 Все оттенки серого в искусстве (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 03.05.2018
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Культура и стиль жизни

Все оттенки серого в искусстве (фотогалерея)

Рембрандт и Рубенс, Дега и Поллок: художники самых разных эпох владели искусством монохромного изображения. Выставка в Дюссельдорфе показывает шедевры в серых тонах.

  • Выставка Черное и Белое. От Дюрера до Элиассона

    Искусство в черно-белых тонах

    В диапазоне между черным и белым

    Инсталляция современного бельгийского художника Ханса оп де Бека "Дом коллекционера" выполнена полностью из материалов серого цвета. Серый цвет создает эффект остановленного времени, как будто жизнь замерла, окаменевшая под покровом пепла. Посетители в разноцветной одежде - единственные цветные нюансы на выставке "Черное и Белое. От Дюрера до Элиассона" в музее Kunstpalast в Дюссельдорфе.

  • Выставка Черное и Белое. От Дюрера до Элиассона

    Искусство в черно-белых тонах

    Парадоксальный цвет

    Черный и белый цвета, а также заключенные между ними оттенки серого называют ахроматическими, то есть бесцветными, нейтральными. Парадоксы "бесцветного цвета" как художественного феномена и показывает экспозиция в Дюссельдорфе.

  • Выставка Черное и Белое. От Дюрера до Элиассона

    Искусство в черно-белых тонах

    Метаморфозы радуги

    Ахроматическим, в принципе, может стать любой цвет радуги, если изменить соответствующим образом его физические характеристики. Так, при уменьшении яркости хроматический цвет становится черным, а при увеличении - белым. При уменьшении насыщенности происходит движение в сторону серого. В Дюссельдорфе собраны около сотни ахроматических произведений искусства.

  • Выставка Черное и Белое. От Дюрера до Элиассона

    Искусство в черно-белых тонах

    Из глубины веков

    История монохромного изобразительного искусства уходит в глубину веков. Выставка показывает черно-белые шедевры, созданные за 700 лет, прошедшие со времен Средневековья. При этом она помогает понять, для чего и почему художники отказываются от цвета и ограничивают свою палитру оттенками серого.

  • Выставка Черное и Белое. От Дюрера до Элиассона

    Искусство в черно-белых тонах

    Монохромное разнообразие

    Выставка прибыла в Дюссельдорф из Лондона, где она проходила под названием "Monochrome". Монохромными называют рисунки тушью, карандашом или углем, черно-белые фотоснимки, изображения на экране черно-белых телевизоров. На выставке в музее Kunstpalast представлен широкий жанровый спектр изобразительного искусства: графика, живопись, фотография, инсталляции.

  • Выставка Черное и Белое. От Дюрера до Элиассона

    Искусство в черно-белых тонах

    Трехмерные эффекты

    Сакральная живопись обращается к монохромности, чтобы не отвлекать верующих от молитвы. Вне религиозного контекста художники экспериментируют с однотонной палитрой, чтобы совершенствовать технику изображения света и тени. Художники также рисуют в серых или сепиевых тонах, чтобы придать двухмерному изображению эффект скульптурной объемности.

  • Выставка Черное и Белое. От Дюрера до Элиассона

    Искусство в черно-белых тонах

    Нарисованная объемность

    С помощью серых тонов, имитирующих игру света и тени, в живописи появляются рельефность и уходящие в трехмерную даль пейзажи. Французский художник Жан Энгр так увлекся перспективой обнаженной женской спины, что нарисовал своей модели больше позвонков, чем полагается. Тем не менее, "Одалиска в гризайли" (1824-1834) - один из главных шедевров на выставке в Дюссельдорфе.

  • Выставка Черное и Белое. От Дюрера до Элиассона

    Искусство в черно-белых тонах

    Кисть вместо объектива

    С изобретением фотографии и высокой печати художники вступили в диалог с этими технологиями. Как будто с помощью фотоаппарата запечатлел балерин французский художник-импрессионист Эдгар Дега в своей единственной известной сегодня монохромной картине. Импрессионистическую размытость фотоснимка сделал одним из своих фирменных стилей известнейший из современных немецких художников Герхард Рихтер.

  • Выставка Черное и Белое. От Дюрера до Элиассона

    Искусство в черно-белых тонах

    Монохромный кубизм

    Гений изобразительного искусства XX века Пабло Пикассо, разумеется, тоже не мог пройти мимо монохромных экспериментов. Выставка в Дюссельдорфе показывает кубическую обнаженную женскую натуру, нарисованную им в серых тонах.

  • Выставка Черное и Белое. От Дюрера до Элиассона

    Искусство в черно-белых тонах

    Иллюзия движения

    В оп-арте (оптическом искусстве) и кинетическом искусстве контраст черного и белого создает различные оптические иллюзии и иллюзию движения. Одним из ведущих представителей этих направлений в искусстве XX века является немецкий художник Хайнц Мак, чьи работы также представлены на выставке в Дюссельдорфе.

  • Выставка Черное и Белое. От Дюрера до Элиассона

    Искусство в черно-белых тонах

    Исчезновение цвета

    Завершает путешествие в 700-летнюю историю монохромного изобразительного искусства инсталляция датского художника Олафура Элиассона. В его "Комнате для одного цвета" посетители выставки становятся частью экспоната, потому что в желтом свете все остальные цвета приобретают оттенки серого. Лишь "бесцветные" черный и белый сохраняют свое присутствие.

    Автор: Элла Володина


  • Выставка Черное и Белое. От Дюрера до Элиассона

    Искусство в черно-белых тонах

    В диапазоне между черным и белым

    Инсталляция современного бельгийского художника Ханса оп де Бека "Дом коллекционера" выполнена полностью из материалов серого цвета. Серый цвет создает эффект остановленного времени, как будто жизнь замерла, окаменевшая под покровом пепла. Посетители в разноцветной одежде - единственные цветные нюансы на выставке "Черное и Белое. От Дюрера до Элиассона" в музее Kunstpalast в Дюссельдорфе.

  • Выставка Черное и Белое. От Дюрера до Элиассона

    Искусство в черно-белых тонах

    Парадоксальный цвет

    Черный и белый цвета, а также заключенные между ними оттенки серого называют ахроматическими, то есть бесцветными, нейтральными. Парадоксы "бесцветного цвета" как художественного феномена и показывает экспозиция в Дюссельдорфе.

  • Выставка Черное и Белое. От Дюрера до Элиассона

    Искусство в черно-белых тонах

    Метаморфозы радуги

    Ахроматическим, в принципе, может стать любой цвет радуги, если изменить соответствующим образом его физические характеристики. Так, при уменьшении яркости хроматический цвет становится черным, а при увеличении - белым. При уменьшении насыщенности происходит движение в сторону серого. В Дюссельдорфе собраны около сотни ахроматических произведений искусства.

  • Выставка Черное и Белое. От Дюрера до Элиассона

    Искусство в черно-белых тонах

    Из глубины веков

    История монохромного изобразительного искусства уходит в глубину веков. Выставка показывает черно-белые шедевры, созданные за 700 лет, прошедшие со времен Средневековья. При этом она помогает понять, для чего и почему художники отказываются от цвета и ограничивают свою палитру оттенками серого.

  • Выставка Черное и Белое. От Дюрера до Элиассона

    Искусство в черно-белых тонах

    Монохромное разнообразие

    Выставка прибыла в Дюссельдорф из Лондона, где она проходила под названием "Monochrome". Монохромными называют рисунки тушью, карандашом или углем, черно-белые фотоснимки, изображения на экране черно-белых телевизоров. На выставке в музее Kunstpalast представлен широкий жанровый спектр изобразительного искусства: графика, живопись, фотография, инсталляции.

  • Выставка Черное и Белое. От Дюрера до Элиассона

    Искусство в черно-белых тонах

    Трехмерные эффекты

    Сакральная живопись обращается к монохромности, чтобы не отвлекать верующих от молитвы. Вне религиозного контекста художники экспериментируют с однотонной палитрой, чтобы совершенствовать технику изображения света и тени. Художники также рисуют в серых или сепиевых тонах, чтобы придать двухмерному изображению эффект скульптурной объемности.

  • Выставка Черное и Белое. От Дюрера до Элиассона

    Искусство в черно-белых тонах

    Нарисованная объемность

    С помощью серых тонов, имитирующих игру света и тени, в живописи появляются рельефность и уходящие в трехмерную даль пейзажи. Французский художник Жан Энгр так увлекся перспективой обнаженной женской спины, что нарисовал своей модели больше позвонков, чем полагается. Тем не менее, "Одалиска в гризайли" (1824-1834) - один из главных шедевров на выставке в Дюссельдорфе.

  • Выставка Черное и Белое. От Дюрера до Элиассона

    Искусство в черно-белых тонах

    Кисть вместо объектива

    С изобретением фотографии и высокой печати художники вступили в диалог с этими технологиями. Как будто с помощью фотоаппарата запечатлел балерин французский художник-импрессионист Эдгар Дега в своей единственной известной сегодня монохромной картине. Импрессионистическую размытость фотоснимка сделал одним из своих фирменных стилей известнейший из современных немецких художников Герхард Рихтер.

  • Выставка Черное и Белое. От Дюрера до Элиассона

    Искусство в черно-белых тонах

    Монохромный кубизм

    Гений изобразительного искусства XX века Пабло Пикассо, разумеется, тоже не мог пройти мимо монохромных экспериментов. Выставка в Дюссельдорфе показывает кубическую обнаженную женскую натуру, нарисованную им в серых тонах.

  • Выставка Черное и Белое. От Дюрера до Элиассона

    Искусство в черно-белых тонах

    Иллюзия движения

    В оп-арте (оптическом искусстве) и кинетическом искусстве контраст черного и белого создает различные оптические иллюзии и иллюзию движения. Одним из ведущих представителей этих направлений в искусстве XX века является немецкий художник Хайнц Мак, чьи работы также представлены на выставке в Дюссельдорфе.

  • Выставка Черное и Белое. От Дюрера до Элиассона

    Искусство в черно-белых тонах

    Исчезновение цвета

    Завершает путешествие в 700-летнюю историю монохромного изобразительного искусства инсталляция датского художника Олафура Элиассона. В его "Комнате для одного цвета" посетители выставки становятся частью экспоната, потому что в желтом свете все остальные цвета приобретают оттенки серого. Лишь "бесцветные" черный и белый сохраняют свое присутствие.

    Автор: Элла Володина


Смотрите также:
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    Однако этот привлекательный, энергичный цвет - он же и цвет крови - хорош лишь в меру. Если его чересчур много - это может грозить агрессией и даже опасностью! Цвет ядовитых ягод и грибов нередко ярко-красный. Так же, как предупреждающие и запрещающие знаки.

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    Цвета и их значение

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    Цвета и их значение

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    Средневековье, разделявшее всех на слои и касты, строго распределило и цвета. Таким образом, вельможу от простолюдина, а писаря от судьи можно было различить издали. Дешевый черный краситель позволил черному стать цветом "для всех". И сегодня он считается цветом будничным. Черный - не всегда цвет траура. На снимке - праздничная церковная процессия лужицких сербов во время Пасхи.

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    Автор: Инга Ваннер


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