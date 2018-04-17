 В Башкирии при нападении в школе пострадали 4 человека | Новости из Германии о России | DW | 18.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

В Башкирии при нападении в школе пострадали 4 человека

В одной из школ Стерлитамака ученик напал с ножом на учителей и школьников. Госпитализировано не менее четырех человек.

Полицейский автомобиль

Четыре человека пострадали в результате нападения на одну из школ города Стерлитамак в Башкирии. "По нашей информации, четверо пострадавших доставлены в больницу города Стерлитамака, из них трое детей. Состояние всех оценивается как средней тяжести. Характер травм уточняется", - сообщила пресс-секретарь Минздрава Башкирии Светлана Кускарбекова в среду, 18 апреля.

Контекст

Драки за лидерство, моббинг и грабеж слабых или младших, нападения вооруженных ножом или даже пистолетом школьников… Насколько показательны сухие полицейские отчеты? (25.05.2010)

На следующий день после того, как 18-летний выпускник открыл стрельбу в школе, а затем покончил собой, в стране с новой силой вспыхнула дискуссия о недостатках в воспитании подростков и о растущей склонности к насилию. (21.11.2006)

По данным Следственного комитета, в среду утром 17-летний ученик коррекционного  класса школы №1 во  время урока информатики  напал с ножом  на  одноклассницу и учителя, ранил самого себя, затем разлил горючее вещество и поджег. После того как сработала пожарная сигнализация, ученица одного из классов, испугавшись, выпрыгнула из окна второго этажа, сообщает "Интерфакс". "По предварительной информации, школьник пытался поджечь кабинет информатики", - сообщил РИА "Новости" источник в экстренных службах. По его словам, площадь возгорания составила около одного квадратного метра. Подозреваемого задержали.

Нападавший учится в 9-м классе. Представитель школы сообщил, что у подозреваемого была задержка психического развития. По данным Минздрава Башкирии, в результате случившегося госпитализированы сам нападавший, две ученицы и учитель.

По факту нападения и поджога возбуждено уголовное по части 3 статьи 30 и пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц). Также возбуждено дело по факту халатности, допущенной должностными лицами органов профилактики преступлений несовершеннолетних. 

От редакции: текст статьи после публикации был дополнен и обновлен. 

Смотрите также:

  • USA - Polizei-Einsatz wegen Schüssen bei der YouTube-Zentrale (Reuters/E. Nouvelage)

    Стрельба в штаб-квартире YouTube: Подробности, мотивы, цифры

    В штаб-квартире YouTube раздались выстрелы

    Первые звонки о выстрелах поступили в службу спасения около 13:00 по местному времени (23:00 мск). Уже через две минуты на место прибыли наряды полиции. Они рекомендовали населению выбирать маршруты объезда и начали обследовать здание.

  • USA - Polizei-Einsatz wegen Schüssen bei YouTube-Zentrale in den USA (Reuters/Social Media)

    Стрельба в штаб-квартире YouTube: Подробности, мотивы, цифры

    Люди в панике выбегали из здания

    Сотрудники видеохостинговой компании в панике выбегали из здания с поднятыми над головой руками. Некоторые из находившихся внутри постарались забаррикадироваться в офисах. В соцсетях они писали, что слышат выстрелы и видят спешащих наружу коллег.

  • USA - Polizei-Einsatz wegen Schüssen bei der YouTube-Zentrale (picture-alliance/AP/J. Chiu)

    Стрельба в штаб-квартире YouTube: Подробности, мотивы, цифры

    Есть раненые

    На место прибыли пожарные и спасатели. Шеф полиции Сан-Бруно Эд Барберини сообщил, что в результате инцидента пострадали четыре человека. Трое с огнестрельными ранениями - две женщины и мужчина в критическом состоянии - были доставлены в Центральную больницу Сан-Франциско. Еще один человек получил механическую травму ноги.

  • USA - Polizei-Einsatz wegen Schüssen bei der YouTube-Zentrale (Getty Images/J. Sullivan)

    Стрельба в штаб-квартире YouTube: Подробности, мотивы, цифры

    Преступница могла покончить с собой

    В ходе спецоперации полиция нашла в одной из комнат женщину, предположительно открывшую стрельбу. По предварительной информации, "она покончила с собой". Следователи считают, что она проникла в здание с территории кафетерия. Речь не идет об акте терроризма. По одной из версий, преступница мстила своему бойфренду.

  • USA - Polizei-Einsatz wegen Schüssen bei der YouTube-Zentrale (Reuters/Instagram/Dirtdavisthe3rd)

    Стрельба в штаб-квартире YouTube: Подробности, мотивы, цифры

    Слова сочувствия и поддержки

    Со словами сочувствия обратился к пострадавшим президент США Дональд Трамп: "Наши мысли и молитвы со всеми, кто оказался вовлечен в этот инцидент. Спасибо нашим феноменальным сотрудникам правоохранительных органов и службам неотложного реагирования". Гендиректор Google Inc. Сундар Пичаи назал произошедшее "ужасным актом насилия".

    Автор: Екатерина Венкина


Смотреть видео 01:26

Безответная любовь: в США 14-летний школьник расстрелял одноклассников (25.10.2014)

 

Контекст

Стрельба в штаб-квартире YouTube: Подробности, мотивы, цифры

Четыре человека пострадали в результате стрельбы в штаб-квартире YouTube в Сан-Бруно, штат Калифорния. Преступница, предположительно, покончила с собой. Что известно об этом происшествии и его мотивах? (04.04.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Безответная любовь: в США 14-летний школьник расстрелял одноклассников (25.10.2014)  

Самое массовое убийство в США: who is стрелок из Лас-Вегаса  

Стрельба в Орландо WEB  

Самые читаемые

Комментарий: Меркель предъявила ультиматум "Северному потоку-2"  

Армию Сирии обвиняют в новом применении химического оружия  

Комментарий: Запад заговорил на языке Путина  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно