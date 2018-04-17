 Впрямь ли настали вешние дни? | Фоторепортажи о Германии | DW | 20.04.2018
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Фоторепортажи

Впрямь ли настали вешние дни?

Таким вопросом начинает одно из своих стихотворений Иоганн Вольфганг фон Гете. Ответим классику немецкой литературы фотографиями из весенней Германии.

  • Ганновер

    Немецкая весна - 2018

    Наше путешествие по весенней Германии начнем в столице Нижней Саксонии - Ганновере, где в апреле можно было увидеть такие лужайки цветущего пролеска. Немецкое название звучит более выразительно - Blaustern, то есть "голубая" или "синяя звезда".

  • Франкфурт-на-Майне

    Немецкая весна - 2018

    В начале апреля загорать в Германии еще рановато, но на солнышке погреться уже было можно, как демонстрирует эта парочка во Франкфурта-на-Майне.

  • Бенсхайм

    Немецкая весна - 2018

    Этот общительный гусь в гессенском Бенсхайме весне рад, но ждет не дождется, когда же, наконец, придет лето.

  • Дармштадт

    Немецкая весна - 2018

    От гуся - к "гусиным цветочкам" (Gänseblümchen), то есть - маргариткам. Эти растут перед православным храмом в Дармштадте. Он был построен здесь по желанию Николая II и его супруги Александры Федоровны - урожденной принцессы Гессен-Дармштадтской.

  • Магдебург

    Немецкая весна - 2018

    Такие нарциссы радовали глаз в столице земли Саксония-Анхальт Магдебурге. Монастырь Богоматери на заднем плане - однин из важнейших памятников романской эпохи в Германии.

  • Кельн

    Немецкая весна - 2018

    Магнолии в разгар весны - настоящий хит социальных сетей. Мало кто может пройти мимо, не сфотографировав. Мы остановимся около этого великолепного дерева в Кельне.

  • Мариенмюнстер

    Немецкая весна - 2018

    Эти ягнята появились на свет в конце марта около города Мариенмюнстер в земле Северный Рейн - Вестфалия.

  • Баден-Вюртемберг

    Немецкая весна - 2018

    Что плохо для аллергиков, то хорошо для пчел! На фотографии - цветущая верба где-то в Баден-Вюртемберге.

  • Дрезден

    Немецкая весна - 2018

    Дрезден: такой вид открывался на исторический центр саксонской столицы с противоположного берега Эльбы в середине апреля.

  • Мюнхен

    Немецкая весна - 2018

    В первые по-настоящему теплые выходные уличные кафе дружно открыли новый сезон. В Мюнхене, как видно на фотографии, недостатка в клиентах не было.

  • Скворечник в Берлине

    Немецкая весна - 2018

    В пустовавшие зимой скворечники вновь вернулись квартиранты. Если вы захотите повесить где-нибудь свой собственный, помните, что их не рекомендуют размещать на южной стороне, чтобы птенцы не гибли от жары.

  • Хеппенхайм

    Немецкая весна - 2018

    Розовое облако посреди виноградника - цветущий миндаль в гессенском Хеппенхайме.

  • Дюссельдорф

    Немецкая весна - 2018

    Весна - время доставать кроссовки, зимовавшие где-то в шкафу. На фотографии - набережная Рейна в Дюссельдорфе.

  • Мюнхен

    Немецкая весна - 2018

    Теплая погода располагает к задушевным вечерним посиделкам, как это наглядно демонстрирует этот кадр, сделанный в Мюнхене.

    Автор: Максим Нелюбин


  • Ганновер

    Немецкая весна - 2018

    Наше путешествие по весенней Германии начнем в столице Нижней Саксонии - Ганновере, где в апреле можно было увидеть такие лужайки цветущего пролеска. Немецкое название звучит более выразительно - Blaustern, то есть "голубая" или "синяя звезда".

  • Франкфурт-на-Майне

    Немецкая весна - 2018

    В начале апреля загорать в Германии еще рановато, но на солнышке погреться уже было можно, как демонстрирует эта парочка во Франкфурта-на-Майне.

  • Бенсхайм

    Немецкая весна - 2018

    Этот общительный гусь в гессенском Бенсхайме весне рад, но ждет не дождется, когда же, наконец, придет лето.

  • Дармштадт

    Немецкая весна - 2018

    От гуся - к "гусиным цветочкам" (Gänseblümchen), то есть - маргариткам. Эти растут перед православным храмом в Дармштадте. Он был построен здесь по желанию Николая II и его супруги Александры Федоровны - урожденной принцессы Гессен-Дармштадтской.

  • Магдебург

    Немецкая весна - 2018

    Такие нарциссы радовали глаз в столице земли Саксония-Анхальт Магдебурге. Монастырь Богоматери на заднем плане - однин из важнейших памятников романской эпохи в Германии.

  • Кельн

    Немецкая весна - 2018

    Магнолии в разгар весны - настоящий хит социальных сетей. Мало кто может пройти мимо, не сфотографировав. Мы остановимся около этого великолепного дерева в Кельне.

  • Мариенмюнстер

    Немецкая весна - 2018

    Эти ягнята появились на свет в конце марта около города Мариенмюнстер в земле Северный Рейн - Вестфалия.

  • Баден-Вюртемберг

    Немецкая весна - 2018

    Что плохо для аллергиков, то хорошо для пчел! На фотографии - цветущая верба где-то в Баден-Вюртемберге.

  • Дрезден

    Немецкая весна - 2018

    Дрезден: такой вид открывался на исторический центр саксонской столицы с противоположного берега Эльбы в середине апреля.

  • Мюнхен

    Немецкая весна - 2018

    В первые по-настоящему теплые выходные уличные кафе дружно открыли новый сезон. В Мюнхене, как видно на фотографии, недостатка в клиентах не было.

  • Скворечник в Берлине

    Немецкая весна - 2018

    В пустовавшие зимой скворечники вновь вернулись квартиранты. Если вы захотите повесить где-нибудь свой собственный, помните, что их не рекомендуют размещать на южной стороне, чтобы птенцы не гибли от жары.

  • Хеппенхайм

    Немецкая весна - 2018

    Розовое облако посреди виноградника - цветущий миндаль в гессенском Хеппенхайме.

  • Дюссельдорф

    Немецкая весна - 2018

    Весна - время доставать кроссовки, зимовавшие где-то в шкафу. На фотографии - набережная Рейна в Дюссельдорфе.

  • Мюнхен

    Немецкая весна - 2018

    Теплая погода располагает к задушевным вечерним посиделкам, как это наглядно демонстрирует этот кадр, сделанный в Мюнхене.

    Автор: Максим Нелюбин


Смотрите также:
От ландышей до майских кошек

  • Ландыши

    Немецкие майские слова

    Ландыши

    Эти нежные цветы по-немецки так и называются - "майские колокольчики" (Maiglöckchen). Ландыши, грациозно покачивающие белыми цветками с неповторимым тонким ароматом, появляются как раз к Первомаю.

  • Майские жуки

    Немецкие майские слова

    Майский жук

    Он - предвестник тепла. Как только неуклюжие насекомые оглашают своим жужжанием воздух, становится ясно - лето уже не за горами. Майский жук (Maikäfer), которому мы радуемся поначалу, приносит не только благую весть. Большое скопление жуков означает потерю листвы для деревьев. А личинки насекомого способны погубить даже мощное на вид дерево, точнее его корни.

  • Шемая каспийская идет на нерест

    Немецкие майские слова

    На нерест

    Шемая каспийская из семейства карповых: в немецком варианте она - майская (Mairenke). Рыбка, предпочитающая солоноватую воду, зимует в верховье рек. На нерест шемая отправляется в мае-июне, отчего и получила свое название. В отличие от карпа, у шемаи слишком много тонких костей, поэтому особой популярностью в наше время она уже не пользуется.

  • Камбала

    Немецкие майские слова

    Камбала

    Чего не скажешь вот об этой рыбке. В мае камбале приходится прятаться еще тщательнее: из песка на дне водоема определяется лишь глаз… Майская камбала (Maischollе) отличается особо нежным вкусом, а потому обязательно попадает на тарелки знатоков этого лакомства.

  • Олень

    Немецкие майские слова

    Олень

    Прятаться в мае от ретивых охотников приходится и оленю-двухлетке. Майские олени-самцы (Maibock) становятся мишенью стрелков, но подаваемые на стол блюда из оленины готовятся, как правило, из самки - косули. "Майбок" - так в Германии называется и один из сортов крепкого пива.

  • Майское дерево

    Немецкие майские слова

    Майское дерево

    Традиция, ежегодно первого мая устанавливать майское дерево (Maibaum) на центральной площади города или поселка, зародилась давно. Первоначально деревце ставили в палисадник избранницы. Тонкие березы, украшенные яркими бумажными лентами, "вырастают" в ночь на первое мая и сегодня. И именно березы - символ пробуждения природы, любви и взаимности.

  • Вальдмайстер - майская трава

    Немецкие майские слова

    Майская трава

    Так в Германии называют подмаренник. Его кладут в традиционно напиток - майский пунш. И распивают во время "танца в май" - в первомайскую Вальпургиевую ночь. Впервые такой напиток упоминается монахом-бенедиктинцем Вандельбертом из Прюмской обители в 854 году. В те времена майское вино "прописывали" для укрепления сердца и печени.

  • Сыр гауда - майский

    Немецкие майские слова

    Сыр

    В мае готовят самый первый сыр года сорта "Гауда" (Mai-Gouda). Делают его из молока, которое коровы дают после того, как насытятся свежей и сочной травой. Поэтому майский сыр считается особо нежным и полезным. Время его созревания - всего несколько недель, так что к употреблению он готов в июне.

  • Черная кошка с одуванчиком

    Немецкие майские слова

    Майская… кошка

    Раньше говорили: "Котята, рожденные в мае, становятся более крепкими и выносливыми, чем рожденные осенью". Возможно, когда-то это так и было. И сегодня майские кошки (Maikatze) все еще считаются более удачливыми.

    Автор: Инга Ваннер


ПО ГЕРМАНИИ • КАДР ЗА КАДРОМ • ФОТОРЕПОРТАЖИ

Контекст

Бонн вновь стал самым японским городом Германии

Сакура считается одним из символов Страны восходящего солнца. Однако немцам не надо так далеко ездить, чтобы посмотреть на цветение этих деревьев.  

В Германии уже цветет миндаль

Эта фотография была сделана в немецкой земле Баден-Вюртемберг в районе нагорья Кайзерштуль, где в начале апреля зацвели миндальные деревья.  

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Немецкая весна - 2018

В этом году весна приходила в Германию несколько раз. Зима упорно сопротивлялась, но все же проиграла. (19.04.2018)  

Немецкие майские слова  

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