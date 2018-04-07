 В Берлине предотвращено нападение на участников и зрителей полумарафона | Новости из Германии о Германии | DW | 08.04.2018
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Германия

В Берлине предотвращено нападение на участников и зрителей полумарафона

Задержанный в Берлине преступник намеревался устроить теракт на полумарафоне. По данным издания Die Welt, подозреваемый планировал напасть на зрителей и участников с ножом.

Полиция Берлина на полумарафоне, 8 апреля 2018 г.

Полиция Берлина на полумарафоне, 8 апреля 2018 г.

В Берлине в воскресенье, 8 апреля, предотвращено нападение на участников и зрителей традиционного полумарафона. Спецслужбами были задержаны суммарно 6 человека, среди них и главный подозреваемый. Об этом сообщила в своем Twitter полиция Берлина.

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По информации газеты Die Welt, злоумышленник намеревался с двумя острозаточенными ножами напасть на спортсменов и зрителей. Издание также сообщает, что главный задержанный относится к окружению Аниса Амри, подозреваемого в совершении теракта в Берлине 19 декабря 2016 года, который был застрелен через 4 дня после преступления. По данным спецслужб, задержанный в Берлине подозреваемый намеревался таким образом отомстить за смерть Амри. При этом подчеркивается, что "конкретной опасности" не было, поскольку потенциальный террорист уже долгое время находился под наблюдением спецслужб. Указывается и на отсутствие связи между задержаниями и терактом в Мюнстере, произошедшим накануне, 7 апреля.

В нынешнем берлинском полумарафоне приняли участие рекордное количество спортсменов - 32 тысячи. Хорошая погода в немецкой столице привлекла и большое количество зрителей. В воскресенье утром сенатор Андреас Гайзель (Andreas Geisel) объявил о повышенных мерах безопасности после нападения в Мюнстере.

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    Автор: Александра Елкина


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