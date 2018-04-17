В Берлине совершено антисемитское нападение на двух мужчин в кипах

Трое неизвестных напали в Берлине на двух мужчин в кипах. Как сообщает берлинская полиция в среду, 18 апреля, 21-летний гражданин Израиля в сопровождении 24-летнего гражданина ФРГ подверглись нападению в берлинском районе Пренцлауэр-Берг.

В интервью израильскому телевидению один из пострадавших рассказал, что они "просто шли по улице и ни с кем не общались". Но им повстречались незнакомые мужчины, которые стали выкрикивать антисемитские оскорбления, в том числе "Jahudi" ("еврей" по-арабски. - Ред.). После этого один из них начал избивать израильтянина ремнем. Момент избиения был зафиксирован на видео, снятое самим израильтянином. Затем троица атаковавших сбежала.

По словам представителя полиции Михаэля Гассена (Michale Gassen), в полиции располагают видеоматериалом, начато расследование.

Борьба с антисемитизмом в Германии

Многие немецкие эксперты и политики связывают рост антисемитских настроений в стране с существенным увеличением числа бежецев-мусульман, прибывших в последние несколько лет в Германию из арабских стран. В основном антисемитизмом заражены молодые люди, и задача немецкого общества - беседовать с ними в школах и воспитывать их соответствующим образом, уверен директор немецкого отделения правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) Венцель Михальски.

Между тем в немецких школах сейчас проходит акция по борьбе с антисемитизмом, которую поддерживают министры культуры земель, а также Центральный совет евреев в Германии. "Многие школьники очень мало знают об иудаизме, и, таким образом, у них все сильнее распространяются стереотипы о нем", - заявил президент Совета Йозеф Шустер (Josef Schuster). Ранее правительство Германии заявило об создании поста уполномоченного по борьбе с антисемитизмом.

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