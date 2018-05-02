Все оттенки серого в искусстве (фотогалерея)

Рембрандт и Рубенс, Дега и Поллок: художники самых разных эпох владели искусством монохромного изображения. Выставка в Дюссельдорфе показывает шедевры в серых тонах.
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