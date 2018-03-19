Выборы в России в условиях конфронтации с Западом | Выборы в России | DW | 18.03.2018

В России в воскресенье, 18 марта, проходят президентские выборы, в ходе которых действующий глава государства Владимир Путин намерен получить подтверждение своих полномочий на четвертый срок. Согласно опросам общественного мнения, проведенным государственными социологическими институтами, 65-летний хозяин Кремля может рассчитывать на поддержку 70 процентов избирателей. Семь его конкурентов, внесенных в избирательные бюллетени, не имеют ни малейшего шанса на победу.

Правом голоса в крупнейшей по площади стране мира обладают 109 миллионов граждан. Первые предварительные результаты голосования станут известны после закрытия избирательных участков в 21 час по московскому времени. Подсчет голосов должен быть завершен к утру понедельника, 19 марта.

Аресты сторонников Навального накануне выборов

За день до президентских выборов, в субботу, в стране, согласно закону, царил день тишины, в который запрещена предвыборная агитация. Он был отмечен массированными полицейскими операциями против сторонников оппозиционного политика Алексея Навального, призвавшего граждан бойкотировать выборы президента. Полицейские провели обыски в штабах сторонников Навального в Туле, Пензе, Ставрополе, Тюмени и Новокузнецке. Как сообщил Навальный в своем микроблоге в Twitter, многие активисты были взяты под стражу, в частности в Санкт-Петербурге, где были задержаны молодые люди, которые должны были выступить от его имени наблюдателями на воскресных выборах.

Сам оппозиционный политик не был допущен к выборам в качестве кандидата на основании приговора суда, который был признан Европейским судом по правам человека неправомерным.

Явка избирателей – индикатор настроений в России

Западные наблюдатели не сомневаются, что правящий в России уже в течение 18 лет Владимир Путин вновь будет утвержден в должности президента. Поэтому важным показателем настроений населения России считается уровень активности избирателей. В 2012 году Путин вернулся в Кремль с результатом 63,6 процента голосов.

Шесть миллионов российских избирателей зарегистрировались для участия в голосовании не по месту жительства, а в других избирательных округах, сообщила в субботу, 17 марта, выступая по российскому телевидению, председатель ЦИК Элла Памфилова. Эта процедура призвана заменить голосование по почте, которое не предусмотрено российским законодательством, и привлечь к участию в выборах как можно большее число избирателей. Однако активисты российской оппозиции опасаются, что это "открепленное" голосование может быть использовано для организации "каруселей".

Запад не признает голосование в аннексированном Крыму

Впервые в выборах президента РФ будут участвовать также жители украинского полуострова Крым, аннексированного Россией в 2014 году. Там зарегистрировано 1,5 миллиона избирателей. Само голосование по выборам президента, по мнению наблюдателей, было специально назначено российскими властями на 18 марта - четвертую годовщину аннексии Крыма.

Украина и поддерживающий ее Европейский Союз не признают выборы президента РФ на полуострове Крым легитимными.

Отношения между Западом и Россий незадолго до голосования были к тому же значительно омрачены аферой с отравлением в Англии российского перебежчика, бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери с применением боевого отравляющего вещества нервно-паралитического действия. Великобритания, поддержавшие ее США, Германия и Франция, а также НАТО и ЕС возложили ответственность за это преступление на российское руководство.

Москва отвергает любые обвинения и требует участия в расследовании покушения на Скрипаля. В ходе конфликта Россия и Великобритания уже обменялись штрафными санкциями, выслав по 23 дипломата с каждой стороны.

Организация по сотрудничеству и безопасности в Европе (ОБСЕ) официально отправила на выборы в Россию более 400 избирателей. Свою оценку голосованию по выборам президента РФ они представят в понедельник, 19 марта. Наблюдателей ОБСЕ нет в аннексированном Крыму, но согласно сообщениям российских СМИ, там есть некие иностранные наблюдатели за выборами.

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