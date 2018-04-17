Впрямь ли настали вешние дни?

Таким вопросом начинает одно из своих стихотворений Иоганн Вольфганг фон Гете. Ответим классику немецкой литературы фотографиями из весенней Германии.
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Эта фотография была сделана в немецкой земле Баден-Вюртемберг в районе нагорья Кайзерштуль, где в начале апреля зацвели миндальные деревья.
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