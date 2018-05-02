Все оттенки серого в искусстве (фотогалерея)

Цвета и их значение

Синий - цвет новой культуры

В природе синие красители встречаются крайне редко. Понятно, что владеть ими могла лишь знать. Археологи обнаружили синий в пигментах краски бюста Нефертити - "главной супруги" древнеегипетского фараона Эхнатона. А ведь были такие времена, когда синего просто не существовало. Например - в античные. Черный, белый, красный были известны, а синий - нет: ни в религии, ни в искусстве, ни в одежде.