 В Вильнюсе появится сквер Немцова | Новости из Германии о Европе | DW | 23.05.2018
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Европа

В Вильнюсе появится сквер Немцова

Сквер имени Бориса Немцова появится в Вильнюсе перед российским посольством. Так решил городской совет столицы Литвы.

Вильнюс, центр города, панорама

Городской совет Вильнюса в среду, 23 мая, подавляющим большинством голосов принял решение назвать сквер перед российским посольством именем Бориса Немцова. Об этом в своем Twitter написал присутствовавший на голосовании председатель Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза. 32 голоса были отданы за решение, 1 - против, 1 - воздержался.

Контекст

Спустя три года после убийства Немцова российские власти согласились увековечить его память. Видимо, повлияло решение Вашингтона назвать именем политика площадь перед посольством РФ, считает Александр Плющев. (27.02.2018)

Площадь перед российским посольством в столице США будет носить имя Бориса Немцова. На церемонии переименования присутствовали дочь и вдова убитого в Москве политика. (27.02.2018)

"Когда мы назовем это место именем Бориса Немцова, это будет не только знаком уважения к этому конкретному человеку, который был яркой фигурой, человеком со всеми его сильными и слабыми сторонами, но и символом современного демократического движения, демократического сопротивления наших дней ", - сказал на заседании горсовета мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

1 Boris Nemzov Plaza

В Вашингтоне в конце февраля прошла торжественная церемония присвоения площади перед зданием посольства РФ имени Бориса Немцова. В церемонии, состоявшейся в третью годовщину убийства политика, приняли участие вдова Немцова Раиса и дочь Жанна, конгрессмены, представители Госдепартамента США, городского совета и администрации Вашингтона.

Жанна Немцова в интервью DW прокомментировала решение городских властей присвоить имя Немцова именно площади перед посольством. "Я думаю, их логика была такова, что Борис Немцов был российским политиком. России стоит гордиться тем, что Борис Немцов был государственным деятелем и политиком, который хотел видеть Россию более процветающей, европейской, демократической", - заявила она.

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Площадь Бориса Немцова появилась в Вашингтоне

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  • Илья Яшин с триколором в руках

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    Во главе колонны партии "Парнас" шел оппозиционный политик Илья Яшин с триколором в руках. Несмотря на холод, он был с непокрытой головой и в расстегнутом пальто.

    Автор: Евлалия Самедова, Москва


Контекст

В Москве прошел марш памяти Немцова

Шествие в память об убитом почти три года назад оппозиционном политике Борисе Немцове состоялось 25 февраля в российской столице. На бульвары вышли тысячи людей. (25.02.2018)  

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Народный мемориал: как добровольцы сохраняют память о Борисе Немцове  

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