В Берлине не комментируют возможную встречу по Украине в Ахене

В правительстве Германии не комментируют сообщения о возможной встрече лидеров стран "нормандской четверки" в усеченном формате, без России, в немецком Ахене в мае. В ответ на запрос DW во вторник, 3 апреля, представитель Берлина, заявил, что "информация о мероприятиях правительства предоставляется во время, как правило, в пятницу предшествующей им недели". В посольстве Украины в Берлине заявили, что "пока" не комментируют сообщения прессы. DW также направила запросы в администрацию президента Украины Петра Порошенко и президента Франции Эмманюэля Макрона, но ответа также не получила.

Встреча на полях при вручении премии Макрону

Как сообщила накануне российская газета "Коммерсант", канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) может встретиться с лидерами Франции и Украины в мае в Ахене для обсуждения возможного размещения на востоке Украины миссии миротворцев ООН. Таким образом, это может быть встреча в усеченном "нормандском формате", без президента России Владимира Путина. 10 мая в Ахене пройдет церемония вручения ежегодной премии имени Карла Великого, лауреатом которой в этом году стал президент Франции Макрон. По данным "Коммерсанта", президент Украины Петр Порошенко планирует обсудить встречу в Ахене во время своего предстоящего визита в Берлин 10 апреля. Это будет первая встреча Порошенко с Меркель после формирования в Германии нового коалиционного правительства.

В России помощник президента Юрий Ушаков заявил во вторник, что ему ничего не известно о планах встречи в "нормандском формате" без России в Ахене.

"Миротворцы ООН для всего Донбасса"

Последняя встреча "нормандской четверки" на высшем уровне состоялась в Берлине в октябре 2016 года. После этого лидеры Германии, Франции, Украины и России общались в телефонном режиме. Встреча на уровне министров иностранных дел планировалась на полях Мюнхенской конференции по безопасности в феврале, но она не состоялась, как было сказано, из-за плотного графика немецкой стороны.

Представитель Германии при ООН, бывший советник Меркель по внешней политике Кристоф Хойсген (Christoph Heusgen), сказал в интервью DW в Мюнхене, от чего зависит размещение миротворцев ООН в подконтрольных сепаратистам регионах Донецкой и Луганской областей. "Одно из главных условий, которое справедливо выдвигает украинская сторона, - это размещение контингента ООН на всей территории Донбасса, включая границу между Украиной и Россией. Если это условие будет выполнено, тогда я считаю, что проект может быть реализован", - сказал дипломат.

Президент РФ Путин в конце февраля заявил, что Москва не против миротворцев ООН в Донбассе, но, по его словам, договариваться об этом нужно с самопровозглашенными республиками. В Украине в конце февраля вступил в силу закон, в котором эти территории называются "временно оккупированными" Россией.

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