 В Берлине призвали Москву расследовать дело MH17 | Новости из Германии о Германии | DW | 25.05.2018

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Германия

В Берлине призвали Москву расследовать дело MH17

Правительство ФРГ призвало Россию проявить ответственность и расследовать катастрофу рейса MH17. В Берлине сожалеют, что Москва до сих пор не дала ответ на запрос Международной следственной группы о правовой помощи.

Реконструкция малайзийского Боинга рейса MH17

Реконструкция малайзийского "Боинга" рейса MH17

Правительство Германии в пятницу, 25 мая, призвало Россию провести полное расследование катастрофы малайзийского "Боинга" над территорией Восточной Украины. "России следует проявить ответственность с тем, чтобы полностью расследовать эту трагедию и привлечь виновных к суду", - заявила заместитель официального представителя немецкого правительства Мартина Фиц (Martina Fietz) в Берлине после того, как Международная следственная группа (JIT) опубликовала выводы о причастности РФ к авиакатастрофе.

Контекст

Ракетная установка "Бук", с которой на востоке Украины сбили лайнер MH17, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, принадлежала российской 53-й бригаде ПВО, сообщили следователи. (24.05.2018)

Нидерланды и Австралия официально считают Россию виновной в трагедии. Нидерланды призвали Москву сотрудничать в расследовании дела MH17 и выплатить компенсацию близким жертв. (25.05.2018)

По ее словам, в правительстве ФРГ сожалеют, что JIT до сих пор не получила из Москвы удовлетворительного ответа на просьбы следователей о правовой помощи. При этом Фиц приветствовала инициирование судебного дела, о котором объявили в Нидерландах и Австралии. Обе страны обвинили Россию в причастности к катастрофе рейса MH17 в июле 2014 года, в результате которой погибли 298 человек.

Днем ранее, 24 мая, представители Международной следственной группы заявили, что установка "Бук", с которой была запущена ракета, сбившая пассажирский самолет, принадлежала российским вооруженным силам. По данным следствия, "Бук" находился на вооружении 53-й зенитной ракетной бригады, дислоцированной в Курске. В российском Минобороны отвергли обвинения JIT.

Смотрите также:

  • На месте крушения малазийского самолета

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    MH17 был сбит российским "Буком"

    Расследование показало, что "Боинг" был сбит ракетой серии 9М38, используемой в зенитно-ракетном комплексе "Бук". Установка была доставлена из России и запущена с территории, контролировавшейся тогда сепаратистами. Фрагменты ракеты серии "Бук" были обнаружены как при вскрытии тел членов экипажа, так и в одном из оконных проемов кабины самолета.

  • ЗРК Бук

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Маршрут "Бука"

    Международной следственной группе удалось установить большую часть маршрута, по которому ЗРК "Бук" следовал на территорию Украины, а также маршрут его движения в обратном направлении. По версии следствия, комплекс перемещался с территории России на территорию Восточной Украины и позже вывезен обратно в РФ на белом тягаче марки Volvo.

  • Поля в районе крушения MH17

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Место запуска ракеты

    Конечным пунктом назначения ЗРК "Бук" стали поля неподалеку от поселка Первомайский. Эту информацию подтверждают показания многочисленных свидетелей, которые видели столб дыма, установку "Бук" в районе поселка, а также саму ракету после ее запуска. После запуска ракеты "Бук" покинул это место своим ходом. Спустя некоторое время его снова погрузили на тягач и отвезли к российской границе.

  • На месте крушения MH17

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Альтернативные версии

    Следствием исключены версии о внештатной ситуации и теракте на борту самолета. Версия о том, что авиалайнер был сбит в воздухе военным самолетом, была также признана несостоятельной. На основании радиолокационных данных установлено, что на момент катастрофы воздушных судов, способных сбить рейс МН17, поблизости не находилось.

  • Игрушки н месте крушения MH17

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Виновные лица

    На данный момент Международная следственная группа установила личности около 100 человек, причастных к катастрофе. Двое из подозреваемых упоминаются на сайте нидерландской полиции как "фигурант 1, псевдоним: Орион (позывной), имя: Андрей Иванович" и "фигурант 2, псевдоним: Дельфин (позывной), имя: Николай Федорович". Их фамилии следствию пока неизвестны.

  • Презентация отчета Международной следственной группы

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Следствие ищет свидетелей

    На сайте опубликованы фрагменты записей телефонных разговоров Дельфина и Ореона. "Ну че, колонну подтверждает, которую идет, Москва? Я говорю, подтверждение колонны, которая идет в сторону аэропорта… Москва подтверждает… видят они ее? Это колонна э-э-э этих… укропов?" - спрашивает один из фигурантов. Следствие обращается с просьбой о помощи ко всем, кто располагает информацией об этих людях.

  • Снимки со спутника

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Расследование Bellingcat

    Выводы МСГ фактически совпадают с результатами расследования группы Bellingcat - экспертно-журналистской организации, занимающейся независимыми расследованиями по открытым источникам. 15 июля Bellingcat опубликовала доклад, в котором также утверждается, что причиной гибели "Боинга" стала ракета из установки "Бук", доставленной на территорию Украины из России.

  • Презентация доклада концерна Алмаз-Антей

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Российская версия

    В октябре 2015 года производитель комплекса "Бук" - российский концерн "Алмаз-Антей" - опубликовал итоги собственного расследования катастрофы. По версии концерна, "Боинг" был сбит из района близ сел Зарощенское и Великая Шишовка, находящихся под контролем вооруженных сил Украины. Эксперты Bellingcat, в свою очередь, утверждают, что в указанных точках не было украинских установок "Бук".

    Автор: Александра Елкина


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Крушение MH17: российский след привел следствие в Курск

 

Контекст

Что удалось узнать о катастрофе MH17

Международная следственная группа, расследующая причины катастрофы малайзийского "Боинга" в небе над Украиной, опубликовала промежуточный отчет. Главные выводы - в фотогалерее DW. (30.09.2016)  

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Крушение MH17: российский след привел следствие в Курск  

Рейс MH17: расследование трагедии в небе над Донбассом продолжается  

Видео следствия: MH17 был сбит ракетой армии РФ  

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Ракетная установка "Бук", с которой на востоке Украины сбили лайнер MH17, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, принадлежала российской 53-й бригаде ПВО, сообщили следователи.

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