В Армении началась новая волна антиправительственных протестов

На площади Республики в Ереване в среду, 25 апреля, началась новая массовая акция протеста, на которую призвал выйти лидер оппозиции, глава оппозиционной парламентской фракции "Выход" Никол Пашинян. Республиканская партия должна уйти из власти, заявил лидер оппозиционного движения. "Все республиканцы должны признать победу народа. Они должны уйти", - заявил в рупор Пашинян, возглавляющий многотысячное шествие по Еревану.

Полиция взяла под круговую охрану здания правительства и центрального офиса правящей Республиканской партии, возглавляемой экс-премьером, бывшим президентом Сержем Саргсяном. На улицу Мелик-Адамяна, где расположены оба здания, стянута полицейская спецтехника. "Полиция Армении предпринимает и будет предпринимать все необходимые меры по недопущению нарушения общественного порядка. Мы следим за развитием ситуации", - заявил пресс-секретарь армянской полиции Ашот Агаронян в интервью "Интерфаксу".

Оппозиционные партии поддержали протест

Из-за большого числа участников протестной акции главные дороги Еревана оказались перекрыты. К демонстрации присоединились сторонники и члены партии "Процветающая Армения", входящей во вторую по численности парламентскую фракцию "Царукян", а также оппозиционной партии "Наследие", не входящей в парламент. Руководство "Процветающей Армении", которую возглавляет один из крупнейших армянских предпринимателей Гагик Царукян, распространило официальное заявление с призывом "быть рядом с народом".

Оппозиционная непарламентская партия "Оринац еркир", возглавляемая экс-спикером парламента Артуром Багдасаряном, призвала власти принять требования оппозиционного движения, выступающего против правящей Республиканской партии. А Социал-демократическая партия "Гнчакян" призвала и.о. премьера Армении Карена Карапетяна сложить полномочия.

Президент начал консультации с политическими силами

Президент Армен Саркисян заявил, что начал консультации с представителями парламентских и внепарламентских сил на тему ситуации в стране и путей выхода из нее. Как сообщается на сайте главы республики, Саркисян сожалеет о провале переговоров с оппозицией и отмечает, что "вовлеченность молодых людей в гражданское движение поднимет репутацию армянского народа в мире".

Временно исполняющий обязанности премьер-министра Армении Карен Карапетян посоветовал Пашиняну принять участие в выборах главы правительства, если он считает себя "кандидатом от народа". "Если избранником народа является он, то пусть идет на выборы. Сегодня Конституция не запрещает их фракции в Национальном собрании представить своего кандидата, и если они победят, то так пусть и будет", - заявил Карапетян, входящий в Республиканскую партию Армении, представляющую самую крупную фракцию в парламенте.

Два дня назад на волне протестов ушел в отставку экс-президент и новоизбранный премьер Армении Серж Саргсян. Позднее сорвалась запланированная на 25 апреля встреча Карапетяна и Пашиняна. И.о. премьера назвал в качестве причины то, что лидер оппозиции выдвинул новые требования по формату, повестке и освещению переговоров, предложив список лиц, которые должны участвовать со стороны временного правительства.

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