 Высланные из Великобритании российские дипломаты покинули Лондон | Новости из Германии о Европе | DW | 20.03.2018
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Европа

Высланные из Великобритании российские дипломаты покинули Лондон

23 дипломата высланы из страны в ответ на отравление российского экс-разведчика Сергея Скрипаля.

Самолет Ил-96, прибывший в Лондон 20 марта 2018 года за сотрудниками российского посольства

Самолет "Ил-96", прибывший в Лондон 20 марта 2018 года за сотрудниками российского посольства

Высланные из Великобритании сотрудники российского посольства и их семьи покинули Лондон во вторник, 20 марта. Самолет "Ил-96" спецотряда "Россия" вылетел из аэропорта Станстед после 16.00 по местному времени. (после 19.00 мск).

Контекст

МИД РФ сообщил о высылке 23 дипломатических сотрудников посольства Великобритании в Москве, закрытии Британского совета и отзыве согласия на открытие британского генконсульства в Санкт-Петербурге. (17.03.2018)

Тереза Мэй объявила Москву виновной в отравлении Сергея Скрипаля. Лондон высылает из страны 23 российских дипломата. (14.03.2018)

Аргентинская жандармерия подтвердила подлинность фотографий лайнера, на котором собирались перевести в Москву кокаин. По всем признакам это борт спецотряда "Россия", перевозящего первых лиц государства. (27.02.2018)

По данным сервиса слежения за воздушными судами Flightradar24, дипломаты следуют в Москву на самолете с бортовым номером 96023. Именно это судно, согласно жандармерии Аргентины, использовалось для транспортировки наркотиков в Москву из Буэнос-Айреса.

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов в ответ на отравление российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери. Все двусторонние контакты Великобритании с Россией на высоком уровне были прерваны. Москва назвала обвинения в причастности к отравлению бездоказательными и также объявила о высылке 23 британских дипломатов.

Бывший полковник Главного разведывательного управления Генштаба Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания 4 марта в британском Солсбери и госпитализированы с сильным отравлением. Следствие пришло к выводу, что на них было совершено нападение с использованием разработанного в СССР боевого нервно-паралитического вещества типа "Новичок". 

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Борис Джонсон в "Немцова.Интервью": За отравление Скрипаля ответственен Путин, а не Россия

  • Британская полиция в Солсбери

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Место проишествия

    В британском городке Солсбери неподалеку от Лондона 4 марта были обнаружены без сознания пожилой мужчина и женщина с признаками сильного отравления.

  • Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Бывший двойной агент и его дочь

    Как выяснилось, жертвами отравления стали бывший двойной агент, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, живущий в Великобритании, и его дочь Юлия.

  • Больница в городе Солсбери

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    В больнице в состоянии комы

    Сразу после того, как 4 марта Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены в бессознательном состоянии, их доставили в больницу города Солсбери. Там они до сих пор и находятся, пребывая в коме. Врачи опасаются, что Сергей Скрипаль может не выжить.

  • Сергей Скрипаль в зале суда

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Обмен и британское гражданство

    В 2006 году отставной сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки и приговорен к 13 годам лишения свободы. В июле 2010 году в рамках крупномасштабного обмена шпионами между США и Россией Скрипаль был помилован президентом России, перебрался в Лондон и получил британское гражданство и пенсию.

  • Британский полицейский в Солсбери

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Атмосфера в Солсбери

    Торговый центр, в котором было совершено отравление, окружен несколькими рядами заграждений. Сотрудники полиции следят за тем, чтобы их никто не пересекал. Заграждения останутся там, пока не будут завершены следственные мероприятия.

  • Скамейка, на которой обнаружили Скрипаля и его дочь

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Здесь нашли жертв отравления

    Лавка, на которой обнаружили Скрипаля и его дочь в бессознательном состоянии, накрыта палаткой. Полицейский, первым оказавшийся рядом с жертвами, до сих пор находится в больнице в тяжелом состоянии.

  • Полиция в защитных костюмах и противогазах изучает место обнаружения Сергея Скрипаля и его дочери

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Полицейские в защитных костюмах

    Поскольку поначалу не было известно, чем именно отравились Сергей Скрипаль и его дочь, полиция изучала место их обнаружения в защитных костюмах и противогазах.

  • Полицейский на мотоцикле и военный грузовик

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Британские военные в Солсбери

    После того, как пострадавших доставили в клинику, власти вызвали военных, которые эвакуировали несколько автомобилей из-за опасений, что на них попало ядовитое вещество.

  • Пиццерия Zizzi, в которой обедал Сергей Скрипаль и его дочь Юлия

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Отец и дочь обедали в пиццерии Zizzi

    В центре инцидента невольно оказались два заведения - пиццерия Zizzi, в которой отец и дочь обедали перед тем, как были найдены в парке, и расположенный неподалеку на берегу реки паб The Mill. Оба заведения закрыты. В них полиция проводит следственные мероприятия.

  • Тереза Мэй выступает в парламенте Великобритании

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Тереза Мэй обвинила Россию

    Британские власти утверждают, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом. По словам премьер-министра Терезы Мэй, Россия несет ответственность за это. В среду, 14 марта в парламенте Великобритании она объявила о решении выслать из страны 23 российских дипломата.

  • Заседание Совета Безопасности ООН

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Совет Безопасности ООН обсудил отравление Скрипаля

    По требованию Лондона 14 марта отравление бывшего двойного агента обсудил Совет Безопасности ООН. Великобритания и США обвинили Россию в атаке на двух человек с использованием нервно-паралитического вещества и в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия. Москва все обвинения решительно отвергла.

    Автор: Сергей Гуща, Владимир Дорохов


Контекст

Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

В Солсбери 4 марта нашли без сознания экс-двойного агента Скрипаля и его дочь. Вину за их отравление Лондон возложил на Москву. Кремль отвергает все обвинения. О деле Скрипаля - в галерее DW. (15.03.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Борис Джонсон в "Немцова.Интервью": За отравление Скрипаля ответственен Путин, а не Россия  

Кто отравил Скрипаля? Мнения российских экспертов  

Грозит ли дело Скрипаля последствиями "русскому Лондону"?  

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