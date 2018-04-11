В Берлине призывают Трампа отказаться от поспешного удара по Сирии

Немецкие политики призывают президента США Дональда Трампа не принимать поспешное решение об ответном ударе в Сирии. Представитель партии "зеленых" Юрген Триттин (Jürgen Trittin) в опубликованном в четверг, 12 апреля, интервью dpa призвал власти ФРГ официально выступить против военного ответа на предполагаемую химическую атаку в сирийской Думе.

Немецкое правительство должно выступить с четкой позицией и заявить Вашингтону и Москве о том, что Берлин хочет, чтобы было проведено расследование предполагаемой химической атаки и чтобы оно не было блокировано поспешными военными операциями, подчеркнул политик.

Триттин сравнил нынешнюю ситуацию с войной в Ираке в 2003 году, когда Вашингтон начал операцию, предполагая наличие у иракского президента Саддама Хусейна оружия массового уничтожения, но впоследствии подобные вооружения найдены не были. "В сущности, можно только надеяться, что такое не повторится", - заявил политик, занимавший во времена войны в Ираке пост министра по охране окружающей среды ФРГ.

В администрации США нет единой позиции

Лидер Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер (Christian Lindner) не видит четкой стратегии Вашингтона по Сирии. "Встает вопрос о том, существует ли единая точка зрения в администрации господина Трампа", - заявил он в эфире радиостанции Deutschlandfunk.

По словам лидера немецких либералов, можно только надеяться, что угрозы американского президента являются "своего рода тактикой ведения переговоров", заключающейся в "давлении на других с помощью подчас иррациональных и безответственных твитов". Военный удар не разрядит ситуацию в Сирии, а лишь еще более накалит ее, подчеркнул Линднер.

Недостаточная серьезность Трампа

Большую тревогу вызывают провокации Трампа в адрес России, заявил в свою очередь заместитель фракции СвДП Александер Ламбсдорфф (Alexander Lambsdorff). "Поразительно, какую недостаточную серьезность демонстрирует американский президент, являющийся главнокомандующим сильнейшей армией мира", - заявил он газете Rheinische Post.

Вместе с тем заявления Трампа следует принимать всерьез, подчеркнул Ламбсдорфф. "Надеюсь, что военные с обеих сторон находятся в диалоге и не допустят прямой конфронтации США и России", - добавил он.

За угрозами Трампа последуют действия

Эксперт по внешней политике Христианско-демократического союза Норберт Рёттген (Norbert Röttgen) также уверен, что к заявлению Трампа, накануне пригрозившего России нанести ракетный удар по Сирии, следует относиться серьезно. В отличие, в частности, от прежних твитов президента США с угрозами в адрес КНДР, в данном случае речь идет о предупреждении о военном ударе в конкретном контексте, указал однопартиец канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel). "Думаю, что американский президент не может говорить подобное без последствий", - добавил Рёттген.

Вместе с тем, по его словам, как США, так и Россия будут стремиться избежать прямой военной конфронтации. Однако самая большая опасность состоит в том, что в подобной ситуации события могут развиваться не так, как планируется, добавил Рёттген. Одновременно политик призвал Запад проводить последовательную политику в отношении Сирии. Необходимо усилить дипломатический процесс по разрешению сирийского конфликта с участием ООН, ЕС, США и других глобальных игроков, призвал он.

Необходимы дальновидные решения

Между тем координатор трансатлантического сотрудничества правительства ФРГ Петер Байер (Peter Beyer) высказался в поддержку военного ответа США на предполагаемую химическую атаку в Сирии. "Считаю правильным, что на применение химического оружия следует реагировать военным ударом", - заявил он в интервью газете Südwest Presse и ее партнерским изданиям.

Вместе с тем Дональд Трамп должен согласовывать свои действия с союзниками, считает Байер, назначенный на свой пост накануне. Все решения по Сирии должны быть дальновидными, предупредил далее политик. "Этот регион представляет собой бочку с порохом", - пояснил он.

11 апреля Трамп сделал резкое заявление, пригрозив России ракетным ударом в Сирии. "Россия обещает сбить любые ракеты, выпущенные по Сирии. Россия, готовься, потому что они прилетят: хорошие, новые и "умные"!", - написал хозяин Белого дома в Twitter, отреагировав на высказывания российского посла в Ливане Александра Засыпкина о готовности Москвы сбить ракеты ВВС США в случае удара по Сирии.

По данным гуманитарных организаций, в ночь на 7 апреля вертолет сбросил бочковую бомбу с химикатами над сирийским городом Дума. Большинство пострадавших мирных жителей - женщины и дети, отмечают активисты. По данным Всемирной организации здравоохранения, погибли не менее 70 и обратились в больницы более 500 человек.

Смотрите также:

Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте По данным ООН, в ходе атак правительственных сил Сирии в Восточной Гуте с середины февраля там погибли порядка 600 человек, около 2000 получили ранения. Среди погибших и раненых много женщин и детей. На фото - поселение Арбин в Восточной Гуте после бомбардировки 20 февраля.

Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте Восточная Гута расположена в непосредственной близости от сирийской столицы Дамаска. По данным ООН, в осажденном анклаве могут находиться до 400 тысяч человек.

Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте Официально Восточная Гута является в Сирии одной из "зон деэскалации", о создании которых Россия, Турция и Иран договорились в мае 2017 года.

Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте Положение мирных жителей Восточной Гуты катастрофическое, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте По предположениям наблюдателей, сирийская армия и ее союзники ведут бомбардировки Восточной Гуты в рамках подготовки наземной операции.

Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте В регионе лишь за два дня ожесточенных боев (19-20 февраля) были выведены из строя шесть клиник, включая важнейший госпиталь в Арбине, который дважды подвергался бомбардировкам. Как сообщает Сирийский наблюдательный совет по правам человека SOHR, это лечебное учреждение было целью атак российских военных самолетов.

Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил удары по больницам в Восточной Гуте. Он сообщил, что более 700 больных и раненых нуждаются в срочной эвакуации.

Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте Вместе с тем Гутерриш раскритиковал и артобстрел, устроенный повстанцами в Восточной Гуте. Он подчеркнул, что обе стороны должны уважать нормы гуманитарного права и щадить гражданское население.

Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте Фотографии из Восточной Гуты все больше напоминают трагические снимки из Алеппо 2016 года. Этот город стал местом самых ожесточенных боев в сирийской войне. Характеризуя события в Алеппо, правозащитные организации говорят о военных преступлениях сирийского режима и его союзников - прежде всего, России.

Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте По данным международных гуманитарных организаций, в ночь на 7 апреля над городом Дума, который считается последним очагом сопротивления джихадистов и повстанцев в регионе, с вертолета была сброшена бочковая бомба с химикатами. По информации активистов, погибли более 40 человек, свыше 500 получили ранения. Большинство пострадавших мирных жителей - женщины и дети.

Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте "Это одна из самых ужасных химических атак в сирийской истории", - заявил председатель гуманитарной организации UOSSM Ганем Тайяра. При этом пока невозможно объективно проверить и подтвердить информацию, распространяемую "Белыми касками" и UOSSM - сотрудники структур ООН не присутствуют в районе осажденной Думы, поэтому не располагают данными о возможном применении химического оружия. Автор: Павел Лось

