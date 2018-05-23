В Вильнюсе появится сквер Немцова

Городской совет Вильнюса в среду, 23 мая, подавляющим большинством голосов принял решение назвать сквер перед российским посольством именем Бориса Немцова. Об этом в своем Twitter написал присутствовавший на голосовании председатель Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза. 32 голоса были отданы за решение, 1 - против, 1 - воздержался.
"Когда мы назовем это место именем Бориса Немцова, это будет не только знаком уважения к этому конкретному человеку, который был яркой фигурой, человеком со всеми его сильными и слабыми сторонами, но и символом современного демократического движения, демократического сопротивления наших дней ", - сказал на заседании горсовета мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.
1 Boris Nemzov Plaza
В Вашингтоне в конце февраля прошла торжественная церемония присвоения площади перед зданием посольства РФ имени Бориса Немцова. В церемонии, состоявшейся в третью годовщину убийства политика, приняли участие вдова Немцова Раиса и дочь Жанна, конгрессмены, представители Госдепартамента США, городского совета и администрации Вашингтона.
Жанна Немцова в интервью DW прокомментировала решение городских властей присвоить имя Немцова именно площади перед посольством. "Я думаю, их логика была такова, что Борис Немцов был российским политиком. России стоит гордиться тем, что Борис Немцов был государственным деятелем и политиком, который хотел видеть Россию более процветающей, европейской, демократической", - заявила она.
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