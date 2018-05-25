В Баварии обыскали чеченского беженца из-за репоста статьи DW об ИГ

В общежитии для беженцев в Баварии полиция провела обыск в комнате просителя убежища из Чечни, гражданина РФ Мохмада Абдурахманова, после чего его допросили в полицейском отделении. Одним из оснований для обыска стал репост статьи русской редакции DW о происхождении оружия боевиков террористической организации "Исламское государство", следует из документов, оказавшихся в распоряжении DW.

Обыск был проведен 17 мая. У 23-летнего Абдурахманова конфисковали два смартфона, планшет, несколько флеш-накопителей и флаги "Чеченской республики Ичкерия". В ордере на обыск отмечается, что 11 марта обвиняемый выложил публично доступный пост в Facebook с изображением боевиков ИГ, вооруженных автоматами Калашникова. "Двое из боевиков носят шапки с символом ИГ", - говорится в документе. ИГ и символика этой группировки запрещены в Германии по распоряжению МВД страны от 12 сентября 2014 года, указано далее.

Данную публикацию и сейчас можно найти на странице Мохмада Абдурахманова. Это репост статьи DW "Откуда получают оружие боевики ИГ". Обвиняемый снабдил его подписью: "Не знаю, кто, куда и что поставлял, но на фото изображены автоматы Калашникова".

Прокуратура: "В отношении Абдурахманова ведется следствие"

Второй причиной стал репост Абдурахмановым 19 марта видео, на котором израильские солдаты оттаскивают собак, вгрызающихся в одежду палестинского подростка. Facebook показывает ролик только после уведомления: "Данное видео может содержать сцену насилия по отношению к ребенку или подростку. Мы не удалили эти материалы с Facebook, поскольку они могут спасти этого ребенка". Сам обвиняемый это видео при репосте никак не прокомментировал, в первоначальной записи на нескольких языках, включая английский, была подпись: "Солдаты террористического Израиля с собаками рвут детей на куски в Палестине".

В прокуратуре Аугсбурга в ответ на запрос DW подтвердили факт обыска и заявили, что проводят предварительное расследование в отношении Мохмада Абдурахманова по подозрению в "нарушении запретов (из закона об объединениях) и изображении насилия". В данный момент проводится анализ изъятых материалов. "В связи с продолжающимся следствием в данный момент я не могу сообщить вам дальнейшие детали по этому процессу", - заявил пресс-секретарь прокуратуры Аугсбурга Маттиас Николай (Matthias Nickolai).

Сам Абдурахманов заявил в беседе с DW, что намерен оспаривать в суде причины для обыска. "Нанял адвоката, буквально вчера дал мандат на ведение моего дела. Конечно, будем оспаривать, подавать в суд на это", - подчеркнул он.

Брат блогера, бежавшего от Кадырова

Мохмад Абдурахманов сообщил, что переехал в Германию в мае 2017 года из Грузии, где ему и его брату было отказано в статусе беженца. "Первопричина отъезда - это конфликт брата и то, что в Чечне присутствует коллективная ответственность. Если бы мы, его близкие родственники, остались, нас постигло бы суровое наказание", - пояснил он.

Его брат - чеченский блогер Тумсо Абдурахманов (использует псевдоним Abu-Saddam Shishani), который бежал из России после конфликта с Исламом Кадыровым в 2015 году, занимавшим на тот момент пост руководителя администрации главы Чечни. В СМИ Ислама Кадырова называют троюродным братом главы Чечни Рамзана Кадырова. В ноябре прошлого года Тумсо Абдурахманов занял девятое место в конкурсе Youtube-блогеров оппозиционного политика Алексея Навального.

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