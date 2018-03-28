В Берлине остановлен неисправный автобус с детьми из России

Полиция Берлина остановила неисправный туристический автобус, перевозивший 40 российских детей из Германии в Россию. Как сообщается в среду, 28 марта, на сайте берлинской полиции, инцидент произошел еще днем 26 марта на автобане 115 на выезде из германской столицы. Полицейским автобус показался подозрительным, и они препроводили его на контроль на таможенную базу "Драйлинден".

Проведенный на этой базе осмотр, а также дальнейший контроль в автомастерской показали, что автобус, везший российских детей обратно на родину, находился в аварийном состоянии: не работали левый передний и правый задний тормоз, бензобак болтался и мог отвалиться в любой момент, все тормозные диски были полностью стерты, подвеска переднего моста сломана, а глушитель поврежден столь сильно, что мог в любой момент вызвать возгорание.

Детей разместили в гостинице, и они смогли возобновить путешествие лишь с большой задержкой. Между тем сопровождавшая детей учительница выразила недоумение по поводу абсолютно преувеличенной, по ее мнению, реакции немецкой полиции на, как она выразилась, "мелкие неисправности".

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