Впрямь ли настали вешние дни?

Немецкие майские слова

На нерест

Шемая каспийская из семейства карповых: в немецком варианте она - майская (Mairenke). Рыбка, предпочитающая солоноватую воду, зимует в верховье рек. На нерест шемая отправляется в мае-июне, отчего и получила свое название. В отличие от карпа, у шемаи слишком много тонких костей, поэтому особой популярностью в наше время она уже не пользуется.