Встреча лидеров двух Корей: почему она историческая и что она даст?

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын в пятницу, 27 апреля, проведут переговоры в пограничной деревне Пханмунджом, находящейся в демилитаризованной зоне. Это будет третья встреча глав корейских государств после окончания в 1953 году войны в Корее. Два предыдущих саммита - в 2000 и 2007 годах - проходили в Пхеньяне.

Важность встречи лидеров двух корейских государств

Ожидается, что стороны обсудят соглашение о перемирии, которое фактически действует со времен окончания войны в Корее, но должно быть заменено новым "механизмом по достижению мира". С точки зрения международного права, два корейских государства до сих пор находятся в состоянии войны.

Пханмунджом

Однако на пути к возможному мирному договору между Пхеньяном и Сеулом множество препятствий. Южная Корея не присоединилась к соглашению о перемирии, подписанному 27 июля 1953 года США (от имени войск ООН) и Северной Кореей (от имени самой КНДР и китайских народных добровольцев).

Ограниченные возможности Мун Чжэ Ина

Как указывают эксперты, у президента Южной Кореи ограниченные возможности на новой встрече в верхах. Поэтому власти в Сеуле не употребляют термин "мирный договор", а говорят о "состоянии мира", о "механизме по достижению мира" или о "соглашении о прекращении враждебных действий". Кроме того, президент Мун Чжэ Ин, вероятно, попытается побудить лидера Северной Кореи к отказу от ядерного оружия.

Нынешний саммит лидеров двух Корей - третий по счету

В свою очередь, КНДР ранее всегда заявляла о том, что готова заключить мирный договор только с США, как и вести переговоры по ядерной тематике. Однако президент Дональд Трамп высказался в поддержку "дискуссии об окончании войны" между Южной и Северной Кореей.

Как сообщил за сутки до переговоров глава администрации южнокорейского президента Лим Чжон Сок, до сих пор неизвестно, какое соглашение могут подписать лидеры двух Корей 27 апреля. При этом от успеха этой встречи во многом зависит, состоятся ли намеченные на конец мая или начало июня первые в истории переговоры президента США и руководителя КНДР. Это было одним из условий, которое поставил ранее Трамп.

Сложности с ликвидацией ядерной программы КНДР

Если же встреча в Пханмунджом увенчается успехом, то следующим не менее сложным этапом станут переговоры Трампа и Ким Чен Ына. США и Южная Корея надеются добиться от КНДР конкретных обязательств по отказу от ядерного оружия. Эксперты считают, что риск провала этих переговоров очень высок, поскольку у Вашингтона и Пхеньяна совершенно различные представления как о самой денуклеаризации Корейского полуострова, так и условиях, а также сроках ее достижения.

Так, США добиваются, чтобы КНДР отказалась от ядерного оружия полностью и как можно быстрее. Ким Чен Ын, скорее всего, захочет "двигаться маленькими шагами", поэтому процесс может "идти очень медленно и сильно затянуться", указывает китайский эксперт по Корее Цзин Цяни, профессор университета Яньбянь в граничащей с КНДР провинции Гирин. Не исключено, что Пхеньян может потребовать экономической компенсации в обмен на отказ от ядерного оружия.

Новый советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон ранее выразил опасение, что Ким Чен Ын может тянуть время, чтобы достичь своих целей. Немецкий эксперт по Северной Корее Рюдигер Франк (Rüdiger Frank), со своей стороны, предостерег от излишнего оптимизма.

Франк не верит в то, что КНДР будет готова "быстро сдать ядерное оружие", которое является "гарантией выживания" режима в Пхеньяне. По мнению эксперта, КНДР не хочет быть зависимой ни от Китая, ни от Америки.

В случае провала переговоров Трампа и Ким Чен Ына велика опасность новой эскалации в отношениях между США и Северной Кореей, которая повышает риск военного конфликта.

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