В Баварии одобрили благословение однополых браков

Синод евангелической церкви Баварии одобрил благословение однополых браков, сообщает в четверг, 19 апреля, информационное агентство KNA. Соответствующее решение было принято большинством голосов церковного парламента в ходе тайного голосования.

Принятию решения предшествовали многомесячные дебаты. В частности, противники ссылались на выдержки из Библии. Однако существуют различные интерпретации библейских текстов, отмечает епископ Хайнрих Бедфорд-Штром (Heinrich Bedford-Strohm). Необходимо также принимать во внимание мнение пасторов, которые по-прежнему могут отказать в благословении, утверждает епископ.

Принятое решение Бедфорд-Штром расценивает как "мудрое". По его словам, те, кто долгое время ждал возможности благословения на брак от церкви, теперь смогут получить его на богослужении.

В большинстве из 20 евангелических церквей в федеральных землях Германии однополые пары могут получить благословение, однако церемонии могут существенно различаться. В частности, в ряде регионов оно приравнивается к венчанию, отмечает агентство epd.

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