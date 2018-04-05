Врачи сообщили о быстром улучшении здоровья Скрипаля

По информации врачей больницы в Солсбери, где проходит лечение отравленный в Великобритании бывший двойной агент Сергей Скрипаль, он быстро идет на поправку. Пациент "хорошо реагирует на лечение, его состояние быстро улучшается, он более не находится в критическом состоянии", сообщили представители больницы в пятницу, 6 апреля.

При этом по-прежнему не понятно, вышел ли Скрипаль из комы и способен ли к коммуникации с врачами, членами семьи и следователями.

И дочь идет на поправку

Накануне дочь Сергея Скрипаля Юлия, отравленная вместе с отцом, сделала первое заявление для прессы после того, как она вышла из комы. "Я пришла в себя больше недели назад и рада сообщить, что силы возвращаются ко мне с каждым днем", - приводятся ее слова в сообщении лондонской полиции.

"Я уверена, вы понимаете, что весь этот эпизод несколько дезориентирует, и я надеюсь, что вы будете уважать мое право и право моей семьи на частную жизнь в период моего выздоровления", - отметила она, поблагодарив персонал больницы и всех направивших ей добрые пожелания.

Ранее живущий в США российский химик Вил Мирзаянов, считающийся одним из основных разработчиков отравляющего вещества "Новичок", заявил британской The Telegraph, что если Скрипали были действительно отравлены "Новичком", у них нет никаких шансов на выздоровление. "Эти люди ушли - мужчина и его дочь. Даже если они выживут, они не поправятся", - подчеркнул он.

Смотрите также:

Смотреть видео 14:43 Поделиться Первые слова дочери экс-шпиона Сергея Скрипаля Отправить Facebook Google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка http://p.dw.com/p/2vYkP Первые слова дочери экс-шпиона Сергея Скрипаля