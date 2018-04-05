 В Бразилии выписан ордер на арест экс-президента Лулы да Силвы | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 06.04.2018
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Мир

В Бразилии выписан ордер на арест экс-президента Лулы да Силвы

72-летний политик должен в 24-часовой срок явиться в полицию. Его признали виновным в коррупции. Да Силва заявляет, что процесс был призван помешать ему выдвинуть кандидатуру на новых выборах.

Экс-президент Бразилии Лула да Силва садится в машину в Сан-Паулу

Экс-президент Бразилии Лула да Силва садится в машину в Сан-Паулу

Бразильский судья Сержиу Мору выписал ордер на арест бывшего президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Политик, приговоренный ранее к 12 годам лишения свободы по обвинению в коррупции, должен явиться в полицию города Куритиба на юге страны, 24-часовой срок для добровольно явки истечет вечером в пятницу, 6 апреля.

Контекст

Бывшему президенту Бразилии не удалось добиться отсрочки приведения приговора в исполнение. Лула считает, что его пытаются не допустить до участия в президентских выборах. (05.04.2018)

Осенью в Бразилии пройдут президентские выборы. Согласно опросам, большинство избирателей отдали бы свои голоса за бывшего президента Лулу да Силву, но его вновь осудили за коррупцию и лишили возможности избираться. (24.01.2018)

Бразильский парламент в очередной раз отказался передать обвинения в коррупции против президента Мишела Темера в Верховный суд страны. (26.10.2017)

"Учитывая ту функцию, которую он ранее исполнял", 72-летнему да Силве предоставлена возможность добровольно явиться в полицию, заявил выписавший ордер судья. Накануне Верховный суд Бразилии отклонил апелляцию Лулы против вынесенного ему приговора и дал добро на взятие под стражу бывшего президента.

Луис Игнасиу Лула да Силва занимал пост президента Бразилии с 2003 по 2010 годы. Он отвергает все обвинения, утверждая, что нынешний процесс против него ведется с целью помешать вновь выставить кандидатуру на выборах. Президентские выборы в Бразилии должны пройти в октябре 2018 года, экс-президент при этом имеет высокий рейтинг и мог бы считаться фаворитом.

Бразилия переживает затяжной правительственный кризис в связи с масштабными антикоррупционными расследованиями, заставившими лишиться президентского кресла преемницу да Силвы - 68-летней Дилме Руссефф был объявлен импичмент в августе 2016 года. После этого к присяге в качестве президента был приведен вице-президент Бразилии Мишел Темер, однако и против него велось расследование.

В октябре 2017 года Верховный суд Бразилии отказался рассматривать обвинения в коррупции, выдвинутые против Темера. Тем не менее, его нынешний рейтинг не превышает 5 процентов.

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    Лидер забастовочного движения

    В 1975 году Луис Инасиу Лула да Силва возглавил профсоюз работников металлургии федерального округа Сан-Паулу. К концу 70-х годов да Силва, организовавший к тому времени множество забастовок, получил широкую известность по всей стране и в глазах военных, удерживавших власть в Бразилии, был угрозой общественному порядку. В 1980 году, после очередной забастовки, он провел за решеткой 31 сутки.

  • Лула да Силва с соратниками

    Взлет и падение Лулы да Силвы

    Основатель партии

    Незадолго до своего ареста да Силва вместе с группой ученых и интеллектуалов создал новое политическое объединение - Партию трудящихся. После освобождения он полностью посвятил себя политике. В 1982 году претендовал на место мэра Сан-Паулу, но проиграл выборы. А в 1986 году получил место в бразильском конгрессе.

  • Лула да Силва на предвыборном митинге

    Взлет и падение Лулы да Силвы

    Кандидат в президенты

    В 1989 году в Бразилии состоялись первые свободные выборы главы государства после 21 года военной диктатуры (1964-1985 годы). Левацкая риторика да Силвы отпугнула от его кандидатуры консервативные круги бразильского общества. Тем не менее да Силва вышел во второй тур голосования, где проиграл Фернанду Колору ди Меллу.

  • Лула да Силва со сторонниками

    Взлет и падение Лулы да Силвы

    Снова кандидат в президенты

    В 1994 года да Силва вновь выставляет свою кандидатуру на выборах. И снова проигрывает - на этот раз ученому Фернанду Энрики Кардозу. Тот же исход - и у избирательной кампании 1998 года, где Кардозу снова побеждает благодаря своим успехам в борьбе с инфляцией в стране.

  • Лула да Силва на церемонии инаугурации

    Взлет и падение Лулы да Силвы

    Президент

    В 2003 году, с четвертой попытки, да Силве удается наконец победить. Впервые в истории Бразилии высший государственный пост в стране занимает бывший рабочий и профсоюзный деятель. Впрочем, ради победы да Силва заключает альянс с частью бразильской элиты и назначает представителя бизнеса на пост вице-президента. Левое крыло в Партии трудящихся оказывается все в большей изоляции.

  • Лула да Силва с нефтяниками

    Взлет и падение Лулы да Силвы

    Продавец сырья

    В годы правления да Силвы, токаря по образованию, потерявшего палец во время работы на автомобильном заводе, экономика Бразилия переживала бум. На мировом рынке сырья спросом пользовались бразильские соя, говядина и нефть. В то же время повышение оплаты труда и инвестиции в инфраструктуру способствовали росту внутреннего потребления в стране.

  • Женщина держит в руках карточку Bolsa Familia

    Взлет и падение Лулы да Силвы

    Герой бедных

    Став президентом, да Силва первым в истории страны развернул масштабную кампанию по борьбе с нищетой и голодом. Был разработан целый ряд социальных программ, главной из которых стала Bolsa Familia ("Семейный пакет"). Нуждающимся помогали в оплате жилья, среднего и высшего образования. Благодаря социальным программам да Силвы около 30 млн бразильцев смогли выбраться из нищеты.

  • Лула да Силва и Дилма Руссефф

    Взлет и падение Лулы да Силвы

    Операция "преемник"

    Благодаря своей популярности в широких слоях населения да Силва легко выиграл и президентские выборы 2006 года. В конце второго президентского срока его поддерживали 87% жителей страны. Своей преемницей да Силва назвал главу президентской администрации Дилму Руссефф. В 2011 года она стала первой женщиной-президентом Бразилии, но в 2014 года лишилась этого поста в результате импичмента.

  • Лула да Силва с соратниками празднует успех на выборах

    Взлет и падение Лулы да Силвы

    Борьба с раком

    В октябре 2011 года у да Силвы был обнаружен рак гортани. Харизматичный политик впервые появился на публике без своего фирменного знака - бороды. Спустя 5 месяцев он объявил о победе над болезнью и о возвращении в политику. В 2012 году его ждал новый успех: Партия трудящихся победила на местных выборах в Сан-Паулу.

  • Лула да Силва и судья, рассматривавший его дело

    Взлет и падение Лулы да Силвы

    Подсудимый

    В ходе расследования о коррупции в высших эшелонах власти Бразилии были арестованы несколько членов Партии трудящихся. Попал в поле зрения правоохранителей и экс-президент. Его обвинили в получении незаконной материальной выгоды от сделок с одной из строительных фирм. В июле 2017 года да Силву приговорили к 9,5 годам тюремного заключения. Суд второй инстанции увеличил срок до 12 лет.

    Автор: Жан-Филип Штрук, Алекс Шослер


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Контекст

Взлет и падение Лулы да Силвы

12 лет тюрьмы вместо участия в предстоящих президентских выборах. Судьба экс-президента Бразилии Лулы да Силвы показывает, что даже успешным государственным деятелям можно в стране не все. (05.04.2018)  

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