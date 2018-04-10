 В Альпах ищут главу немецкого концерна Tengelmann | Новости из Германии о Германии | DW | 11.04.2018
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Германия

В Альпах ищут главу немецкого концерна Tengelmann

На границе Швейцарии и Италии пропал немецкий миллиардер Карл-Эриван Хауб. Принадлежащая семье Хауб группа Tengelmann контролирует, в том числе, сеть Obi.

Карл-Эриван Хауб

Карл-Эриван Хауб

В Альпах на границе Швейцарии и Италии пропал глава группы Tengelmann Карл-Эриван Хауб (Karl-Erivan Haub). В последний раз его видели в субботу, 7 апреля. "Поиски идут полным ходом, мы делаем все, чтобы его найти", - сообщила вечером 10 апреля представитель концерна.

Контекст

Как сообщила швейцарская газета Blick, родственники 58-летнего миллиардера обратились в полицию после того как он 7 апреля не появился на встрече в Церматте, о которой договорился ранее. Мобильник Хауба перестал посылать сигнал вечером того же дня. Родственники бизнесмена заявили, что пока не теряют надежды найти его живым. "Мой брат - очень опытный лыжник и альпинист", - указал брат пропавшего предпринимателя Кристиан Хауб (Christian Haub).

Семья миллиардера выразила готовность предоставить крупную финансовую сумму на его поиски. По данным итальянских спасателей, поисковая операция осложняется плохой видимостью и опасностью схода лавин. По данным Blick, в конце апреля Карл-Эриван Хауб намеревался участвовать в соревнованиях для опытных лыжников "Ледовый патруль" (Patrouille des Glaciers), организуемых швейцарской армией.

В группу Tengelmann, являющуюся одной из крупнейших семейных компаний в Германии, среди прочего, входит сеть строительных магазинов Obi, сайт интернет-торговли Plus.de и сети-дискаунтеры Kik и Netto.

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