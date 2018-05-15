 ВТО признала субсидии ЕС для Airbus ущемлением интересов Boeing | Экономические новости из Германии | DW | 15.05.2018
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Экономика

ВТО признала субсидии ЕС для Airbus ущемлением интересов Boeing

Евросоюз продолжил субсидировать Airbus, несмотря на решение ВТО от 2011 года, ущемляя интересы конкурирующего Boeing. Вашингтон пригрозил ЕС штрафными мерами.

логотип Airbus

Апелляционная инстанция Всемирной торговой организации (ВТО) указала на продолжающееся субсидирование властями ЕС авиастроительной компании Airbus и подтвердила, что это ущемляет интересы ее американского конкурента Boeing. Такое решение опубликовано на сайте ВТО во вторник, 15 мая.

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"ЕС не выполнил рекомендации и решение комиссии по разрешению споров (от 2011 года. - Ред.), так как основополагающие субсидии продолжились и имели негативные последствия (для конкурирующей стороны. - Ред.)", - говорится в документе. В частности, ЕС не прекратил поддержку производства Airbus авиалайнера А380 и нового дальнемагистрального самолета A350.

США пригрозили ЕС штрафными мерами

Постановление апелляционной инстанции закрепляет определение ВТО от 2016 года по этому делу и является окончательным. По правилам организации, США теперь могут применить ответные меры для защиты Boeing. В частности, Вашингтон может наложить миллиардные штрафные пошлины на экспорт продукции Airbus в Соединенные Штаты, отмечает агентство AFP.

После обнародования вердикта ВТО торговый представитель США Роберт Лайтхайзер уже пригрозил Евросоюзу штрафными мерами. "Если ЕС, наконец, не перестанет нарушать правила и ущемлять американские интересы, США будут вынуждены принять контрмеры в отношении продукции из Евросоюза", - подчеркнул он.

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