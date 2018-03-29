 В Венесуэле при беспорядках в СИЗО погибли 68 человек | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 29.03.2018
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Мир

В Венесуэле при беспорядках в СИЗО погибли 68 человек

В полицейском отделении в штате Карабобо заключенные устроили мятеж, взяв в заложники полицейского и устроив поджог. Генпрокурор Венесуэлы сообщил о гибели 66 мужчин и двух женщин.

Стихийный митинг около полицейского отделения в Валенсии, 28 марта 2018 года

Стихийный митинг около полицейского отделения в Валенсии, 28 марта 2018 года

В Венесуэле в ночь на четверг, 29 марта, в ходе беспорядков в СИЗО погибли почти 70 человек. Трагедия произошла в полицейском отделении в столице штата Карабобо, городе Валенсия. Жертвами стали 66 мужчин и две женщины, которые пришли навестить своих близких, сообщает генеральный прокурор страны Тарек Вильям Сааб в своем микроблоге в Twitter.

Следственные органы начали расследование, в котором примут участие четыре прокурора. Причиной гибели людей, предположительно, стал пожар. Как сообщает газета El Universal, заключенные устроили мятеж, взяв в заложники полицейского, после чего подожгли матрацы.

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Венесуэльская неправительственная организация Una Ventana a la Libertad, защищающая права заключенных, изначально сообщала о 78 жертвах, передает агентство AFP. Руководитель организации рассказал, что некоторые заключенные подожгли матрацы и забрали оружие у одного из полицейских, пытаясь устроить побег. По словам правозащитника, некоторые из жертв сгорели заживо, другие - задохнулись. 

Una Ventana a la Libertad возложила ответственность за трагедию на министерство юстиции, которые, по мнению правозащитников, не принимает мер для улучшения условий, в которых содержатся заключенные. 

Стихийный митинг

Родственники и близкие погибших собрались у полицейского участка, требуя подробной информации о произошедшем. Из толпы был запущен камень, попавший в одного из правоохранителей, в ответ стражи порядка применили слезоточивый газ.

Глава штата Караборо выразил соболезнования в связи с трагедией и обещал, что будет проведено тщательное расследование ее обстоятельств.

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    В то время как все силы полиции брошены на разгон критиков правительства, соратники президента могут спокойно проводить свои акции. Толпа в красном выражает поддержку Николасу Мадуро - преемнику бывшего главы Венесуэлы Уго Чавеса, провозгласившего начало эры социалистической революции в стране.

  • Одна из участниц акции протеста стоит перед правительственным бронетранспортером, переграждая ему дорогу

    Венесуэла на грани гражданской войны

    Угроза эскалации конфликта

    Одна из участниц акции протеста встала перед правительственным бронетранспортером, перегородив ему дорогу. Накануне митингов 19 апреля военные заверили президента в своей "безусловной лояльности". Конца конфронтации между правительственными силами и демонстрантами пока не видно. Эксперты предупреждают, что конфликт в Венесуэле может перерасти в гражданскую войну.

    Автор: Александра Елкина, Грета Хаманн


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