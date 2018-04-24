В Брюсселе началась конференция по гуманитарной помощи Сирии

В Брюсселе во вторник, 24 апреля, началась организованная Евросоюзом и ООН конференция по гуманитарной помощи в Сирии. Продолжающиеся семь лет военные действия принесли сирийцам невероятные страдания, заявил координатор ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок. "Миллионы детей там не знают, что такое мир", - подчеркнул он.

По словам представителя организации, в связи с длительностью и интенсивностью конфликта ресурсы ООН по оказанию гуманитарной помощи уже исчерпаны. Организации и ее партнерам необходимы 3,5 млрд евро, чтобы помочь 13 млн жителей Сирии, пока собрана лишь часть этой суммы. Без оказания помощи существует угроза, что около 6,5 млн сирийцев останутся без продовольствия. В стране работают менее половины учреждений здравоохранения, каждая третья школа разрушена, добавил Лоукок.

В 2018 году кризис в Сирии еще более обострился

Он также отметил, что гуманитарный кризис в Сирии в 2018 году вновь усугубился. Только за первые три месяца, по данным ООН, произошло более 70 нападений на медицинские службы и учреждения. В общем и целом война в Сирии стала наиболее крупным и сложным гуманитарным кризисом современности, указал Лоукок.

Комиссар ЕС по гуманитарным вопросам Христос Стилианидес заявил о "колоссальной человеческой трагедии". По его словам, спустя семь лет после начала конфликта гуманитарная ситуация в Сирии продолжает ухудшаться. От последствий этой войны в значительной степени также пострадали и соседние государства - Турция, Ливан и Иордания, принявшие большое число сирийских беженцев, добавил еврокомиссар. Он отметил работу гуманитарных организаций в регионе, которые ежедневно помогают людям в районах конфликта.

Год назад удалось получить несколько миллиардов евро для Сирии

ЕС уже проводил подобную конференцию год назад, на ней удалось собрать 5,6 млрд евро на 2017 год и еще 3,5 млрд - на период с 2018 по 2020 годы. Но после этого ситуация в Сирии еще более ухудшилась, указал комиссар ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан. "Сегодня мы докажем, что, несмотря на отчаяние, имеются надежда", - уверен он.

Организаторы конференции надеются, что им удастся собрать такую же сумму или еще большую. Мероприятие рассчитано на два дня. В первый из них в центре внимания находится работа неправительственных организаций, а конференция доноров состоится 25 апреля.

Военный конфликт между режимом сирийского президента Башара Асада и различными группировками повстанцев, а также террористическими группировками продолжается с 2011 года. В результате военных действий погибли сотни тысяч человек, миллионы сирийцев покинули страну.

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