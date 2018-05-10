 Встреча Трампа и Ким Чен Ына состоится 12 июня в Сингапуре | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 10.05.2018
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Мир

Встреча Трампа и Ким Чен Ына состоится 12 июня в Сингапуре

Объявлены дата и место проведения исторического саммита с участием президента США Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. США добиваются полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Телеэкран с изолбражением Трампа и Ким Чен Ына

Саммит с участием президента США Дональда Трампа с руководителя КНДР Ким Чен Ына состоится 12 июня в Сингапуре. Об этом Трамп сообщил на своей странице в Twitter в четверг, 10 мая.

Несколькими часами ранее Трамп вместе с вице-президентом США Майком Пенсом принял трех граждан США, которые находились в заключении в Северной Корее. Они покинули пределы КНДР в сопровождении госсекретаря США Майка Помпео, который посетил Северную Корею для подготовки саммита с участием Трампа и Ким Чен Ына.

Освобождение американских узников рассматривалось как предварительное условие проведения саммита. Американская сторона, однако, официально никогда не подтверждала этого. США добиваются полной денуклеаризации Корейского полуострова. Они обещали оставить в силе санкции против КНДР до тех пор, пока эта цель не будет реально достигнута.

Контекст

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын 27 апреля попробуют договориться о достижении мира на полуострове. От успеха встречи во многом зависит, пройдет ли саммит США и КНДР. (26.04.2018)

Политики разных стран считают запланированную встречу шагом в верном направлении. Однако переговоры по отказу КНДР от ядерной программы могут быть "непростыми". (09.03.2018)

Расплывчатое понятие денуклеаризации

Руководство в Пхеньяне, по сообщениям из Южной Кореи, выразило принципиальную готовность к денуклеаризации. Наблюдатели, однако, опасаются, что стороны могут по-разному интерпретировать это намеренно расплывчато сформулированное понятие. США, к примеру, ожидают, что КНДР откажется от ядерного оружия и средств его доставки.

Предстоящий саммит с участием Трампа и Ким Чен Ына наблюдатели называют историческим. Еще никогда прежде действующий президент США не встречался с руководством КНДР. В 2009 году Пхеньян по поручению тогдашнего президента США Барака Обамы посетил экс-президент Билл Клинтон.

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    Ракетные запуски в КНДР в последние годы заметно участились. Пхеньян испытывает баллистические ракеты вопреки резолюциям ООН и постепенно ужесточающимся санкциям. Эксперты даже не исключают начала военных действий на Корейском полуострове.

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    Хотя количество ракетных испытаний выросло именно в последние четыре года, первые из них были проведены еще в 1984 году - при тогдашнем северокорейском лидере Ким Ир Сене. По данным Nuclear Threat Initiative, за последние 10 лет его правления КНДР провела 15 испытаний, причем с 1986 по 1989 годы включительно запусков не было.

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    При сыне и внуке прежних правителей активность КНДР в ракетной сфере достигла небывалого уровня. За 6 лет Пхеньян осуществил уже 84 запуска баллистических ракет. Не все из них были удачными, в ряде случаев ракеты взрывались на старте или в полете.

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    В начале августа 2017 года появились сообщения, что армия Северной Кореи разрабатывает план запуска четырех баллистических ракет средней дальности в направлении военной базы США на острове Гуам в Тихом океане. Реакция президента США Дональда Трампа была предсказуемо жесткой и угрожающей.

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    Над территорией Японии

    29 августа 2017 года КНДР произвела очередные испытания, причем на этот раз ракета пролетела над территорией Японии - островом Хоккайдо. Ким Чен Ын заявил, что запуск ракеты в сторону Японии является подготовкой к войне в Тихом океане.

  • Лидер КНДР Ким Чем Ын (второй справа) осматривает теромоядерную боеголовку, сентябрь 2017 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Шестой ядерный

    Через несколько дней после запуска ракеты над Японией КНДР объявила, что успешно провела испытание ядерного оружия, уточнив, что речь идет о водородной бомбе. Этот был уже шестой подземный ядерный взрыв, проведенный Пхеньяном. Эксперты оценили мощность бомбы примерно в 100 килотонн.

  • Заседание Совбеза ООН по северокорейскому вопросу, 4 сентября 2017 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Заседания и осуждающие заявления

    Почти после каждого северокорейского испытания ракетного или ядерного оружия на экстренные заседания собираются советы безопасности разных стран и Совбез ООН. Но эффекта они, как и осуждающие заявления мировых лидеров, пока не приносят.

    Автор: Григорий Аросев


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Контекст

Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

Северная Корея все чаще запускает баллистические ракеты. О том, к чему приведет открытая ракетно-ядерная конфронтация Пхеньяна и остального мира, - фотогалерея DW. (07.09.2017)  

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