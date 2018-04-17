 В Бремене разрастается коррупционный скандал вокруг ведомства по делам беженцев | Новости из Германии о Германии | DW | 20.04.2018
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Германия

В Бремене разрастается коррупционный скандал вокруг ведомства по делам беженцев

Глава местного отделения ведомства по миграции неправомерно удовлетворила 2 тысячи прошений об убежище. Расследование также ведется против адвокатов и переводчика.

Здание Федерального ведомства по миграции и делам беженцев

Министерство внутренних дел ФРГ в пятницу, 20 апреля, подтвердило информацию СМИ о серьезном случае злоупотребления служебными полномочиями в бременском отделении Федерального ведомства по миграции и делам беженцев (BAMF).  Прокуратура Бремена ведет расследование в отношении руководящей сотрудницы ведомства по обвинению в выдаче примерно двух тысяч неправомерных положительных решений по ходатайствам о предоставлении убежища мигрантам.

Руководство BAMF само обратилось с заявлением в прокуратуру, сообщив о подозрениях в отношении данной сотрудницы, и тесно работает со следствием, говорится в заявлении МВД Германии. Подозреваемая отстранена от исполнения своих служебных обязанностей. Дальнейших деталей представитель министерства не сообщил, сославшись на продолжающееся расследование.

В свою очередь официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) заявил о расследовании в отношении отдельных людей, против которых имеются  "существенные подозрения".

2 тысячи неправомерных решений

О расследовании ранее сообщили телерадиокомпании NDR и Radio Bremen, а также газета Süddeutsche Zeitung. По их данным, с 2013 по 2017 годы отделение BAMF в Бремене приняло положительные решения по примерно 2 тысячам ходатайств о предоставлении убежища при отсутствии необходимых условий.

По данным этих СМИ, главным фигурантом расследование является глава отделения Федерального ведомства по миграции и делам беженцев в Бремене. Наряду с ней под подозрением оказались три адвоката и один переводчик, указывает далее Süddeutsche Zeitung. Уже проведены обыски восьми объектов, включая личные квартиры чиновницы и трех адвокатов, а также их офисы.

Большинство заявок - из других федеральных земель

По этой информации, лишь 98 фигурирующих в расследовании мигрантов были зарегистрированы в Бремене, большинство остальных - в соседней Нижней Саксонии и в Северном Рейне - Вестфалии. Претендентов на получение статуса беженца привозили в Бремен из других федеральных земель на автобусах, организацией этих поездок занимался адвокат из Хильдесхайма, пишет газета. Кроме того, по сведениям журналистов, существовали списки мигрантов, ходатайства которых обрабатывались в Бремене в приоритетном порядке.

Контекст

При этом пока неясно, получала ли чиновница денежные платежи в обмен на положительные решения по ходатайствам о предоставлении убежища, однако имеются данные о том, что она принимала, в частности, приглашения в ресторан.

Подозрительные данные

В материале Süddeutsche Zeitung также указывается, что под подозрения сотрудница BAMF попала в связи с делом семьи нелегальных мигрантов, проживавших в Нижней Саксонии. Незадолго до запланированной депортации они получили в Бремене положительное решение о предоставлении им убежища.

Согласно статистике, Бремен имеет самый высокий показатель положительных решений по ходатайствам мигрантов о предоставлении убежища - 96 процентов. Средний показатель по остальным 15 федеральным землям составляет 62 процента.

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    Автор: Ирина Филатова


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