 В бундестаге критикуют высылку российских диломатов | Новости из Германии о Германии | DW | 26.03.2018
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Германия

В бундестаге критикуют высылку российских диломатов

Некоторые члены внешнеполитического комитета парламента Германии считают выдворение российских дипработников в ответ на отравление Сергея Скрипаля поспешным и безосновательным шагом.

Сара Вагенкнехт (фото из архива)

Сара Вагенкнехт (фото из архива)

Представители левых сил в германском бундестаге критикуют решение о высылке российских дипломатов, принятое Берлином и рядом других стран Евросоюза в связи с отравлением в Великобритании экс-шпиона Сергея Скрипаля. Член парламентского комитета по внешней политике, депутат от Левой партии Штефан Либих (Stefan Liebich) в понедельник, 26 марта, назвал выдворение дипломатов "неправильным шагом, раскручивающим новую спираль деэскалации".

Берлину следует направить больше усилий на содействие расследованию отравления, заявил Либих, отметив, что, по его мнению, доказательства причастности к нему российских властей до сих пор не предоставлены.

Заместитель председателя фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених (Rolf Mützenich), также входящий в состав комитета бундестага по внешней политике, назвал решение о выдворении дипломатов поспешным и напомнил, что его подержали не все страны ЕС. В основе дальнейших действий лежит единодушная реакция международного сообщества, считает социал-демократ.

"Полное безрассудство"

Глава фракции Левой партии в бундестаге Сара Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht) назвала выдворение дипломатов "полным безрассудством", заявив, что расследование отравления Скрипаля еще не закончено и доказательства российской вины не предоставлены. 

Контекст

Главная доблесть в России сейчас - не профессионализм, а преданность линии Кремля. Это завело внешнюю политику страны в тупик, пишет Константин Эггерт специально для DW. (23.03.2018)

Один из участников создания вещества "Новичок", которым, по сообщениям, был отравлен бывший агент Скрипаль в Британии, рассказал DW о своей версии событий, истории "Новичка" и ошибке Запада. (20.03.2018)

23 дипломата высланы из страны в ответ на отравление российского экс-разведчика Сергея Скрипаля. (20.03.2018)

Депутат от "Союза-90"/"зеленых" Омид Нурипур (Omid Nouripour) - один из тех в Берлине, кто, напротив, считает высылку дипломатов правильной мерой. При этом парламентарий отмечает, что подобные шаги не должны "нанести ущерб каналам для переговоров" с Москвой.

Ранее о высылке российских дипработников в связи с отравлением Скрипаля объявили 14 стран ЕС, а также США, Канада и Украина. Все они поддержали Великобританию, которая выдворила 23 российских дипломата. МИД России заявил, что эти меры не останутся без последствий.

Экс-полковник ГРУ Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания 4 марта в британском Солсбери. Следствие пришло к выводу, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом типа "Новичок", разработанным в СССР. В 2006 году Скрипаль был приговорен в России к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу британской разведки. В 2010 году он получил убежище в Великобритании в рамках крупномасштабного обмена шпионами между США и РФ.

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    Тереза Мэй обвинила Россию

    Британские власти утверждают, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом. По словам премьер-министра Терезы Мэй, Россия несет ответственность за это. В среду, 14 марта в парламенте Великобритании она объявила о решении выслать из страны 23 российских дипломата.

  • Заседание Совета Безопасности ООН

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    Совет Безопасности ООН обсудил отравление Скрипаля

    По требованию Лондона 14 марта отравление бывшего двойного агента обсудил Совет Безопасности ООН. Великобритания и США обвинили Россию в атаке на двух человек с использованием нервно-паралитического вещества и в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия. Москва все обвинения решительно отвергла.

    Автор: Сергей Гуща, Владимир Дорохов


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Контекст

Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

В Солсбери 4 марта нашли без сознания экс-двойного агента Скрипаля и его дочь. Вину за их отравление Лондон возложил на Москву. Кремль отвергает все обвинения. О деле Скрипаля - в галерее DW. (15.03.2018)  

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