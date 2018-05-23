 В Беларуси осужден за шпионаж украинский журналист | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 23.05.2018
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Беларусь

В Беларуси осужден за шпионаж украинский журналист

Павел Шаройко признан виновным в создании агентурной сети на территории Беларуси. Ему назначено наказание в виде многолетнего срока лишения свободы.

Здание КГБ в Минске

Здание КГБ в Минске

Верховный суд Беларуси приговорил корреспондента "Украинского радио" Павла Шаройко к 8 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже. Об этом в среду, 23 мая, сообщил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим. По его словам, статья, по которой осужден Шаройко, предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы. В настоящее время журналист находится в СИЗО КГБ в Минске.

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47-летний Павел Шаройко был задержан в октябре 2017 года по обвинению в создании агентурной сети и шпионаже. По сообщению белорусского КГБ, в ходе обыска у задержанного были обнаружены копии разведывательных донесений.

Первоначально президенты Беларуси и Украины Александр Лукашенко и Петр Порошенко договорились держать информацию об аресте журналиста в тайне. Информация, однако, просочилась в украинские СМИ, и Минск счел себя вынужденным принимать меры. В результате Беларусь выслала украинского дипломата, Киев отреагировал зеркально.

Правительство в Киеве опасается, что Беларусь как ближайший союзник Москвы может стать плацдармом для российского вторжения в Украину.

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    Автор: Нина Нибергаль, Александра Ёлкина


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