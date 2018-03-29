 Встреча Макрона с сирийскими курдами возмутила Анкару | Новости из Германии о Европе | DW | 30.03.2018
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Европа

Встреча Макрона с сирийскими курдами возмутила Анкару

Президент Франции встретился с делегацией "Сил демократической Сирии". Анкара обвинила Париж в поддержке террористов. 

Бойцы Сил демократической Сирии 

Бойцы "Сил демократической Сирии" 

Президент Франции Эмманюэль Макрон вечером в четверг, 29 марта, встретился с делегацией курдов, представляющих "Силы демократической Сирии" (SDF) и выразил курдскому движению поддержку. Об этом говорится в заявлении Елисейского дворца. Макрон заверил собеседников в поддержке со стороны Франции, в частности для стабилизации зоны безопасности на северо-востоке Сирии. 

"Президент республики напомнил, что после принятия Советом Безопасности резолюции 2401 Франция ясно выразила свою озабоченность ситуацией в районе Африна и потребовала обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарной помощи мирному населению. Он заверил "Силы демократической Сирии" в их поддержке Францией", - указывается в заявлении. Макрон, как сообщили в администрации президента, "высказался за установление при содействии Франции и мирового сообщества диалога между "Силами демократической Сирии" и Турцией".

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Французский посол в Анкаре проинформировал президента Турции Тайипа Эрдогана о состоявшейся в Париже встрече.

Газета сообщает о возможной помощи курдам

В свою очередь газета Le Parisien со ссылкой на курдского представителя сообщила, что Макрон на встрече пообещал направить в остающийся под властью курдов сирийский регион Манбидж специальные силы республики. По словам источника, "цель такой помощи - остановить продвижение турецкой армии в регионе". Сообщается, что операция будет проводиться в координации с военными США. Как полагает Le Parisien, "речь в данном случае идет о проведении обширной операции по оказанию гуманитарной и медицинской помощи".

Анкара отвергает предложение о диалоге

Анкара не принимает предложение президента Франции Эммануэля Макрона о диалоге с "Сирийскими демократическими силами" (SDF) и возможном посредничестве Франции, заявил представитель президента Турции Ибрагим Калын в пятницу.

Вице-премьер Турции Бекир Боздаг заявил, что поддерживая курдов, Париж поддерживает террористов в Сирии. "Мы надеемся, что Франция не сделает такой иррациональный шаг", указал он.

20 января Турция начала операцию "Оливковая ветвь" против курдских отрядов "Сил народной самообороны" (входят в коалицию "Силы демократической Сирии") и партии "Демократический союз" в Африне. Эти организации Анкара считает террористическими. 24 марта военное ведомство Турции заявило овзятии под контроль всего региона Африн  на северо-западе Сирии.

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    Автор: Илья Коваль


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