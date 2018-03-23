Выброс газа на мусорном полигоне ″Ядрово″ превысил норму в семь раз | Новости из Германии о России | DW | 25.03.2018

После ограничения на прием мусора в "Ядрово" выросло количество мусоровозов на других свалках Московской области, утверждают очевидцы. Жители соседних регионов опасаются, что теперь лишние отходы повезут к ним.
На мусорном полигоне "Ядрово" в Волоколамске зафиксировано существенное превышение нормы выброса газа, заявил на оперативном совещании в воскресенье, 25 марта, заместитель председателя правительства Московской области Александр Чупраков. По его словам, при предельно допустимой концентрации в 0,03 миллиграмма на кубический метр на полигоне отмечена концентрация в 0,21 миллиграмм, что превышает норму в семь раз.
В свою очередь, специалисты МЧС России не выявили "превышений предельно допустимых концентраций" в результате замеров воздуха в Волоколамском районе "в течение суток", сообщается на официальном сайте ведомства.
Поскольку прием мусоровозов на полигоне "Ядрово" ограничен, число машин с мусором на других свалках области значительно выросло, отмечает радиостанция Business FM со ссылкой на жителей Клина и Серпухова.
Возможные полигоны в соседних регионах?
Между тем жители регионов, граничащих с Московской областью, опасаются появления на их территории полигонов для приема мусора с подмосковных свалок. Так, жители Калужской области полагают, что власти вывели из сельхозоборота свыше тысячи гектаров земли именно с целью обустройства мусорного полигона.
В свою очередь, в Ярославской области считают, что руководство региона поможет губернатору Московской области Андрею Воробьеву справиться с мусорным кризисом, поскольку многие представители местных властей ранее работали в Московской области.
Стихийная акция
В ночь на 21 марта в Волоколамском районе произошел выброс свалочного газа на мусорном полигоне "Ядрово". Днем местные жители сообщили о сильном запахе от полигона. Подмосковный Роспотребнадзор проверил содержание в воздухе метана, сероводорода, аммиака, окиси углерода и не выявил "превышения ПДК указанных веществ".
В тот же день из-за выбросов свалочного газа в центральную больницу Волоколамска с жалобами на отравление обратились более 50 детей, из которых шестеро были госпитализированы. В городе прошла стихийная акция протеста, жители требовали немедленного закрытия свалки. На фоне скандала вокруг полигона губернатор Московской области Андрей Воробьев отправил в отставку главу Волоколамского района Евгения Гаврилова.
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