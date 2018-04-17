В Башкирии при нападении в школе пострадали 4 человека

Четыре человека пострадали в результате нападения на одну из школ города Стерлитамак в Башкирии. "По нашей информации, четверо пострадавших доставлены в больницу города Стерлитамака, из них трое детей. Состояние всех оценивается как средней тяжести. Характер травм уточняется", - сообщила пресс-секретарь Минздрава Башкирии Светлана Кускарбекова в среду, 18 апреля.

По данным Следственного комитета, в среду утром 17-летний ученик коррекционного класса школы №1 во время урока информатики напал с ножом на одноклассницу и учителя, ранил самого себя, затем разлил горючее вещество и поджег. После того как сработала пожарная сигнализация, ученица одного из классов, испугавшись, выпрыгнула из окна второго этажа, сообщает "Интерфакс". "По предварительной информации, школьник пытался поджечь кабинет информатики", - сообщил РИА "Новости" источник в экстренных службах. По его словам, площадь возгорания составила около одного квадратного метра. Подозреваемого задержали.

Нападавший учится в 9-м классе. Представитель школы сообщил, что у подозреваемого была задержка психического развития. По данным Минздрава Башкирии, в результате случившегося госпитализированы сам нападавший, две ученицы и учитель.

По факту нападения и поджога возбуждено уголовное по части 3 статьи 30 и пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц). Также возбуждено дело по факту халатности, допущенной должностными лицами органов профилактики преступлений несовершеннолетних.

От редакции: текст статьи после публикации был дополнен и обновлен.

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