 Встреча Кима и Трампа может пройти в ближайший месяц | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 29.04.2018
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Мир

Встреча Кима и Трампа может пройти в ближайший месяц

Дональд Трамп заявил, что его встреча с Ким Чен Ыном может пройти в ближайшие 3-4 недели. При этом итог саммита пока непредсказуем, считает Трамп.

Nordkorea-Krise Trump und Kim Jong Un (picture alliance / Ahn Young-Joon/AP/dpa)

Встреча президента США Дональда Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына может состояться в течение трех-четырех недель. Об этом заявил сам Трамп в воскресенье, 29 апреля. При этом он подчеркнул, что об итогеподобного саммитаон не хочет "спекулировать". "Что будет, то будет", - сказал Трамп, раскритиковавший бывшего госсекретаря США Джона Керри, который, по мнению нынешнего американского президента, заключил "ужасную сделку с Ираном".

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Это будет "очень важная встреча", полагает Трамп. Помимо этого, по его словам, таким образом миру будет сделано "очень большое одолжение". Южная Корея признает, что успех в подготовке к мирному решению конфликта на Корейском полуострове достигнут благодаря США, добавил также американский президент.

Недавно назначенный госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Ким Чен Ын хочет ему во время визита американского политика в Пхеньян, указал глва внешнеполитического ведомства.. Полная, контролируемая и необратимая денуклеаризация Корейского полуострова является одной из заявленных целей правительства Трампа.

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