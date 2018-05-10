Второй полуфинал "Евровидения-2018" начался в Лиссабоне

Второй полуфинал музыкального конкурса "Евровидение-2018" начался в столице Португалии в четверг, 10 мая, в 22 часа по московскому времени. 18 участников, среди которых россиянка Юлия Самойлова и украинец Melovin, соревнуются за 10 мест в финале конкурса. Он состоится в субботу, 12 мая.

Со второй попытки на "Евровидении"

И Самойлова, и Melovin только со второй попытки попали на "Евровидение". В 2017 году Киев запретил российской исполнительнице въезд в Украину, так как до этого Юля Самойлова выступал в аннексированном Крыму, приехав на полуостров с территории России. Это является нарушением украинских законов. В результате Россия бойкотировала конкурс в Киеве. Но тогда же приняла решение отправить Юлию Самойлову на следующее "Евровидение". В Лиссабоне певица, с детства прикованная к инвалидной коляске, исполняет балладу "I won't break" ("Я не сломаюсь").

Melovin попал на "Евровидение" после того, как в 2018 году выиграл национальный украинский отбор. Годом ранее он занял в нем третье место. В столице Португалии певец исполняет рок-композицию "Under the ladder". На успех у зрителей и жюри надеется и молдавское три "DoRoDos" с танцевальной песней в этно-стиле "My lucky day". На конкурсе в Лиссабоне коллектив продюсирует Филипп Киркоров.

Фавориты второго полуфинала "Евровидения-2018"

Но главными фаворитами второго полуфинала являются швед Бенджамин Игроссо с танцевальной композицией в стиле электро-лаунж "Dance you off" и Александр Рыбак из Норвегии с поп-песней "That's how you write a song". Рожденный в Беларуси Рыбак в 2009 году уже выиграл "Евровидение" в Москве и вновь решил принять участие в конкурсе в этом году.

Германии не надо проходить сито отборочных туров. В числе других четырех стран - самых крупных плательщиков взносов в казну правообладателя конкурса Европейского вещательного союза - ее представители автоматически попадают в финал. Однако чтобы дать возможность зрителям познакомиться с исполнителями из "большой пятерки", в полуфиналах показывают фрагменты их выступлений во время генеральной репетиции.

В Лиссабоне немец Михаэль Шульте (Michael Schulte) произвел хорошее впечатление на журналистов и фанатов "Евровидения". В четверг Шульте поднялся в рейтингах букмекеров до десятой позиции. Он исполняет балладу "You let me walk alone", посвященную умершему отцу.

В преддверии конкурса Михаэль обратился к зрителям с просьбой прислать слайд-шоу, которые могут стать частью видеоклипа на его песню. Он призвал поделиться с ним опытом отношений детей и отцов, заполнив, в том числе и по-русски, формуляр в Сети.

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