 Выдвижение Пашиняна на пост премьера Армении поддержал 41 депутат | Новости из Германии о Европе | DW | 03.05.2018
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Европа

Выдвижение Пашиняна на пост премьера Армении поддержал 41 депутат

Лидеру протестного движения для избрания необходима поддержка депутатов правящей Республиканской партии Армении, которые обещают отдать голоса за Пашиняна в обмен на отказ от протестных акций.

Никол Пашинян

Никол Пашинян

41 депутат Национального собрания Армении поставили свои подписи под документом о выдвижении лидера протестного движения, руководителя оппозиционной фракции "Елк" Никола Пашиняна на пост премьер-министра республики. Об этом в четверг, 3 мая, сообщили журналистам в пресс-службе армянского парламента. Чтобы баллотироваться на пост главы правительства, политику необходимо было заручиться поддержкой минимум 35 депутатов законодательного органа.

Контекст

Парламент Армении отклонил кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьер-министра страны. Эксперты сожалеют о том, что власти не прислушались к улице, и надеются, что оппозиция не выйдет из рамок мирных протестов. (01.05.2018)

Профессиональный политик, журналист, лидер оппозиции, лицо "бархатной революции" в Армении. Что известно о Николе Пашиняне, возглавившем акции протеста против экс-президента страны Саргсяна? (01.05.2018)

Никол Пашинян не смог стать главой правительства Армении. Против его кандидатуры в Ереване проголосовало большинство депутатов Национального собрания. (01.05.2018)

Выборы нового премьер-министра пройдут на специальном заседании парламента 8 мая. Для избрания кандидату необходимо получить минимум 53 голоса. О безусловной поддержке Пашиняна уже заявили три оппозиционные фракции парламента: "Дашнакцутюн", "Царукян" и "Елк". Ранее, 2 апреля, Республиканская партия Армении (РПА) объявила, что не станет выдвигать своего кандидата на выборах, а поддержит того политика, за которого выскажутся треть депутатов парламента.

РПА гарантирует поддержку в обмен на спокойствие на улицах

3 мая один из руководителей фракции РПА в парламенте рассказал агентству AP, что их депутаты проголосуют в поддержку кандидатуры Пашиняна, если он убедит своих сторонников прекратит акции протеста. "Мы поможем его избранию", если на улицы вернется спокойствие, цитирует агентство заместителя председателя РПА Армена Ашотяна.

1 мая парламент не утвердил Пашиняна на посту премьер-министра. Кандидатуру оппозиционного политика поддержали лишь 45 депутатов, 56 проголосовали против. В ответ Пашинян призвал своих сторонников к массовым акциям тотального гражданского неповиновения, которые 2 мая буквально парализовали  транспортную инфраструктуру республики. Вечером того же дня оппозиционный политик предложил не осуществлять никаких протестных акций 3 мая, чтобы не мешать работе парламента, депутаты которого должны были собрать голоса в пользу его повторного выдвижения на пост главы правительства.

Если 8 мая Национальное собрание вновь не сможет избрать премьер-министра, парламент будет автоматически распущен и в стране пройдут новые выборы. На их подготовку по закону отводится 30 - 45 дней.

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    Протесты в Ереване начались 13 апреля. Армяне вышли на улицы, протестуя против избрания премьер-министром страны Сержа Саргсяна, который до этого два срока находился на посту президента. Ранее в Армении была принята конституционная реформа, предполагающая переход от президентской формы правления к парламентской.

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  • Armenien Nikol Pashinyan Opposition (picture-alliance/dpa/TASS/A. Geodakyan)

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    Никол Пашинян - лидер протестов и парламентской оппозиции

    Акции протеста проходят под руководством Никола Пашиняна - лидера оппозиционной парламентской фракции "Елк" ("Выход"). Через несколько дней после начала протестов Пашинян объявил о "революционной ситуации" в республике и начале "бархатной революции". "Сегодня состоится самый крупный митинг в истории Армении", - сказал депутат своим сторонникам 17 апреля.

  • Полиция считает акции незаконными

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    "Тотальные акции неповиновения"

    Полиция называет протесты незаконными и распространяет соответствующие заявления. Замначальника полиции Еревана Валерий Осипян вручил такое уведомление лидеру оппозиции Николу Пашиняну, однако тот демонстративно порвал документ, заявив о начале "тотальных акций неповиновения".

  • Жесткие меры полиции

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    Жесткие меры правоохранительных органов

    Полиция предпринимает довольно жесткие меры против участников массовых акций протеста. Так, на проспекте Баграмяна, где расположены парламент и президентская резиденция, силы правопорядка растянули колючую проволоку, сюда подтянуты дополнительные силы - бронемашины, водометы, другая спецтехника. Манифестанты держат в руках вувузелы, барабаны, флаги и транспаранты.

  • Каждый день - десятки задержаний )

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    Каждый день - десятки задержаний

    В каждый день протеста стражи порядка задерживают десятки человек, многих из которых впоследствии отпускают. 22 апреля число задержанных превысило 200 человек. Полиция и спецназ также применили спецсредства для разгона демонстрантов.

  • Безрезультатные переговоры

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    Безрезультатные переговоры

    22 апреля Саргсян и Пашинян сели за стол переговоров, которые в итоге провалились. "Речь идет не о диалоге, а о нашей повестке", - заявил оппозиционер, пояснив, что намерен обсудить условия отставки Саргсяна и "мирной передачи власти". Экс-президент ответил, что политическая сила, набравшая на выборах 7-8 процентов, не может говорить от имени народа, и покинул место проведения встречи.

  • Обезглавливание протестного движения

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    "Обезглавливание" протестного движения

    После безрезультатной встречи с премьером Саргсяном протесты возобновились. Полицийские в свою очередь продолжили увозить протестующих в отделения, при этом в числе задержанных на этот раз оказались лидер оппозиции Пашинян и еще два депутата от его партии "Елк" - Сасун Микаелян и Арарат Мирзоян.

  • Жители и гости города относятся с пониманием

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    Жители и гости города относятся с пониманием

    Акции протеста в Ереване стали причиной многих неудобств для жителей и гостей города. Перекрываются автомагистрали, с перебоями работает транспорт, многие люди не могут попасть на работу, страдает учебный процесс в школах и вузах. Поэтому есть много недовольных тем, что нарушен привычный образ их жизни. Но в целом ереванцы с пониманием относятся к тому, что происходит в центре столицы.

  • В Брюсселе обеспокоены ситацией в Армении

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    В Брюсселе обеспокоены ситуацией в Армении

    Европейский Союз следит за ситуацией в Армении, которая вместе с пятью другими странами входит в программу ЕС "Восточное партнерство". Брюссель выразил разочарование срывом переговоров Саргсяна и Пашиняна и призвал армянские власти уважать право демонстрантов на свободу мирных собраний.

  • Armenien Proteste (Reuters/V. Baghdasaryan)

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    К протестующим присоединились военные

    В понедельник, 23 апреля, на сторону участников протестов перешли военнослужащие одной из частей, дислоцированных в Ереване. Министерство обороны подтвердило эту информацию, предупредив о последствиях для нарушителей воинской дисциплины, самовольно покинувших часть.

  • Armenien - Proteste zur Wahl des Ministerpräsidenten (Reuters/H. Baghdasaryan/Photolure )

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    Победа демонстрантов

    В результате многодневных протестов Серж Саргсян 23 апреля объявил об отставке. "Никол Пашинян (лидер оппозиции - Ред.) был прав. Я был не прав. Создавшаяся ситуация имеет несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю пост руководителя страны, должность премьер-министра", - заявил Саргсян.

  • Глава оппозиционной фракции Елк Никол Пашинян

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    С первой попытки Пашинян не стал премьером

    1 мая на специальном заседании Национального собрания прошли выборы нового премьер-министра Армении. Единственным кандидатом на этот пост был лидер протестного движения, глава оппозиционной фракции "Елк" Никол Пашинян. В итоге ему не удалось получить необходимое для избрания число голосов: Пашиняна поддержали лишь 45 депутатов, 56 проголосовали против.

  • Протестующие блокируют дорогу в Ереване

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    Новая акция тотального гражданского неповиновения

    2 мая сторонники Никола Пашиняна в знак протеста против отказа парламента Армении избрать Пашиняна премьер-министром страны начали по его призыву акцию тотального неповиновения. Протестующие заблокировали некоторые дороги в Ереван, а также автотрассу в столичный аэропорт "Звартноц". Кроме того, в стране было полностью прекращено железнодорожное сообщение.

    Автор: Ольга Мищенко


Контекст

Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

Серж Саргсян, 17 апреля избранный премьер-министром Армении, 23 апреля подал в отставку. Этому предшествовали массовые протесты в Ереване и других городах. После отставки они продолжились. (22.04.2018)  

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