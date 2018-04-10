Выборы президента Азербайджана: победа Алиева предопределена

Крепкое рукопожатие, открытая улыбка - Хикмет Гаджиев явно рад гостю из далекой Германии. Ведь Берлин намерен предоставить кредитные гарантии на более чем миллиард евро для поставок газа из Азербайджана. Гаджиев - глава пресс-службы азербайджанского МИДа, который расположен в обнесенном колючей проволокой комплексе зданий в центре Баку. Дипломат уверен, что его страна твердо придерживается демократического пути развития.

Хикмет Гаджиев

"Азербайджан - молодая, демократическая страна, и мы каждый день добиваемся уверенного прогресса в направлении демократического общества. В целом движение к демократии - это осознанное решение азербайджанского народа и правительства", - поясняет Хикмет Гаджиев в беседе с корреспондентом DW, который в течение шести недель собирал материалы в Азербайджане при поддержке Фонда имени Хайнца Кюна (Heinz-Kühn-Stiftung).

Азербайджанская оппозиция бойкотирует выборы

Власти в Баку призывают около пяти миллионов азербайджанцев принять участие в президентских выборах, которые состоятся в среду, 11 апреля. Официально баллотируются восемь кандидатов, однако бесспорным фаворитом считается нынешний глава государства Ильхам Алиев. С 2003 года он держит в своих руках бразды правления богатой нефтью и газом страной, которой до него, еще с советских времен (с небольшим перерывом), руководил его отец, Гейдар Алиев.

В Баку

Это заставляет оппозицию оценивать ситуацию не в таком розовом свете, как министерство иностранных дел. Уже вскоре после того, как в начале февраля Алиев перенес выборы с середины октября на середину апреля, лидер оппозиционной Партии народного фронта Азербайджана Али Керимли объявил, что оппозиция бойкотирует их. Керимли объяснил это, в частности, отсутствием независимых СМИ и тем, что азербайджанская оппозиция вынуждена действовать в полуподполье.

Многие международные организации поддерживают Али Керимли. "Репортеры без границ", например, поместили Азербайджан на 162 место из 180 во всемирном рейтинге свободы прессы - на семь позиций хуже Турции. Human Rights Watch также негативно оценивает ситуацию в стране. Согласно ежегодному отчету этой правозащитной организации, только в 2017 году в ходе политически мотивированных процессов на длительные сроки были осуждены не менее 25 журналистов, молодежных и политических активистов. При этом в тюрьмах с заключенными жестоко обращаются, применяются пытки.

Тяжелое положение гражданского общества Азербайджана

Примерно в двух километрах от азербайджанского МИДа, в современном офисном здании в центре Баку работает Кестутис Янкаускас, глава представительства Евросоюза в Азербайджане. В интервью DW литовский дипломат не высоко оценивает состояние азербайджанского гражданского общества в целом.

Кестутис Янкаускас

"Очень хотелось бы, чтобы в этой стране существовало гораздо более живое гражданское общество. Когда идет речь о развитии современного общества, для меня это означает не только использование высоких технологий в отдельных областях экономики. Это должно означать и то, что гражданское общество допускают к процессу модернизации", - пояснил Янкаускас.

В этой связи он отводит большую роль положительному влиянию зарубежных организаций. Однако именно оно сейчас представляется невозможным: нынешнее законодательство в Азербайджане похоже на российское, китайское или египетское, в нем отражено глубокое недоверие к иностранному влиянию. К примеру, в стране нет ни одного представительства какого-либо из немецких политических фондов.

Изменения конституции укрепили власть Алиева

Есть основания сомневаться, что после президентских выборов обстановка в стране изменится: 56-летний глава государства Ильхам Алиев несколько лет назад уже укрепил свою власть, проведя после своего переизбрания в 2008 году спорные конституционные изменения, которые позволяют ему избираться неограниченное количество раз. А в 2016 году в Азербайджане прошел подвергшийся резкой критике на Западе референдум о поправках в конституцию, согласно которым президентский срок был продлен с пяти до семи лет.

В добавок к этому была учреждена должность первого вице-президента, которую заняла жена главы государства Мехрибан Алиева. Из-за таких вещей страна неизменно находится в конце международных индексов развития демократии. Так, известная неправительственная организация Freedom House причислила Азербайджан к наиболее репрессивным режимам мира.

А британский еженедельник The Economist поместил Азербайджан на 140-е место в ежегодном индексе демократии, в котором анализируется уровень развития демократии в 167 странах мира.

МИД не согласен с критикой Баку

Официальный представитель азербайджанского министерства иностранных дел Хикмет Гаджиев пытается в интервью DW опровергнуть обвинения в адрес своей страны: "Иногда мы подвергаемся несправедливой критике в западной прессе, в том и числе и в немецкой. Ситуация в Азербайджане преподносится на основании недоразумений и невежества".

На самом же деле, уверяет Гаджиев, дело обстоит совершенно не так: "Нам очень жаль, что на некоторые темы публикуются односторонние сообщения. Некоторые СМИ отображают только отдельные аспекты той или иной темы, не интересуясь мнением других частей азербайджанского общества или правительства".

Чтобы предотвратить односторонний взгляд на ход президентских выборов и представить обществу как можно более полную картину, только Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) направляет в Азербайджан 300 наблюдателей. До сих пор ОБСЕ всегда приходила к одному и тому же выводу: еще никогда она не признавала выборы в Азербайджане честными и свободными.

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