 В Бонне открылась климатическая конференция ООН | Новости из Германии о Германии | DW | 30.04.2018
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Германия

В Бонне открылась климатическая конференция ООН

Участники технической встречи в бывшей германской столице готовят декабрьскую глобальную конференцию по климату в польском Катовице.

Здание конференц-центра в Бонне

В Бонне открылась климатическая конференция с участием дипломатов и специалистов в области защиты окружающей среды. На техническом мероприятии, проходящем с 30 апреля по 10 мая, эксперты будут готовить 24-ю Конференцию ООН по изменению климата, которая состоится в декабре в польском Катовице. В боннской конференции участвуют около 3000 человек более чем из 190 стран.

Меры по реализации Парижского соглашения

Главной задачей встречи в Бонне является разработка конкретных мер реализации Парижского соглашения, в котором закреплена цель ограничить глобальное потепление до двух градусов Цельсия. Кроме того, речь идет о том, кто и в каких размерах предоставит финансовую помощь государствам, особенно сильно страдающим от изменений климата, а также об обеспечении прозрачного мониторинга выполнения странами климатических обязательств.

Контекст

В ноябре 2017 года в Бонне прошла 23-я Конференции ООН по изменению климата (COP23). Ее участники отложили принятие окончательных решений до встречи в Катовице, сопоставив свои позиции по вопросам прекращения производства электроэнергии из каменного угля и своду правил для реализации Парижского соглашения.

Председателем конференции, собравшей до 25 тысяч участников из различных стран мира, выступало островное государство Фиджи. Поскольку архипелаг был не в состоянии провести на своей территории столь масштабное мероприятие, конференцию перенесли в Бонн, где базируется Секретариат Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

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