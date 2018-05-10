В Армении назначены новые руководители полиции и СНБ

Президент Армении Армен Саркисян в четверг, 10 мая, подписал указ о назначении новых руководителей полиции и Службы национальной безопасности (СНБ). Полицию возглавил Валерий Осипян, а пост директора СНБ занял Артур Ванецян. Ранее с предложением уволить глав ведомств к Саркисяну обратился новый премьер-министр страны Никол Пашинян.

До нынешнего назначения Осипян работал заместителем начальника полиции Еревана, а Ванецян был замначальника управления СНБ по Еревану. По словам Никола Пашиняна, кадровые перестановки в полиции и СНБ были необходимы, чтобы форсировать борьбу с коррупцией в Армении.

Пашинян обещал обойтись без "кадрового погрома"

Перед своим избранием в парламенте Никол Пашинян обещал, что не будет заниматься "кадровым погромом" в системе госуправления, поскольку в ней работает "множество талантливых людей". Он также указал, что не будет "тотально отвергать реформы и программы прежнего правительства".

Глава оппозиционной парламентской фракции блока "Елк" ("Выход") был избран премьер-министром Армении со второй попытки 8 мая. Пашинян был единственным кандидатом на пост премьер-министра. Во время первого голосования 1 мая парламент Армении большинством голосов отклонил кандидатуру Пашиняна. После этого в Ереване и ряде городов республики начались новые протесты.

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