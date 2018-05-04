 В Баварии выбрали пивную королеву | Кадр дня | DW | 04.05.2018
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Кадр за кадром

В Баварии выбрали пивную королеву

Йоханна Зайлер (Johanna Seiler) получила титул пивной королевы Баварии. Она обошла 69 девушек и одного парня, который впервые за историю конкурса решил стать королевой пива. Однако к кастингу его все-таки не допустили.

Пивная королева Баварии Йоханна Зейлер

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Как одеться на Октоберфест

  • Коллекция бренда Krüger

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    Традиция в ногу с модой

    Для женщин - блузка, приталенное платье с корсетом, широкой юбкой и фартуком (дирндль), для мужчин - кожаные штаны (ледерхозе), - без них знаменитый пивной праздник в Мюнхене просто немыслим. Но традиционный баварский костюм не отстает от моды. В каждом новом сезоне есть свои тренды.

  • Дирндли бренда MarJo Leder & Tracht

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    Классический вариант

    Двухцветная клетка виши мелькает на страницах модных журналов этого года. Но в случае баварского костюма это не дань моде, а классика. Такой принт в стиле кантри можно увидеть не только на дирндлях, но и на мужских рубашках.

  • Дирндль бренда Kinga Mathe

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    Немного нежности

    Для тех, кто предпочитает придерживаться традиции, красный, яркие розовый, синий или зеленый цвета - безошибочное решение. Самое свежее веяние, однако, - пастельные тона. В этом сезоне в тренде нежно-розовый, нежно-голубой, ментоловый, фисташковый, медный, а также цвета нюд и тауп, что демонстрируют модели штутгартского бренда Kinga Mathe.

  • Дирндль: коллекция бренда CocoVero

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    Геометрия и ботаника

    Баварскую клетку разбавляет горошек и продольная полоска, в последнее время часто демонстрирующаяся на подиумных показах в Берлине или Милане. Но особую актуальность в этом сезоне приобрел цветочный орнамент, придающий наряду романтичности и вызывающий ностальгию по прошлому. На фото: дирндли бренда CocoVero.

  • Модель бренда MarJo Leder & Tracht

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    Флоральный стиль

    Цветы вдохновили и дизайнеров бренда MarJo. Этот принт придает наряду романтичности и кокетливости, вызывая при этом ностальгию по прошлому.

  • Дирндль бренда CocoVero

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    Скромность украшает

    В некоторых коллекциях обращение к прошлому воплощено и в сдержанности кроя. Юбка должна быть миди. Глубокое декольте уступает место воротнику-стойке или небольшому V-образному вырезу. Особую строгость наряду придает блузка или сам дирндль, застегнутые на все пуговицы.

  • Модели бренда Kinga Mathe

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    Эксперименты с материалом

    По традиции дирндль шьют из хлопка. Но в последние годы дизайнеры экспериментируют с тканями различной структуры. На Октоберфесте-2017, в частности, можно будет увидеть шелк, сатин, тафту, жаккард и гипюр. Бренд Kinga Mathe, например, использует кружево не только для блузки, но и для дирндля а-ля "маленькое черное".

  • Дирндли бренда CocoVero

    Дресс-код для Октоберфеста

    Винтажный шик

    Если фартук, - то из шелка, бархата или другого материала с благородным матовым блеском. Если пуговицы, - то из металла. В тренде - минимум декоративных деталей. Впрочем, без некоторых не обойтись...

  • Дирндли бренда CocoVero

    Дресс-код для Октоберфеста

    Язык банта

    Бант остается важной деталью, которая помогает завязать не только фартук на талии, но и знакомства на Октоберфесте. По тому, где он закреплен, можно узнать, открыты ли вы для флирта.

  • Дирндль бренда MarJo Leder & Tracht

    Дресс-код для Октоберфеста

    Язык банта

    Если справа - у интересующегося шансов нет, слева - вы в активном поиске. Бант сзади завязывают только вдовы, а спереди по центру - девственницы.

  • Дирндль бренда Kinga Mathe - самый дорогой в этом сезоне

    Дресс-код для Октоберфеста

    Изящный рекорд

    Говоря о тренде на лаконичность, нельзя не упомянуть дирндль, созданный мюнхенской мануфактурой Kinga Mathe. В этом сезоне его уже назвали самым дорогим в мире. Стоимость модели "Грейс", в честь иконы стиля Грейс Келли, принцессы Монако, - 27500 евро. Ценность дирндлю придает ручная работа, тончайший шелк и пуговицы из золота и натурального камня, одна из которых обрамлена бриллиантами.

  • Дирндль бренда Lola Paltinger

    Дресс-код для Октоберфеста

    От кутюр для Октоберфеста

    Но есть и веяние, противоположное минимализму. Звездный немецкий дизайнер Лола Пальтингер известна необычной интерпретацией традиционного костюма, которая раскрывает двери в мир фантазии.

  • Дирндль бренда Lola Paltinger

    Дресс-код для Октоберфеста

    В мире фантазии

    Ее модели дирндлей усыпаны яркой вышивкой, декоративной стежкой, цветами из ткани и бусинами. В них на Октоберфесте появляются, главным образом, немецкие знаменитости.

  • Дирндль бренда Lola Paltinger

    Дресс-код для Октоберфеста

    Дирндль для звезд

    Надела бы такой наряд герцигиня Кембриджская Кейт? По крайней мере, дизайнер мечтает создать наряд и для нее. Пока же в дирндлях Лолы Пальтингер на публике появлялись Кэти Перри, Сальма Хайек и Пэрис Хилтон.

  • Ледерхозе бренда Krüger

    Дресс-код для Октоберфеста

    Ледерхозе для хипстеров

    Впрочем, на Октоберфест можно нарядится и совершенно иначе. Уличный стиль оказал влияние и на дизайнеров традиционной баварской одежды. Так, бренд Krüger предлагает модницам короткие шорты, имитирующие мужские ледерхозе. Есть как вариант из кожи, так и из модного денима. Футболки и худи с символикой Октоберфеста на Терезином лугу также встречаются все чаще.

  • Кроссовки Adidas

    Дресс-код для Октоберфеста

    Кроссовки-вездеходы

    Важный атрибут уличного стиля - кроссовки. В этом сезоне их смело можно надеть с дирндлем или ледерхозе. Специально к празднику Adidas создал модель München MIG. Обувь, как уверяет производитель, отталкивает не только грязь и воду, но и пиво. Вышивка на заднике имитирует орнамент на ледерхозе. А немецкое "Prost" - подсказка для тех, кто поднимает бокал.

  • Бренд Krüger

    Дресс-код для Октоберфеста

    На все случаи

    Самый большой в мире пивной праздник Октоберфест продлится до 3 октября. Но это не значит, что после него дирндль и ледерхозе будут забыты на целый год. Баварцы с удовольствием носят их и в повседневной жизни.

    Автор: Татьяна Вайнман


Что нужно знать о немецком пиве

  • Закон о чистоте пива

    10 любопытных фактов о немецком пиве

    По традиционному рецепту

    Согласно баварскому закону о чистоте пива, принятому в 1516 году, для производства этого напитка должны использоваться только вода, ячменный солод, дрожжи и хмель. С 1987 года в Германии стали продавать пиво, изготовленное в странах ЕС с добавлением других ингредиентов. Сами же немецкие пивовары до сих пор варят пиво по традиционному рецепту.

  • Столица пива - Берлин

    10 любопытных фактов о немецком пиве

    Столица пива Берлин

    Особенно много пивоварен в Берлине. В последние годы пивоварением стали активно заниматься и иммигранты. Особой славой в немецкой столице пользуются такие пивоварни, как Schoppe Bräu, Heidenpeters, Ale Mania, BrauKunstKeller, Crew Republic.

  • Немцы - чемпионы мира по потреблению пива?

    10 любопытных фактов о немецком пиве

    Немцы - чемпионы мира?

    Во всем мире производится 15 тысяч сортов пива. Треть из них - в Германии. Полторы тысячи пиврварен насчитывается здесь. Однако не известно, являются ли немцы чемпионами мира по потреблению пива. По статистике, на душу населения в ФРГ приходится около 110 литров пива в год. Между тем, в Чехии производится ежегодно до 150 литров пива на душу населения. Другое дело, что много идет на экспорт.

  • Кельнский собор

    10 любопытных фактов о немецком пиве

    Местные особенности

    Заказывая в немецком ресторане пиво, укажите конкретный сорт. Иначе вам обязательно подадут один из местных: в Мюнхене - традиционное для баварцев пшеничное пиво (Weizenbier), в Кельне - кельнское пиво (Kölsch), а в Гамбурге - пиво бренда Astra. Но дюссельдорфское альтбир (Alt-Bier), например, в кельнских пивных вы напрасно будете заказывать: Кельн и Дюссельдорф поглядывают друг на друга свысока.

  • Бокалы и кружки для пива

    10 любопытных фактов о немецком пиве

    Пиво из правильной посуды

    Для каждого сорта немецкого пива предназначен особый сосуд. Kölsch, например, пьют из специальных тонких стаканов (Kölner Stange) вместимостью 0,2 литра, пшеничное Weizenbier - из высоких поллитровых, а то и литровых стаканов, расширяющихся кверху, а Pils - из бокалов в форме тюльпана.

  • Баварское пиво

    10 любопытных фактов о немецком пиве

    Крепкие сорта

    В большинстве сортов немецкого пива содержится примерно пять процентов алкоголя. Зато в Баварии пить пиво нужно осторожно. В производимом там пиве содержание алкоголя составляет порой шесть процентов. Между прочим, традиционный баварский завтрак дополняет кружка светлого нефильтрованного пива (Helles). Так что не удивляйтесь, если в Мюнхене вас им будут угощать поутру.

  • Пивные коктейли

    10 любопытных фактов о немецком пиве

    Пивные коктейли

    Не все немцы предпочитают пить пиво в чистом виде. Смешивать его с другими напитками в Германии любят даже утонченные гурманы. Самый популярный в пивной коктейль - это радлер (Radler). В его состав входят пиво и лимонад. Кое-кто также любит смесь пива с кока-колой.

  • Пиво на берлинский лад

    10 любопытных фактов о немецком пиве

    Пиво на берлинский лад

    Что касается приготовления пивных коктейлей, то больше всех, пожалуй, тут изощряются берлинцы. В столичных ресторанах вам могут предложить берлинское белое пиво (Berliner Weisse) даже в сочетании с сиропом из малины или подмаренника душистого. Напиток приобретает ярко-розовый или ядовито-зеленый цвет. Подают его в широких рюмках из тонкого стекла.

  • В Германии пить пиво можно почти везде

    10 любопытных фактов о немецком пиве

    В Германии пить пиво можно почти везде

    В отличие от многих других стран, в Германии пить пиво разрешается даже прямо на улице. Но вот в общественном транспорте - к примеру, в Кельне и Берлине - употребление алкоголя, в том числе и пива, запрещено.

  • Пивные бутылки не выбрасываются

    10 любопытных фактов о немецком пиве

    Пивные бутылки не выбрасываются

    Защита окружающей среды для немцев - одна из важнейших задач. И звание чемпиона мира по утилизации отходов и переработке мусора Германия действительно заслужила. В ФРГ бутылки из-под пива и других напитков, как правило, не выбрасываются, а сдаются обратно в магазин. В стоимость товара включен залог за тару (Pfand).

    Автор: Кейт Мюзер, Наталия Королева


ПО ГЕРМАНИИ • КАДР ЗА КАДРОМ • ФОТОРЕПОРТАЖИ

Контекст

В немецком доме престарелых алкоголикам прописывают алкоголь

Жильцам этого дома престарелых в Дюссельдорфе вместе с таблетками назначают пиво и вино. Мало того, отделение для людей, зависимых от алкоголя, будет расширено в два раза.  

Как немцы научились пиво варить

Вода, ячмень и хмель, - применение таких ингредиентов для производства пива предписывал баварский закон о чистоте пива, изданный около 500 лет назад, 23 апреля 1516 года.  

Раскопки в пивных: что здесь можно найти интересного?

Современные археологи нашли новый источник артефактов, позволяющий пополнить знания о прошлых временах. Они ведут раскопки в тех местах, где когда-то находились кабаки и трактиры.  

Пиво - залог побед немецких олимпийцев?

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Дресс-код для Октоберфеста

Дирндль и кожаные шорты - традиционный баварский наряд, в котором принято ходить на знаменитый пивной праздник Октоберфест. Но тех, кто его носит, в старомодности не упрекнешь. Что в тренде в этом сезоне?  

10 любопытных фактов о немецком пиве

То, что Германия славится своим пивом, известно всем. Но прежде чем опрокинуть в немецкой пивной кружку-другую этого напитка, ознакомьтесь с некоторыми малоизвестными деталями.  

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