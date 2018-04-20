В Армении оппозиция и власть прекратили диалог

Лидер протестующих Пашинян заявил, что оппозиция готова обсуждать лишь условия отставки премьер-министра Саргсяна. Саргсян назвал это шантажом и пригрозил принять соответствующие меры.
В Армении попытка диалога между протестующими и премьер-министром Сержем Саргсяном окончилась провалом. Уже в самом начале встречи в воскресенье, 22 апреля, в Ереване лидер протестующих Никол Пашинян в ответ на выраженное Саргсяном удовлетворение по поводу готовности оппозиции к диалогу жестко заявил, что "речь идет не о диалоге, а о нашей повестке".
"Я пришел сюда обсудить условия вашей отставки и мирной передачи власти без потрясений", - пояснил Пашинян. В ответ Саргсян заявил, что тогда это "не диалог, а шантаж государства, законной власти" и под угрозой "логических последствий" призвал Пашиняна и его сторонников "вернуться в законное поле".
Никол Пашинян на это ответил, что никто не имеет права говорить с протестующими на языке ультиматумов. "Вы не представляете ситуацию в стране. Вам не докладывают. Она поменялась. Вы не имеете власть, о которой вам говорят. Власть перешла к народу", - цитирует слова лидера протестующих агентство "Интерфакс". Со своей стороны Саргсян заявил, что политическая сила, набравшая на выборах 7-8 процентов, не имеет права говорить от имени народа, и покинул место проведения встречи со словами "я не желаю с вами говорить".
Пашинян обещал продолжать протесты с удвоенной силой
После провала переговоров с Саргсяном оппозиционеры возобновили массовое шествие в Ереване. По словам Пашиняна, оппозиция теперь продолжит протесты с удвоенной силой. "Пусть нас не пугают кровопролитием, - цитирует "Интерфакс" слова Пашиняна. - Я заявляю, что объявленная нами бархатная революция пользуется поддержкой 90 процентов населения… Если не хотят, чтобы возникли проблемы в сфере национальной безопасности, то Саргсян сейчас же должен уйти в отставку", - отметил оппозиционер.
Никол Пашинян подчеркнул, что акции протеста должны происходить мирно, без насилия. "Его (Саргсяна. - Ред.) угрозы не имеют правовой силы, поскольку в соответствии с законом о собраниях, если они мирные, полиция обязана способствовать их проведению", - пояснил он. Однако на одной из улиц шествие оппозиции было остановлено полицейским оцеплением, произошли столкновения.
Массовые протесты в Ереване и ряде других городов Армении продолжаются с 13 апреля. Активисты протестуют против избрания экс-президента Саргсяна на пост премьер-министра Армении. Саргсян занимает руководящие посты в Армении с 2007 года.
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