый участок не откроют до решения проблемы со старым

К протестующим вышли участники совещания, в их числе новый глава Волоколамского района Андрей Пихарев. В числе прочего он указал, что новый участок полигона "Ядрово" не откроют до тех пор, пока не будет урегулирована ситуация со старым участком, сообщает корреспондент DW.

Ранее заместитель председателя правительства Московской области Александр Чупраков в свою очередь сообщил, что с 14 апреля будет работать новый участок мусорного полигона, на нем будет установлена система очистки.

Тем временем коммерческий директор нидерландской компании Multriwell Юджин Тиммерманс сообщил о деталях проекта системы дегазации на полигоне "Ядрово". По его словам, подготовка проекта почти завершена. После закрытия старой части полигона в середине апреля на ней будет возведена система утилизации свалочного газа, которая будет работать, по меньшей мере, 10-15 лет. Запах с полигона будет подавляться с помощи специального реагента.

Будет создана группа общественного контроля

Зампредседателя Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева в свою очередь заявила, что власти предложили волоколамским активистам создать группу общественного контроля за деятельностью полигона "Ядрово". Для участия в ней всем группам активистов предложено направить своих представителей. Кроме того, в работе группы будут участвовать Общественная палата и Совет по развитию гражданского общества и правам человека при губернаторе Московской области, указала она далее.

Накануне на фоне скандала вокруг мусорного полигона "Ядрово" губернатор Московской области Андрей Воробьев отправил в отставку главу Волоколамского района Евгения Гаврилова. 21 марта из-за выбросов свалочного газа в Волоколамске обратились с жалобами в больницу более 50 детей, из которых шестеро были госпитализированы. В городе прошла стихийная акция протеста, жители требовали немедленного закрытия полигона.

Участники акции освистали приехавшего на встречу с ними губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и забросали его снежками. Евгения Гаврилова затащили в толпу протестующих, где он получил от одного до нескольких ударов по голове.

В ночь на 21 марта в Волоколамском районе произошел выброс свалочного газа на мусорном полигоне "Ядрово". Днем местные жители сообщили о сильном запахе от полигона. Подмосковный Роспотребнадзор проверил содержание в воздухе метана, сероводорода, аммиака, окиси углерода и не выявил "превышения ПДК указанных веществ".

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