В Бремене запретили выдавать разрешения на убежище беженцам

Бременскому отделению Федерального ведомства по миграции и делам беженцев (BAMF) запрещено до окончания расследования выдавать разрешения на предоставление убежища мигрантам. Об этом говорится в официальном сообщении МВД Германии, распространенном в среду, 23 мая.

Бременское отделение BAMF, согласно результатам проверки 4568 дел о рассмотрении прошений об убежище, сознательно шло на нарушение закона, говорится в сообщении МВД. "Доверие к качеству рассмотрения дел о предоставлении убежища и к репутации бременского центра в значительной степени подорвано", - заявил министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер (Horst Seehofer).

Глава МВД постановил, что каждое десятое принятое в регионах решение о предоставлении убежища мигрантам будет проверяться в контрольном органе BAMF. Решения для проверки будут выбираться по случайному принципу.

Ранее Зеехофер объявил о создании комиссии по расследованию скандала вокруг предполагаемой коррупции в бременском BAMF. МВД Германии подтвердило информацию о серьезных случаях злоупотребления служебными полномочиями в этом филиале. Бывшая руководительница филиала и целый ряд ее сотрудников подозреваются в том, что они за нескольких лет неправомерно удовлетворили около 1200 ходатайств о предоставлении убежища в ФРГ. Пока неясно, совершали ли чиновники эти нарушения за взятки.

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