 В Венгрии выбирают новый парламент | Новости из Германии о Европе | DW | 08.04.2018
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Европа

В Венгрии выбирают новый парламент

Партия правоконсервативного премьер-министра Виктора Орбана может рассчитывать на абсолютное большинство. В случае победы Орбан уже в четвертый раз возглавит правительство Венгрии.

Голосование в Венгрии

В Венгрии в воскресенье, 8 апреля, проходят парламентские выборы. На 199 мест в законодательном органе страны претендуют кандидаты из 23 партийных списков и 1547 политиков, баллотирующихся по одномандатным округам.

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Согласно опросам, партия ФИДЕС во главе с правоконсервативным премьер-министром страны Виктором Орбаном может рассчитывать на абсолютное большинство. Ее кандидаты значительно опережают соперников от праворадикальной партии "Йоббик" и левых социалистов. В случае победы Орбан, которого критики обвиняют в авторитаризме, возглавит правительство Венгрии в четвертый раз в целом и в третий раз подряд.

Свою предвыборную кампанию 54-летний Виктор Орбан построил на националистической риторике: он пугал избирателей массовым наплывом мигрантов и выставлял себя защитником национального суверенитета и "христианской Европы".

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    Автор: Александра Ёлкина


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