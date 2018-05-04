В Баварии выбрали пивную королеву

Йоханна Зайлер (Johanna Seiler) получила титул пивной королевы Баварии. Она обошла 69 девушек и одного парня, который впервые за историю конкурса решил стать королевой пива. Однако к кастингу его все-таки не допустили.
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Что нужно знать о немецком пиве
Жильцам этого дома престарелых в Дюссельдорфе вместе с таблетками назначают пиво и вино. Мало того, отделение для людей, зависимых от алкоголя, будет расширено в два раза.
Вода, ячмень и хмель, - применение таких ингредиентов для производства пива предписывал баварский закон о чистоте пива, изданный около 500 лет назад, 23 апреля 1516 года.
Современные археологи нашли новый источник артефактов, позволяющий пополнить знания о прошлых временах. Они ведут раскопки в тех местах, где когда-то находились кабаки и трактиры.