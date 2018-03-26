Выборы в Египте: победе ас-Сиси не помешает даже низкая явка | Важнейшие политические события в мире: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 26.03.2018

В том, что Абдель Фаттах ас-Сиси после нынешних президентских выборов в Египте сохранит за собой власть, нет сомнений, рассказал в интервью DW профессор Гюнтер Майер (Günter Meyer), руководитель Центра по изучению арабского мира при университете Майнца. Главную задачу власти страны видят в обеспечении высокой явки избирателей, которых все меньше интересуют выборы главы государства.

DW: В Египте 26 марта начались трехдневные выборы президента. У нынешнего главы государства Абделя Фаттаха ас-Сиси лишь один соперник Муса Мустафа Муса, который к тому же не скрывает своей поддержки ас-Сиси. Что там происходит?

Гюнтер Майер: Политическую систему в Египте можно описать как фасадную демократию. Главная цель нынешней кампании - обеспечить экс-фельдмаршалу ас-Сиси полную победу на выборах. Его потенциальные соперники попали за решетку или подверглись такому давлению, что в результате отказались выставлять свои кандидатуры. У единственного соперника ас-Сиси нет никаких президентских амбиций, его участие должно создать видимость выбора из двух кандидатов. Поэтому не может быть сомнений в сокрушительной победе нынешнего президента, так же как это было до "арабской весны" при Мубараке и его предшественниках.

Гюнтер Майер

Единственной интригой этих выборов остается явка избирателей. На выборах ас-Сиси в 2014 году голосование продлили на один день, поскольку за два ранее запланированных дня явка была слишком низкой. Ожидается, что в этот раз интерес к выборам будет еще ниже, чем четыре года назад.

- Почему политика ас-Сиси разочаровала египтян?

- После кратковременного правления "Братьев-мусульман" во главе с президентом Мухаммедом Мурси ас-Сиси обещал, что при нем все станет лучше. Однако в реальности экономическое положение большинства египтян за последние четыре года ухудшилось. Дорогие мегапроекты, как расширение Суэцкого канала и строительство новой столицы резко увеличили госдолг страны.

Правительству пришлось обратиться за помощью в МВФ. Выделение кредитов на 21 миллиард долларов фонд связал с выполнением ряда условий. Для снижения госдолга государству пришлось снизить дотации населению на воду и природный газ, а также снизить и без того низкие зарплаты госслужащих. Одновременно для пополнения казны правительство повысило налог на добавленную стоимость. Это, а также девальвация местной валюты, привело к росту цен. В результате резко возросла стоимость жизни. Кроме того, в Египте высокий уровень безработицы, особенно среди молодежи.

- В чем за прошедшие четыре года у власти ас-Сиси добился успеха и в чем потерпел поражение?

- Самым большим успехом президента стала финансовая поддержка Египта со стороны ОАЭ и Саудовской Аравии, которой ас-Сиси добился благодаря борьбе с "Братьями-мусульманами". При подавлении протестов, вызванных свержением президента Мурси, было убито более тысячи сторонников этого движения и десятки тысяч арестованы. Таким образом ас-Сиси стал на сторону автократических арабских правителей, которые видят угрозу своей власти в политическом исламе "Братьев-мусульман".

Благодаря этому ас-Сиси получил инвестиции из стран Персидского залива и их участие в крупных экономических проектах в Египте. Однако в качестве ответного шага ас-Сиси передал Саудовской Аравии два египетских острова в Красном море, что привело к массовым протестам в стране и сильно подорвало его популярность. Президенту не помогли и СМИ, в большинстве своем находящиеся под контролем государства, которые старались оправдать утрату Египтом части своей территории.

На популярности ас-Сиси также негативно сказалось затянувшееся ухудшение ситуации в сфере безопасности. Теракты в отношении представителей полиции, армии, религиозных меньшинств происходят по всей стране и уже унесли сотни жизней. Египет не считается безопасной страной. Это привело к резкому сокращению иностранного туризма и потере большого числа рабочих мест.

С другой стороны, тюрьмы переполнены критиками режима. За решеткой их уже находится значительно больше, чем было при Мубараке.

- Как ас-Сиси мог бы изменить ситуацию в свою пользу после выборов?

- Это сделать будет очень трудно. Негативные последствия политики структурных изменений можно сгладить, если направлять инвестиции не в мегапроекты, а на создание рабочих мест в малых и средних предприятиях и на увеличение экспорта. Однако до сих пор не предпринималось никаких действий в этом направлении.

Еще важнее повышение уровня безопасности в стране. Насколько это сложно, показывает беспрецедентная военная операция на Синайском полуострове. Победить террористов до выборов, как намеревался ас-Сиси, не удалось. Большое значение для финансовой поддержки из-за рубежа играет сохранение союзнических отношений Египта с Саудовской Аравией и ОАЭ против Турции и Катара, которые поддерживают движение "Братьев-мусульман".

- Amnesty International 24 марта сообщила об обострении и без того тяжелого положения в сфере прав человека в Египте перед выборами и призвала Германию выступить с критикой. Почему страны Запада так сдержанны в отношении Египта?

На первом плане находятся политические и экономические интересы. США уже многие годы поддерживают египетские режимы, продавая им оружие. Другие западные страны, в том числе и Германия, заинтересованы в египетском рынке. В Египте работает множество немецких компаний. Поэтому ФРГ заинтересована в том, чтобы не осложнять отношения с Египтом. С немецкой стороны критику высказывают очень тихо. Вопросы прав человека в отличие от экономических и политических интересов практически не играют никакой роли так же, как это было при Мубараке.

Смотрите также: