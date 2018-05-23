 В Бремене запретили выдавать разрешения на убежище беженцам | Новости из Германии о Германии | DW | 23.05.2018
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Германия

В Бремене запретили выдавать разрешения на убежище беженцам

Проверка МВД выявила, что в Бремене выдавали незаконные разрешения на предоставление убежища для мигрантов. На время расследование местное отделение BAMF лишили этого права.

Табличка перед входом в здание Федерального ведомства по миграции и делам беженцев (BAMF)

Бременскому отделению Федерального ведомства по миграции и делам беженцев (BAMF) запрещено до окончания расследования выдавать разрешения на предоставление убежища мигрантам. Об этом говорится в официальном сообщении МВД Германии, распространенном в среду, 23 мая.

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Речь идет о расследовании коррупционного скандала в бременском филиале Федерального ведомства по делам беженцев. Глава местного отделения ведомства неправомерно удовлетворила около 1200 прошений об убежище. (22.04.2018)

Бременское отделение BAMF, согласно результатам проверки 4568 дел о рассмотрении прошений об убежище, сознательно шло на нарушение закона, говорится в сообщении МВД. "Доверие к качеству рассмотрения дел о предоставлении убежища и к репутации бременского центра в значительной степени подорвано", - заявил министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер (Horst Seehofer).

Глава МВД постановил, что каждое десятое принятое в регионах решение о предоставлении убежища мигрантам будет проверяться в контрольном органе BAMF. Решения для проверки будут выбираться по случайному принципу.

Ранее Зеехофер объявил о создании комиссии по расследованию скандала вокруг предполагаемой коррупции в бременском BAMF. МВД Германии подтвердило информацию о серьезных случаях злоупотребления служебными полномочиями в этом филиале. Бывшая руководительница филиала и целый ряд ее сотрудников подозреваются в том, что они за нескольких лет неправомерно удовлетворили около 1200 ходатайств о предоставлении убежища в ФРГ. Пока неясно, совершали ли чиновники эти нарушения за взятки.

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    Автор: Ирина Филатова


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