 В Берлине обезвредили взрывоопасную посылку | Новости из Германии о Германии | DW | 29.03.2018
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Германия

В Берлине обезвредили взрывоопасную посылку

В ремесленную палату Берлина поступила посылка, которая могла взорваться. Полиция сообщает об участившихся случаях опасных почтовых отправлений.

Ремесленная палата Берлина

Ремесленная палата Берлина

В Ремесленной палате Берлина в четверг, 29 марта, обнаружили и обезвредили посылку, содержащую взрывоопасные вещества. Сообщается, что сотрудник палаты, вскрывший пакет, обнаружил подозрительные провода и вызвал полицию. Прибывшие на место происшествие правоохранители эвакуировали здание и обезвредили опасную посылку. По заявлению представителя полиции, она могла взорваться и причинить травмы, хотя, так как речь шла о маленькой бандероли, большого взрыв бы не произошло.

Контекст

Во вторник вечером в Техасе прогремели два взрыва. С начала марта в штате взорвались уже шесть бомб, которые были заложены в посылках. (21.03.2018)

Следователи полагают, что инцидент с опасным пакетом, обнаруженным у рождественского базара в Потсдаме, не связан с терроризмом. Речь идет о вымогательстве, сообщил министр внутренних дел Бранденбурга. (03.12.2017)

Пока не ясно, связан ли этот инцидент с другими участившимися случаями обнаружения взрывчатых веществ в почтовых отправлениях.

Три случая почтовых бомб

12 января в посылке, пришедшей на адрес одного из берлинских банков, был обнаружен пиротехнический материал и запальное устройство.

В Потсдаме в аптеку в центре города поступила посылка, внутри которой в металлической емкости, напоминающей консервную банку, находились несколько сотен гвоздей и петарды.

Правонарушители сопроводили посылку посланием с требованием выкупа, заявил глава полиции земли Бранденбург Ханс-Юрген Мерке (Hans-Jürgen Mörke). Доступ к зашифрованному сообщению можно было получить в интернете с помощью так называемого QR-кода (Quick Response Code), который считывается смартфоном.

По данным полиции, ранее похожий инцидент был зафиксирован во Франкфурте-на-Одере, указали в полиции. 

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