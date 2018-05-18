 В Венесуэле прошли выборы президента | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 20.05.2018
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Мир

В Венесуэле прошли выборы президента

По мнению наблюдателей, действующий президент Николас Мадуро, претендующий на второй срок, может опередить ближайших соперников. США и ЕС не намерены признавать результаты выборов.

Выборы президента Венесуэлы 20 мая 2018 года

Выборы президента Венесуэлы 20 мая 2018 года

В Венесуэле в воскресенье, 20 мая, прошли выборы президента. По мнению наблюдателей, действующий президент Николас Мадуро может опередить своих основных соперников - главу партии "Прогрессивный авангард" Энри Фалькона  и бывшего священнослужителя Ксавьера Бертуччи.

Контекст

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Венесуэльская оппозиционная коалиция объявила о бойкоте грядущих президентских выборов. "Выборы 22 апреля - лишь шоу", - считает оппозиция в Венесуэле. (22.02.2018)

Коалиция оппозиционных партий "Блок демократического единства" бойкотирует выборы. По мнению представителей оппозиционного блока, выборы являются "шоу правительства для симуляции легитимности". Ранее многие представители оппозиции либо были отстранены от участия в выборах, либо заключены в тюрьму. Некоторые из них были вынуждены уехать за рубеж.

Ранее Национальное учредительное собрание Венесуэлы постановило перенести президентские выборы на весну, однако прежде их предполагалось провести в конце года. Решение спровоцировало новый виток конфликта с оппозицией, которая расценила этот шаг как нарушение договоренностей.

Президент Венесуэлы избирается на 6 лет. Мадуро занимает пост главы государства с апреля 2013 года. США и Евросоюз заявили о том, что не намерены признавать результаты выборов.

Экономический кризис

В Венесуэле многие годы продолжается борьба за власть между Николасом Мадуро и оппозицией, которая обвиняет президента в установлении диктатуры, развале экономики страны и коррупции. Экономический кризис в Венесуэле резко обострился из-за падения мировых цен на нефть. По оценкам Международного валютного фонда, в 2017 году объем ВВП Венесуэлы сократился на 12 процентов, инфляция превысила 2600 процентов.

В конце февраля страна начала выпуск собственной криптовалюты El Petro. По мнению властей Венесуэлы, запуск криптовалюты позволит восстановить экономику государства и прорвать финансовую блокаду, введенную США.

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    "Каприлеса - в президенты!" - требуют демонстранты в городах Венесуэлы. Толчком к началу протестов послужило решение финансового ведомства страны запретить лидеру оппозиции Энрике Каприлесу заниматься политической деятельностью в течение ближайших 15 лет. Многие уверены, что власти хотят от него избавиться, ведь у оппозиционера есть серьезные шансы на победу на президентских выборах в 2018 году.

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    В Венесуэле уже несколько лет подряд наблюдается дефицит продуктов питания, а также нехватка лекарств и многих других товаров. Эту булочную 19 апреля разгромили протестующие. Между тем жители страны уже давно привыкли к пустым полкам в супермаркетах и длинным очередям.

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    Большинство жителей Венесуэлы уже сыты такой ситуацией по горло. Однако президент страны, у которой самые крупные запасы нефти на планете, не желает брать на себя ответственность за затяжной экономический кризис. Он утверждает, что Венесуэла стала жертвой заговора, спланированного США, и называет демонстрантов террористами.

  • Митинг сторонников Николаса Мадуро в Каракасе, 19 апреля 2017 г.

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    Призрак социалистической революции

    В то время как все силы полиции брошены на разгон критиков правительства, соратники президента могут спокойно проводить свои акции. Толпа в красном выражает поддержку Николасу Мадуро - преемнику бывшего главы Венесуэлы Уго Чавеса, провозгласившего начало эры социалистической революции в стране.

  • Одна из участниц акции протеста стоит перед правительственным бронетранспортером, переграждая ему дорогу

    Венесуэла на грани гражданской войны

    Угроза эскалации конфликта

    Одна из участниц акции протеста встала перед правительственным бронетранспортером, перегородив ему дорогу. Накануне митингов 19 апреля военные заверили президента в своей "безусловной лояльности". Конца конфронтации между правительственными силами и демонстрантами пока не видно. Эксперты предупреждают, что конфликт в Венесуэле может перерасти в гражданскую войну.

    Автор: Александра Елкина, Грета Хаманн


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