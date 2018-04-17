 В Баварии одобрили благословение однополых браков | Новости из Германии о Германии | DW | 19.04.2018
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Германия

В Баварии одобрили благословение однополых браков

Решению евангелической церкви Баварии предшествовали многомесячные дебаты. Однополым парам по-прежнему необходимо принимать во внимание убеждения пастора.

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Синод евангелической церкви Баварии одобрил благословение однополых браков, сообщает в четверг, 19 апреля, информационное агентство KNA. Соответствующее решение было принято большинством голосов церковного парламента в ходе тайного голосования.

Контекст

В Германии узаконили "брак для всех", но однополые пары еще не получили те же права, что и гетеросексуальные семьи. Уточняем прозвучавшие в передаче DW "Квадрига" утверждения. (25.07.2017)

1 октября в ФРГ вступил в силу закон об однополых браках. Бывший председатель Союза геев и лесбиянок Манфред Брунс объяснил DW, каким был путь к этому и почему закон так важен. (01.10.2017)

Принятию решения предшествовали многомесячные дебаты. В частности, противники ссылались на выдержки из Библии. Однако существуют различные интерпретации библейских текстов, отмечает епископ Хайнрих Бедфорд-Штром (Heinrich Bedford-Strohm). Необходимо также принимать во внимание мнение пасторов, которые по-прежнему могут отказать в благословении, утверждает епископ.

Принятое решение Бедфорд-Штром расценивает как "мудрое". По его словам, те, кто долгое время ждал возможности благословения на брак от церкви, теперь смогут получить его на богослужении.

В большинстве из 20 евангелических церквей в федеральных землях Германии однополые пары могут получить благословение, однако церемонии могут существенно различаться. В частности, в ряде регионов оно приравнивается к венчанию, отмечает агентство epd.

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    Автор: Инга Ваннер


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