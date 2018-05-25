 Во Франции прошли демонстрации противников реформ Макрона | Новости из Германии о Европе | DW | 26.05.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

Во Франции прошли демонстрации противников реформ Макрона

По мнению демонстрантов, французский президент проводит политику в пользу состоятельных граждан. В акциях приняло участие несколько десятков тысяч человек.

Участники демонстрации 26 мая во Франции

Участники демонстрации 26 мая во Франции

В ряде городов Франции в субботу, 26 мая, противники реформ президента Эмманюэля Макрона провели массовые демонстрации. По данным властей Парижа, во французской столице в мероприятии приняли участие около 21 тысячи человек.

Контекст

Во Франции началась решающая битва Эмманюэля Макрона с профсоюзами. Исход сражения решит не только будущее реформы рынка труда, но и политическую судьбу президента. (02.04.2018)

Президент Франции выступил с массой предложений по реформированию ЕС. Но прежде всего этой речью он хотел представить себя Европе, считает обозреватель DW Барбара Везель. (27.09.2017)

По мнению участников акции, Макрон проводит политику в пользу состоятельных граждан. Национальный секретарь Французской коммунистической партии Пьер Лоран обвинил главу государства в применении "авторитарных методов".

Демонстрации состоялись также в Гренобле, Лионе, Марселе и Монпелье. В них участвовали представители левого движения "Неподчинившаяся Франция", профсоюза CGT и около 60 иных организаций. По данным полиции, в Париже перед мероприятием были задержаны около 30 человек.

В начале мая противники экономических реформ Макрона уже выходили на демонстрацию в Париже и Тулузе. Участники обвиняли Макрона в "социальном перевороте" и призывали к проведению конституционной реформы.

Смотрите также:

  • Президент Франции Эмманюэль Макрон после голосования на парламентских выборах

    Парламентские выборы во Франции: президент с абсолютным большинством

    Безоговорочная победа президентской коалиции

    Во втором туре выборов движение нового президента Эмманюэля Макрона одержало безоговорочную победу. По итогам обработки 97 процентов голосов "Республика на марше" с союзниками из центристской партии "Демократическое движение" получит 331 место в Национальном собрании, сообщило французское МВД.

  • Здание Национального собрания Франции

    Парламентские выборы во Франции: президент с абсолютным большинством

    Почти вровень с прогнозами

    Всего в ходе голосования распределялись 577 депутатских мандатов в нижней палате французского парламента. Экзитполы предсказывали президентской коалиции от 355 до 403 мест.

  • Эмманюэль Макрон жмет руку стороннику своей партии

    Парламентские выборы во Франции: президент с абсолютным большинством

    Зеленый свет для реформ

    Победа на парламентских выборах означает зеленый свет для реформ, которые планирует провести Макрон. Среди первых запланированных мер - либерализация трудового законодательства. Макрон также обещал снизить финансовую нагрузку на предприятия и развивать свободную торговлю.

  • Голосование на избирательном участке во Франции

    Парламентские выборы во Франции: президент с абсолютным большинством

    Консерваторы сформируют крупнейший блок от оппозиции

    Хотя данные экзитполов разнятся, общий расклад сил по итогам голосования примерно понятен. Консервативная республиканская партия может претендовать на 97-133 мест, что вместе с союзниками позволит ей сформировать крупнейший оппозиционный блок. Социалисты получат от 30 до 49 депутатских мандатов.

  • Лидер французских социлистов Жан-Кристоф Камбаделис

    Парламентские выборы во Франции: президент с абсолютным большинством

    Крах социалистов

    Для социалистов это стало сокрушительным поражением. Первый секретарь партии Жан-Кристоф Камбаделис объявил об уходе со своего поста. "Крах Социалистической партии сегодня не вызывает никаких сомнений. Вся власть - у президента республики", - заявил Камбаделис.

  • Предвыборные плакаты Эмманюэля Макрона и Марин Ле Пен перед президентскими выборами

    Парламентские выборы во Франции: президент с абсолютным большинством

    "Национальный фронт" останется без фракции

    Партия "Национальный фронт" Марин Ле Пен, которая была главным конкурентом Макрона на президентских выборах, получает лишь от 4 до 8 мест. Это не позволяет правым популистам сформировать собственную фракцию в парламенте.

  • Марин Ле Пен

    Парламентские выборы во Франции: президент с абсолютным большинством

    Марин Ле Пен впервые стала депутатом парламента

    Сама Ле Пен выиграла выборы на своем участке и впервые стала депутатом парламента Франции.

  • Избирательный участок во Франции

    Парламентские выборы во Франции: президент с абсолютным большинством

    Рекордно низкая явка

    Избирательные участки закрылись в 18:00 по местному времени в небольших населенных пунктах и в 20:00 в крупных городах. Голосование во втором туре президентских выборов прошло при рекордно низкой явке избирателей, составившей около 42 процентов.

    Автор: Ирина Филатова


Смотреть видео 12:00
Now live
12:00 мин

Президент Франции Эмманюэль Макрон - интервью DW

Контекст

Парламентские выборы во Франции: президент с абсолютным большинством

18 июня во Франции состоялся второй тур парламентских выборов. Коалиция президента Эмманюэля Макрона одержала безоговорочную победу. О том, как голосовали французы, галерея DW. (19.06.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Президент Франции Эмманюэль Макрон - интервью DW  

Президент Франции хочет войти в историю как архитектор нового Евросоюза - DW Новости  

Триумф новичков, или Почему во Франции сторонники Макрона побеждают на выборах  

Также по теме

Proteste zum 1. Jahrestag der Amtseinführung von Macron

В Париже прошла демонстрация противников Макрона 05.05.2018

Демонстранты не согласны с реформами французского президента и призывают к проведению конституционной реформы.

Frankreich Fragestunde in der Nationalversammlung

Национальное собрание Франции одобрило реформу рынка труда 01.08.2017

Депутаты нижней палаты французского парламента поддержали первую крупную экономическую реформу Эмманюэля Макрона, с помощью которой он надеется снизить безработицу в стране.

Самые читаемые

NYT опубликовала подробности боя военных США с ЧВК Вагнера  

Der Spiegel: Саудовская Аравия прекращает заказы у немецких компаний  

Михаил Ходорковский: Переназначение Медведева - отрезвляющий душ  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно