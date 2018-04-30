 Выборы премьера Армении провалены - что дальше? | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 01.05.2018
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Европа

Выборы премьера Армении провалены - что дальше?

Парламент Армении отклонил кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьер-министра страны. Эксперты сожалеют о том, что власти не прислушались к улице, и надеются, что оппозиция не выйдет из рамок мирных протестов.

Депутат Национального собрания Армении Никол Пашинян 1 мая 2018 года

Никол Пашинян во время заседания Национального собрания Армении 1 мая

Порядка 200 тысяч человек следили во вторник, 1 мая, за происходящим в парламенте на больших экранах, установленных на площади Республики в Ереване. Единственным кандидатом, выдвинутым на высший пост в государстве, был глава оппозиционной парламентской фракции блока "Елк" ("Выход"), лидер протестного движения последних двух недель Никол Пашинян.

У оппозиции и заявивших о поддержке парламентских фракций альянса "Царукян" и партии "Дашнакцутюн" было 47 мандатов, в то время как для избрания главы правительства нужны были 53 голоса. У правящей Республиканской партии Армении (РПА) – 58 мандатов. Они и воспользовались ими, проголосовав против "кандидатуры от народа" - их было 56, 45 человек проголосовали "за".

У парламента Армении остается вторая попытка

Представители оппозиции и поддержавшие ее парламентские фракции "Царукян" и "Дашнакцутюн" считают, что у партии власти был шанс стабилизировать ситуацию в стране, однако она этим шансом не воспользовалась. Никол Пашинян заявил, что правящая РПА сама подписала себе приговор.

Контекст

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Корреспондент DW поговорил с экспертами о кандидатуре Никола Пашиняна на пост премьера и возможности роспуска парламента Армении. (28.04.2018)

Теперь, как предписано армянским законодательством, через одну неделю (семь дней) должна состояться вторая попытка. Если и она не приведет к успеху, президент своим указом должен будет распустить парламент и в течение 30-45 дней назначить досрочные выборы. Никол Пашинян, в частности, готовился возглавить временное правительство с тем, чтобы внести серьезные поправки в Избирательный кодекс Армении, который критиковали все политические силы, кроме РПА. Таким образом, партия власти проведет ровно такие же выборы, в честности и прозрачности которых сомневались в армянском обществе очень многие, считают местные наблюдатели.

Власти Армении не прислушались к согражданам

"Независимо от того, насколько предпочтительной для той или иной части армянского общества была кандидатура лично Никола Пашиняна, у меня нет сомнений, что подавляющее большинство граждан Армении желало смены власти", - заявил в беседе с DW президент Ереванского пресс-клуба Борис Навасардян.

Борис Навасардян

Борис Навасардян

По его мнению, избрание Пашиняна являлось единственным сценарием, при котором выраженное массовыми протестами населения стремление было бы реализованным, а голосование в его пользу парламентариями стало бы наиболее очевидным и скорейшим выходом из политического кризиса, охватившего страну.

"Однако правящая Республиканская партия предпочла этому шагу очередную попытку удержать власть и провалила выборы премьер-министра", - сказал аналитик. Он уверен, что это решение, какими бы громкими словами оно не обосновывалось, было в большей степени продиктовано корпоративными интересами членов политической силы, уже два десятка лет пребывающей у власти, нежели готовностью прислушаться к своим согражданам и ответственностью за будущее страны.

"Остается надеяться, что сегодняшнее голосование не изменит мирный характер противостояния протестующих с правящей партией и через неделю последняя проявит способность смотреть в глаза реальности", - заключил Борис Навасардян.

Рубен Меграбян: "Политическая невменяемость власти"

Как считает эксперт Армянского центра политических и международных исследований Рубен Меграбян, Республиканская партия продемонстрировала "полное отсутствие государственного мышления, непонимание ситуации и политическую невменяемость".

Рубен Меграбян

Рубен Меграбян

"У нее был выбор, - разъясняет политолог, - стать активным участником процесса вывода страны из кризиса, возвращения политики из улицы в парламент, но она выбрала другое - ввергнуть страну в неделю беспрецедентных процессов, которые неизбежно приведут к лишению их рычагов власти". Меграбян напомнил об уместности в данной ситуации исторической цитаты про Бурбонов - "они так ничего и не забыли, но и ничему не научились". "Они так и не понялислова Сержа Саргсяна - "я не прав, прав Никол", - подчеркнул Рубен Меграбян.

"Верхушке РПА показалось, что неправы все, правы только они, и это опасная иллюзия, - уверен политолог. - Полагаю, у них есть все же шанс принять единственно правильное решение - избрать Никола Пашиняна переходным премьером и добровольно сдать власть через неделю. Это кратчайший путь выведения страны из кризиса".

Пашиняна объявил о тотальных действиях гражданского неповиновения

Ереван, площадь Республики, 1 мая 2018 года

Ереван, площадь Республики, 1 мая 2018 года

На улицах армянской столицы протестуют сотни тысяч человек. Все центральные улицы города парализованы. К протестантам присоединяются все новые люди. Они скандируют имя лидера протестного движения Никола Пашиняна, антиправительственные лозунги и призывы к РПА признать свое поражение. Никол Пашинян заявил, что не позволит кучке республиканцев "отнять победу у народа" и призвал своих сторонников с утра в среду, 2 мая, объявить забастовку и заблокировать все дороги.

"Наше движение не может не завершиться победой, - заявил Пашинян на многотысячном митинге в Ереване. - С завтрашнего дня начинаются тотальные действия гражданского неповиновения. Наше требование - признать победу народа и избрать премьером кандидата народа".

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  • Безрезультатные переговоры

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

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    22 апреля Саргсян и Пашинян сели за стол переговоров, которые в итоге провалились. "Речь идет не о диалоге, а о нашей повестке", - заявил оппозиционер, пояснив, что намерен обсудить условия отставки Саргсяна и "мирной передачи власти". Экс-президент ответил, что политическая сила, набравшая на выборах 7-8 процентов, не может говорить от имени народа, и покинул место проведения встречи.

  • Обезглавливание протестного движения

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

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    После безрезультатной встречи с премьером Саргсяном протесты возобновились. Полицийские в свою очередь продолжили увозить протестующих в отделения, при этом в числе задержанных на этот раз оказались лидер оппозиции Пашинян и еще два депутата от его партии "Елк" - Сасун Микаелян и Арарат Мирзоян.

  • Жители и гости города относятся с пониманием

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    Жители и гости города относятся с пониманием

    Акции протеста в Ереване стали причиной многих неудобств для жителей и гостей города. Перекрываются автомагистрали, с перебоями работает транспорт, многие люди не могут попасть на работу, страдает учебный процесс в школах и вузах. Поэтому есть много недовольных тем, что нарушен привычный образ их жизни. Но в целом ереванцы с пониманием относятся к тому, что происходит в центре столицы.

  • В Брюсселе обеспокоены ситацией в Армении

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    В Брюсселе обеспокоены ситуацией в Армении

    Европейский Союз следит за ситуацией в Армении, которая вместе с пятью другими странами входит в программу ЕС "Восточное партнерство". Брюссель выразил разочарование срывом переговоров Саргсяна и Пашиняна и призвал армянские власти уважать право демонстрантов на свободу мирных собраний.

  • Armenien Proteste (Reuters/V. Baghdasaryan)

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    К протестующим присоединились военные

    В понедельник, 23 апреля, на сторону участников протестов перешли военнослужащие одной из частей, дислоцированных в Ереване. Министерство обороны подтвердило эту информацию, предупредив о последствиях для нарушителей воинской дисциплины, самовольно покинувших часть.

  • Armenien - Proteste zur Wahl des Ministerpräsidenten (Reuters/H. Baghdasaryan/Photolure )

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    Победа демонстрантов

    В результате многодневных протестов Серж Саргсян 23 апреля объявил об отставке. "Никол Пашинян (лидер оппозиции - Ред.) был прав. Я был не прав. Создавшаяся ситуация имеет несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю пост руководителя страны, должность премьер-министра", - заявил Саргсян.

    Автор: Ольга Мищенко


Смотреть видео 12:36

Лидер протестов в Армении Никол Пашинян не смог очаровать парламент - DW Новости

 

Контекст

Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

Серж Саргсян, 17 апреля избранный на пост премьер-министра Армении, 23 апреля подал в отставку. Этому предшествовали многочисленные протесты в Ереване и других армянских городах. (22.04.2018)  

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Саргсян подал в отставку с поста премьер-министра Армении

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