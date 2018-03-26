 Выборы в Египте: победе ас-Сиси не помешает даже низкая явка | Важнейшие политические события в мире: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 26.03.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

Выборы в Египте: победе ас-Сиси не помешает даже низкая явка

Единственный соперник президента ас-Сиси на выборах в Египте должен лишь создать видимость альтернативы, считает немецкий эксперт. При этом главная проблема властей - обеспечить явку.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на избирательном участке

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси

В том, что Абдель Фаттах ас-Сиси после нынешних президентских выборов в Египте сохранит за собой власть, нет сомнений, рассказал в интервью DW профессор Гюнтер Майер (Günter Meyer), руководитель Центра по изучению арабского мира при университете Майнца. Главную задачу власти страны видят в обеспечении высокой явки избирателей, которых все меньше интересуют выборы главы государства.

DW: В Египте 26 марта начались трехдневные выборы президента. У нынешнего главы государства Абделя Фаттаха ас-Сиси лишь один соперник Муса Мустафа Муса, который к тому же не скрывает своей поддержки ас-Сиси. Что там происходит?

Гюнтер Майер: Политическую систему в Египте можно описать как фасадную демократию. Главная цель нынешней кампании - обеспечить экс-фельдмаршалу ас-Сиси полную победу на выборах. Его потенциальные соперники попали за решетку или подверглись такому давлению, что в результате отказались выставлять свои кандидатуры. У единственного соперника ас-Сиси нет никаких президентских амбиций, его участие должно создать видимость выбора из двух кандидатов. Поэтому не может быть сомнений в сокрушительной победе нынешнего президента, так же как это было до "арабской весны" при Мубараке и его предшественниках. 

Гюнтер Майер

Гюнтер Майер

Единственной интригой этих выборов остается явка избирателей. На выборах ас-Сиси в 2014 году голосование продлили на один день, поскольку за два ранее запланированных дня явка была слишком низкой. Ожидается, что в этот раз интерес к выборам будет еще ниже, чем четыре года назад.

- Почему политика ас-Сиси разочаровала египтян?

- После кратковременного правления "Братьев-мусульман" во главе с президентом Мухаммедом Мурси ас-Сиси обещал, что при нем все станет лучше. Однако в реальности экономическое положение большинства египтян за последние четыре года ухудшилось. Дорогие мегапроекты, как расширение Суэцкого канала и строительство новой столицы резко увеличили госдолг страны.

Правительству пришлось обратиться за помощью в МВФ. Выделение кредитов на 21 миллиард долларов фонд связал с выполнением ряда условий. Для снижения госдолга государству пришлось снизить дотации населению на воду и природный газ, а также снизить и без того низкие зарплаты госслужащих. Одновременно для пополнения казны правительство повысило налог на добавленную стоимость. Это, а также девальвация местной валюты, привело к росту цен. В результате резко возросла стоимость жизни. Кроме того, в Египте высокий уровень безработицы, особенно среди молодежи.

- В чем за прошедшие четыре года у власти ас-Сиси добился успеха и в чем потерпел поражение?

- Самым большим успехом президента стала финансовая поддержка Египта со стороны ОАЭ и Саудовской Аравии, которой ас-Сиси добился благодаря борьбе с "Братьями-мусульманами". При подавлении протестов, вызванных свержением президента Мурси, было убито более тысячи сторонников этого движения и десятки тысяч арестованы. Таким образом ас-Сиси стал на сторону автократических арабских правителей, которые видят угрозу своей власти в политическом исламе "Братьев-мусульман".

Благодаря этому ас-Сиси получил инвестиции из стран Персидского залива и их участие в крупных экономических проектах в Египте. Однако в качестве ответного шага ас-Сиси передал Саудовской Аравии два египетских острова в Красном море, что привело к массовым протестам в стране и сильно подорвало его популярность. Президенту не помогли и СМИ, в большинстве своем находящиеся под контролем государства, которые старались оправдать утрату Египтом части своей территории.

Контекст

Происшедшие 9 апреля атаки на две коптские церкви в Египте сплотили живущих в стране мусульман и христиан. Президент ас-Сиси не должен упустить этот шанс, считает Райнер Золлих. (10.04.2017)

Запрет на авиаперевозки из России в Египет теперь не будет распространяться на полеты в Каир. Соответствующий указ подписал президент РФ. (04.01.2018)

Кабинет министров Германии согласовал продажу Эр-Рияду и Каиру подлодок, патрульных катеров и других видов вооружений. Оппозиция подвергла критике решение Берлина. (13.07.2017)

На популярности ас-Сиси также негативно сказалось затянувшееся ухудшение ситуации в сфере безопасности. Теракты в отношении представителей полиции, армии, религиозных меньшинств происходят по всей стране и уже унесли сотни жизней. Египет не считается безопасной страной. Это привело к резкому сокращению иностранного туризма и потере большого числа рабочих мест.

С другой стороны, тюрьмы переполнены критиками режима. За решеткой их уже находится значительно больше, чем было при Мубараке.

- Как ас-Сиси мог бы изменить ситуацию в свою пользу после выборов?

- Это сделать будет очень трудно. Негативные последствия политики структурных изменений можно сгладить, если направлять инвестиции не в мегапроекты, а на создание рабочих мест в малых и средних предприятиях и на увеличение экспорта. Однако до сих пор не предпринималось никаких действий в этом направлении.

Еще важнее повышение уровня безопасности в стране. Насколько это сложно, показывает беспрецедентная военная операция на Синайском полуострове. Победить террористов до выборов, как намеревался ас-Сиси, не удалось. Большое значение для финансовой поддержки из-за рубежа играет сохранение союзнических отношений Египта с Саудовской Аравией и ОАЭ против Турции и Катара, которые поддерживают движение "Братьев-мусульман".

- Amnesty International 24 марта сообщила об обострении и без того тяжелого положения в сфере прав человека в Египте перед выборами и призвала Германию выступить с критикой. Почему страны Запада так сдержанны в отношении Египта?

На первом плане находятся политические и экономические интересы. США уже многие годы поддерживают египетские режимы, продавая им оружие. Другие западные страны, в том числе и Германия, заинтересованы в египетском рынке. В Египте работает множество немецких компаний. Поэтому ФРГ заинтересована в том, чтобы не осложнять отношения с Египтом. С немецкой стороны критику высказывают очень тихо. Вопросы прав человека в отличие от экономических и политических интересов практически не играют никакой роли так же, как это было при Мубараке.

Смотрите также:

  • Статуя фараона Рамсеса II

    Рамсес II - легендарный правитель Египта

    Статуя фараона Рамсеса II

    Этот фрагмент статуи Рамсеса II археологи из Египта и Германии обнаружили в Каире. Ее предположительный возраст - 3200 лет. Правый глаз, ухо, части головы и туловища ученые уже извлекли из земли. "Мы надеемся, что нам удастся найти остальные, но, возможно, что они были разобраны на другие скульптуры", - говорит руководитель экспедиции Дитрих Рауэ (Dietrich Raue) из Лейпцигского университета.

  • Баденский земельный музей в Карлсруэ – выставка Рамсес – божественный владыка на реке Нил

    Рамсес II - легендарный правитель Египта

    Храмы и монументы

    Рамсес II, фараон из XIX династии, был одним из величайших правителей Древнего Египта. В честь него были построены многочисленные храмы. Многие из этих храмов охраняют огромные статуи, изображающие богоподобного правителя. На этой фотографии Оливер Морр (Oliver Morr), главный реставратор Баденского земельного музея в Карлсруэ, осматривает копию одной из таких монументальных скульптур.

  • Баденский земельный музей в Карлсруэ – выставка Рамсес – божественный владыка на реке Нил

    Рамсес II - легендарный правитель Египта

    Богоподобный правитель

    Рамсес II взошел на трон, когда ему было всего двадцать лет, в 1279 году до н. э., и правил до самой своей смерти - в общей сложности, почти 70 лет. Эта фаянсовая статуэтка как бы соединяет его с одним из богов. В Древнем Египте фараоны ставились на одну ступень с богами, и этот "статус" демонстрировали статуэтки, рельефы и другие предметы искусства.

  • Баденский земельный музей в Карлсруэ – выставка Рамсес – божественный владыка на реке Нил

    Рамсес II - легендарный правитель Египта

    Любвеобильный владыка

    Этот фрагмент настенного рисунка показывает картуш Сети I, отца Рамсеса II. Матерью его была царица Туйи. У самого Рамсеса было шесть законных жен и, как гласит легенда, около двухсот детей.

  • Баденский земельный музей в Карлсруэ – выставка Рамсес – божественный владыка на реке Нил

    Рамсес II - легендарный правитель Египта

    Печать царицы

    Первой женой Рамсеса II была знаменитая красавица Нефертари. На фото - кольцо с печатью царицы.

  • Баденский земельный музей в Карлсруэ – выставка Рамсес – божественный владыка на реке Нил

    Рамсес II - легендарный правитель Египта

    Боевая колесница

    Рамсес II много и успешно воевал - с нубийцами, шерданами, хеттами, бедуинами шасу, финикийцами... Его военая стратегия и снаряжение его войска во многом способствовили победам фараона. Среди экспонатов выставки в Карлсруэ - реконструированная боевая колесница.

  • Баденский земельный музей в Карлсруэ – выставка Рамсес – божественный владыка на реке Нил

    Рамсес II - легендарный правитель Египта

    Изображение врага

    А это - изразец с рельефом, изображающим воина из племени шасу. Это племя было разгромлено примерно на 15-м году правления фараона, укрепив его власть в Палестине.

  • Баденский земельный музей в Карлсруэ – выставка Рамсес – божественный владыка на реке Нил

    Рамсес II - легендарный правитель Египта

    Священные кошки

    На выставке в Баденском земельном музее в Карлсруэ можно увидеть и эту мумию кошки. В Древнем Египте кошки считались священными животными. Богиню плодородия Бастет, дочь бога Солнца Ра, в древнеегипетской культуре представляли в виде кошки.

  • Баденский земельный музей в Карлсруэ – выставка Рамсес – божественный владыка на реке Нил

    Рамсес II - легендарный правитель Египта

    Расцвет культуры

    Во время правления Рамсеса II Древний Египет переживал эпоху расцвета - в том числе и в области культуры. Предметы искусства, как, например, изображенная здесь ваза, которую тоже можно увидеть на выставке в Карлсруэ, свидетельствуют об этом.

  • Баденский земельный музей в Карлсруэ – выставка Рамсес – божественный владыка на реке Нил

    Рамсес II - легендарный правитель Египта

    Помощники в загробном мире

    Ушебти - фигурки, изображающие человека, - были, как верили древние египтяне, необходимы, чтобы выполнять различную работу в загробном мире вместо хозяина. На фото: ушебти царицы Иситнофрет, одной из жен Рамсеса II Великого.

    Автор: Ольга Солонарь


Смотреть видео 01:02

Годовщина авиакатастрофы над Синаем

 

Контекст

Рамсес II - легендарный правитель Египта

В Баденском земельном музее в Карлсруэ проходит выставка, посвященная самому знаменитому египетскому фараону - Рамсесу II. Легендарного правителя не случайно назвали Великим. (01.03.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Годовщина авиакатастрофы над Синаем  

Если не Турция и Египет: куда поедут россияне?  

Кто не боится отдыхать в Египте?  

Также по теме

Ägypten Präsidentschaftswahlen

В Египте начались трехдневные президентские выборы 26.03.2018

Наибольшие шансы возглавить государство еще на четыре года имеются у действующего президента ас-Сиси.

Ägypthen Mohamed Mursi

Суд в Египте отменил смертный приговор экс-президенту Мурси 15.11.2016

Апелляционный суд в Каире отменил смертный приговор, вынесенный экс-президенту Мухаммеду Мурси. По делу о массовом побеге из тюрьмы в 2011 году проведут новое судебное разбирательство.

Самые читаемые сегодня

Специалисты назвали возможную причину пожара в ТРЦ в Кемерово  

Международный скандал в берлинской сауне: оставь одежду всяк сюда входящий  

МИД ФРГ выступил за отмену принципа единогласия в ЕС  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно