В Армении проходит акция тотального гражданского неповиновения

В Армении участники протестов утром в среду, 2 мая, начали блокировать некоторые дороги в Ереван, а также автотрассу в столичный аэропорт "Звартноц". Они откликнулись таким образом на призыв лидера протестного движения Никола Пашиняна устроить в этот день тотальную акцию гражданского неповиновения в знак протеста против отказа парламента избрать его на пост премьер-министра страны.

Как передает корреспондент DW, дорога в аэропорт перекрыта с двух сторон, люди даже вынуждены идти в аэропорт, расположенный в 13-14 км от Еревана, пешком с вещами. Пикетчики открывают движение только для машин МЧС, скорой помощи и Минобороны. Полиция уговаривает демонстрантов разблокировать дорогу.

Кроме того, в стране полностью прекращено железнодорожное сообщение, поскольку протестующие перекрыли пути. "Вся железная дорога не работает", - сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь Южно-Кавказской железной дороги Вардан Алоян.



Перекрытые автотрассы

Демонстранты, по их собственным сообщениям, также перекрыли движение почти по всем автотрассам страны. "Движение в направлении всех КПП (на армяно-грузинской и армяно-иранской границах - Ред.) перекрыто", - сообщил один из Telegram-каналов оппозиционеров.

В то же время в министерстве транспорта и связи Армении сказали, что не располагают достоверной информацией о перекрытых автодорогах. "Граждане время от времени перекрывают ряд дорог, что вне нашего контроля", - отметили в пресс-службе ведомства. Ранее сообщалось, что демонстранты заблокировали дорогу Ереван - Севан и участок трассы Армения - Грузия.



Протесты в Гюмри



В городе Гюмри, где дислоцирован один из гарнизонов российской военной базы, сотни жителей вошли в здание мэрии и потребовали от градоначальника Самвела Баласаняна присоединиться к протестному движению. По сообщению местных СМИ, жители Гюмри стоят в мэрии с поднятыми руками в знак мирного характера акции.



Из-за масштабных акций протеста по всей Армении не могут собраться за заседание депутаты парламента. Зарегистрировано лишь 27 из 105 депутатов. Оппозиция бойкотирует заседание. Депутаты от правящей Республиканской партии, которой принадлежит большинство мест в Национальном собрании Армении, не могут добраться до парламента. "Наши депутаты сейчас в пути. Делают все, чтобы дойти до работы. Попытаемся обеспечить кворум", - сказал глава фракции республиканской партии Ваграм Багдасарян.



1 мая Национальное собрание Армении не смогло избрать Пашиняна на должность главы правительства. В его поддержку проголосовали лишь 45 депутатов, тогда как для избрания требовались не менее 53 голосов. Согласно закону, через неделю парламент попытается вновь избрать премьера. В случае неудачи законодательный орган Армении будет автоматически распущен.

Массовые акции протеста в Армении начались 13 апреля. Демонстранты выражали недовольство по поводу избрания экс-президента Сержа Саргсяна премьером Армении. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в коррупции, неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции".

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