 В Армении проходит акция тотального гражданского неповиновения | Новости из Германии о Европе | DW | 02.05.2018
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Европа

В Армении проходит акция тотального гражданского неповиновения

Сторонники Никола Пашиняна проводят 2 мая акцию тотального неповиновения. Они протестуют против отказа парламента Армении избрать Пашиняна премьер-министром страны.

Дорожная блокада в Ереване

Дорожная блокада в Ереване

В Армении участники протестов утром в среду, 2 мая, начали блокировать некоторые дороги в Ереван, а также автотрассу в столичный аэропорт "Звартноц". Они откликнулись таким образом на призыв лидера протестного движения Никола Пашиняна устроить в этот день тотальную акцию гражданского неповиновения в знак протеста против отказа парламента избрать его на пост премьер-министра страны.

Контекст

Профессиональный политик, журналист, лидер оппозиции, лицо "бархатной революции" в Армении. Что известно о Николе Пашиняне, возглавившем акции протеста против экс-президента страны Саргсяна? (01.05.2018)

Корреспондент DW поговорил с экспертами о кандидатуре Никола Пашиняна на пост премьера и возможности роспуска парламента Армении. (28.04.2018)

Как передает корреспондент DW, дорога в аэропорт перекрыта с двух сторон, люди даже вынуждены идти в аэропорт, расположенный в 13-14 км от Еревана, пешком с вещами. Пикетчики открывают движение только для машин МЧС, скорой помощи и Минобороны. Полиция уговаривает демонстрантов разблокировать дорогу.

Кроме того, в стране полностью прекращено железнодорожное сообщение, поскольку протестующие перекрыли пути. "Вся железная дорога не работает", - сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь Южно-Кавказской железной дороги Вардан Алоян. 

Перекрытые автотрассы

Демонстранты, по их собственным сообщениям, также перекрыли движение почти по всем автотрассам страны. "Движение в направлении всех КПП (на армяно-грузинской и армяно-иранской границах - Ред.) перекрыто", - сообщил один из Telegram-каналов оппозиционеров. 
В то же время в министерстве транспорта и связи Армении сказали, что не располагают достоверной информацией о перекрытых автодорогах. "Граждане время от времени перекрывают ряд дорог, что вне нашего контроля", - отметили в пресс-службе ведомства. Ранее сообщалось, что демонстранты заблокировали дорогу Ереван - Севан и участок трассы Армения - Грузия.

Протесты в Гюмри

В городе Гюмри, где дислоцирован один из гарнизонов российской военной базы, сотни жителей вошли в здание мэрии и потребовали от градоначальника Самвела Баласаняна присоединиться к протестному движению. По сообщению местных СМИ, жители Гюмри стоят в мэрии с поднятыми руками в знак мирного характера акции.

Из-за масштабных акций протеста по всей Армении не могут собраться за заседание депутаты парламента. Зарегистрировано лишь 27 из 105 депутатов. Оппозиция бойкотирует заседание. Депутаты от правящей Республиканской партии, которой принадлежит большинство мест в Национальном собрании Армении, не могут добраться до парламента. "Наши депутаты сейчас в пути. Делают все, чтобы дойти до работы. Попытаемся обеспечить кворум", - сказал глава фракции республиканской партии Ваграм Багдасарян.

1 мая Национальное собрание Армении  не смогло избрать Пашиняна на должность главы правительства. В его поддержку проголосовали лишь 45 депутатов, тогда как для избрания требовались не менее 53 голосов. Согласно закону, через неделю парламент попытается вновь избрать премьера. В случае неудачи законодательный орган Армении будет автоматически распущен.

Массовые акции протеста в Армении начались 13 апреля. Демонстранты выражали недовольство по поводу избрания экс-президента Сержа Саргсяна премьером Армении. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в коррупции, неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции".

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  • Жесткие меры полиции

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  • Каждый день - десятки задержаний )

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    Каждый день - десятки задержаний

    В каждый день протеста стражи порядка задерживают десятки человек, многих из которых впоследствии отпускают. 22 апреля число задержанных превысило 200 человек. Полиция и спецназ также применили спецсредства для разгона демонстрантов.

  • Безрезультатные переговоры

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    Безрезультатные переговоры

    22 апреля Саргсян и Пашинян сели за стол переговоров, которые в итоге провалились. "Речь идет не о диалоге, а о нашей повестке", - заявил оппозиционер, пояснив, что намерен обсудить условия отставки Саргсяна и "мирной передачи власти". Экс-президент ответил, что политическая сила, набравшая на выборах 7-8 процентов, не может говорить от имени народа, и покинул место проведения встречи.

  • Обезглавливание протестного движения

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    "Обезглавливание" протестного движения

    После безрезультатной встречи с премьером Саргсяном протесты возобновились. Полицийские в свою очередь продолжили увозить протестующих в отделения, при этом в числе задержанных на этот раз оказались лидер оппозиции Пашинян и еще два депутата от его партии "Елк" - Сасун Микаелян и Арарат Мирзоян.

  • Жители и гости города относятся с пониманием

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    Жители и гости города относятся с пониманием

    Акции протеста в Ереване стали причиной многих неудобств для жителей и гостей города. Перекрываются автомагистрали, с перебоями работает транспорт, многие люди не могут попасть на работу, страдает учебный процесс в школах и вузах. Поэтому есть много недовольных тем, что нарушен привычный образ их жизни. Но в целом ереванцы с пониманием относятся к тому, что происходит в центре столицы.

  • В Брюсселе обеспокоены ситацией в Армении

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    В Брюсселе обеспокоены ситуацией в Армении

    Европейский Союз следит за ситуацией в Армении, которая вместе с пятью другими странами входит в программу ЕС "Восточное партнерство". Брюссель выразил разочарование срывом переговоров Саргсяна и Пашиняна и призвал армянские власти уважать право демонстрантов на свободу мирных собраний.

  • Armenien Proteste (Reuters/V. Baghdasaryan)

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    К протестующим присоединились военные

    В понедельник, 23 апреля, на сторону участников протестов перешли военнослужащие одной из частей, дислоцированных в Ереване. Министерство обороны подтвердило эту информацию, предупредив о последствиях для нарушителей воинской дисциплины, самовольно покинувших часть.

  • Armenien - Proteste zur Wahl des Ministerpräsidenten (Reuters/H. Baghdasaryan/Photolure )

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    Победа демонстрантов

    В результате многодневных протестов Серж Саргсян 23 апреля объявил об отставке. "Никол Пашинян (лидер оппозиции - Ред.) был прав. Я был не прав. Создавшаяся ситуация имеет несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю пост руководителя страны, должность премьер-министра", - заявил Саргсян.

    Автор: Ольга Мищенко


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Лидер протестов в Армении Никол Пашинян не смог очаровать парламент - DW Новости (01.05.2018)

 

Контекст

Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

Серж Саргсян, 17 апреля избранный на пост премьер-министра Армении, 23 апреля подал в отставку. Этому предшествовали многочисленные протесты в Ереване и других армянских городах. (22.04.2018)  

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Лидер протестов в Армении Никол Пашинян не смог очаровать парламент - DW Новости (01.05.2018)  

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