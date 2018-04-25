 В Армении началась новая волна антиправительственных протестов | Новости из Германии о Европе | DW | 25.04.2018
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Европа

В Армении началась новая волна антиправительственных протестов

Акции протеста поддержали оппозиционные партии, одна из которых входит во вторую по численности фракцию парламента. Президент Армении объявил о переговорах с разными политическими силами.

Протесты в Ереване, 25 апреля 2018 года

Протесты в Ереване, 25 апреля 2018 года

На площади Республики в Ереване в среду, 25 апреля, началась новая массовая акция протеста, на которую призвал выйти лидер оппозиции, глава оппозиционной парламентской фракции "Выход" Никол Пашинян. Республиканская партия должна уйти из власти, заявил лидер оппозиционного движения. "Все республиканцы должны признать победу народа. Они должны уйти", - заявил в рупор Пашинян, возглавляющий многотысячное шествие по Еревану.

Полиция взяла под круговую охрану здания правительства и центрального офиса правящей Республиканской партии, возглавляемой экс-премьером, бывшим  президентом Сержем Саргсяном. На улицу Мелик-Адамяна, где расположены оба здания, стянута полицейская спецтехника. "Полиция Армении предпринимает и будет предпринимать все необходимые меры по недопущению нарушения общественного порядка. Мы следим за развитием ситуации", - заявил пресс-секретарь армянской полиции Ашот Агаронян в интервью "Интерфаксу".

Оппозиционные партии поддержали протест

Из-за большого числа участников протестной акции главные дороги Еревана оказались перекрыты. К демонстрации присоединились сторонники и члены партии "Процветающая Армения", входящей во вторую по численности парламентскую фракцию "Царукян", а также оппозиционной партии "Наследие", не входящей в парламент. Руководство "Процветающей Армении", которую возглавляет один из крупнейших армянских предпринимателей Гагик Царукян, распространило официальное заявление с призывом "быть рядом с народом".  

Оппозиционная непарламентская партия "Оринац еркир", возглавляемая экс-спикером парламента Артуром Багдасаряном, призвала власти принять требования оппозиционного движения, выступающего против правящей Республиканской партии. А Социал-демократическая партия "Гнчакян" призвала и.о. премьера Армении Карена  Карапетяна сложить полномочия.

Президент начал консультации с политическими силами

Президент Армен Саркисян заявил, что начал консультации с представителями парламентских и внепарламентских сил на тему ситуации в стране и путей выхода из нее. Как сообщается на сайте главы республики, Саркисян сожалеет о провале переговоров с оппозицией и отмечает, что "вовлеченность молодых людей в гражданское движение поднимет репутацию армянского народа в мире".

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Временно исполняющий обязанности премьер-министра Армении Карен Карапетян посоветовал Пашиняну принять участие в выборах главы правительства, если он считает себя "кандидатом от народа". "Если избранником народа является он, то пусть идет на выборы. Сегодня Конституция не запрещает их фракции в Национальном собрании представить своего кандидата, и если они победят, то так пусть и будет", - заявил Карапетян, входящий в Республиканскую партию Армении, представляющую самую крупную фракцию в парламенте.

Два дня назад на волне протестов ушел в отставку экс-президент и новоизбранный премьер Армении Серж Саргсян. Позднее сорвалась запланированная на 25 апреля встреча Карапетяна и Пашиняна. И.о. премьера назвал в качестве причины то, что лидер оппозиции выдвинул новые требования по формату, повестке и освещению переговоров, предложив список лиц, которые должны участвовать со стороны временного правительства.

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    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

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    22 апреля Саргсян и Пашинян сели за стол переговоров, которые в итоге провалились. "Речь идет не о диалоге, а о нашей повестке", - заявил оппозиционер, пояснив, что намерен обсудить условия отставки Саргсяна и "мирной передачи власти". Экс-президент ответил, что политическая сила, набравшая на выборах 7-8 процентов, не может говорить от имени народа, и покинул место проведения встречи.

  • Обезглавливание протестного движения

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    "Обезглавливание" протестного движения

    После безрезультатной встречи с премьером Саргсяном протесты возобновились. Полицийские в свою очередь продолжили увозить протестующих в отделения, при этом в числе задержанных на этот раз оказались лидер оппозиции Пашинян и еще два депутата от его партии "Елк" - Сасун Микаелян и Арарат Мирзоян.

  • Жители и гости города относятся с пониманием

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

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    Акции протеста в Ереване стали причиной многих неудобств для жителей и гостей города. Перекрываются автомагистрали, с перебоями работает транспорт, многие люди не могут попасть на работу, страдает учебный процесс в школах и вузах. Поэтому есть много недовольных тем, что нарушен привычный образ их жизни. Но в целом ереванцы с пониманием относятся к тому, что происходит в центре столицы.

  • В Брюсселе обеспокоены ситацией в Армении

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

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    Европейский Союз следит за ситуацией в Армении, которая вместе с пятью другими странами входит в программу ЕС "Восточное партнерство". Брюссель выразил разочарование срывом переговоров Саргсяна и Пашиняна и призвал армянские власти уважать право демонстрантов на свободу мирных собраний.

  • Armenien Proteste (Reuters/V. Baghdasaryan)

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

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    В понедельник, 23 апреля, на сторону участников протестов перешли военнослужащие одной из частей, дислоцированных в Ереване. Министерство обороны подтвердило эту информацию, предупредив о последствиях для нарушителей воинской дисциплины, самовольно покинувших часть.

  • Armenien - Proteste zur Wahl des Ministerpräsidenten (Reuters/H. Baghdasaryan/Photolure )

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    Победа демонстрантов

    В результате многодневных протестов Серж Саргсян 23 апреля объявил об отставке. "Никол Пашинян (лидер оппозиции - Ред.) был прав. Я был не прав. Создавшаяся ситуация имеет несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю пост руководителя страны, должность премьер-министра", - заявил Саргсян.

    Автор: Ольга Мищенко


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Серж Саргсян, 17 апреля избранный на пост премьер-министра Армении, 23 апреля подал в отставку. Этому предшествовали многочисленные протесты в Ереване и других армянских городах. (22.04.2018)  

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