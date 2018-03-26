В бундестаге критикуют высылку российских диломатов | Новости из Германии о Германии | DW | 26.03.2018

Представители левых сил в германском бундестаге критикуют решение о высылке российских дипломатов, принятое Берлином и рядом других стран Евросоюза в связи с отравлением в Великобритании экс-шпиона Сергея Скрипаля. Член парламентского комитета по внешней политике, депутат от Левой партии Штефан Либих (Stefan Liebich) в понедельник, 26 марта, назвал выдворение дипломатов "неправильным шагом, раскручивающим новую спираль деэскалации".
Берлину следует направить больше усилий на содействие расследованию отравления, заявил Либих, отметив, что, по его мнению, доказательства причастности к нему российских властей до сих пор не предоставлены.
Заместитель председателя фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених (Rolf Mützenich), также входящий в состав комитета бундестага по внешней политике, назвал решение о выдворении дипломатов поспешным и напомнил, что его подержали не все страны ЕС. В основе дальнейших действий лежит единодушная реакция международного сообщества, считает социал-демократ.
"Полное безрассудство"
Глава фракции Левой партии в бундестаге Сара Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht) назвала выдворение дипломатов "полным безрассудством", заявив, что расследование отравления Скрипаля еще не закончено и доказательства российской вины не предоставлены.
Депутат от "Союза-90"/"зеленых" Омид Нурипур (Omid Nouripour) - один из тех в Берлине, кто, напротив, считает высылку дипломатов правильной мерой. При этом парламентарий отмечает, что подобные шаги не должны "нанести ущерб каналам для переговоров" с Москвой.
Ранее о высылке российских дипработников в связи с отравлением Скрипаля объявили 14 стран ЕС, а также США, Канада и Украина. Все они поддержали Великобританию, которая выдворила 23 российских дипломата. МИД России заявил, что эти меры не останутся без последствий.
Экс-полковник ГРУ Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания 4 марта в британском Солсбери. Следствие пришло к выводу, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом типа "Новичок", разработанным в СССР. В 2006 году Скрипаль был приговорен в России к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу британской разведки. В 2010 году он получил убежище в Великобритании в рамках крупномасштабного обмена шпионами между США и РФ.
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Автор: Сергей Гуща, Владимир Дорохов